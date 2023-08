“Ajatellaan, että kun olet jäänyt Venäjälle, tuet nykytilannetta” – elokuvaohjaaja Svetlana Bogdanovskaja kertoo, pitääkö se paikkansa

Svetlana Bogdanovskaja, 29, on elokuvaohjaaja ja kuraattori. Bogdanovskaja kertoo venäläisen taidealan ahdingosta, joka on pahentunut Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainassa.

Hän ei voi käyttää sanaa sota, koska voi joutua siitä vaikeuksiin. Hän käyttää haastattelussa konflikti-termiä.

Minkälaisessa tilanteessa vastaat näihin kysymyksiin?

– Suostuin tähän haastatteluun, koska on tärkeää saada kuuluviin niiden ihmisten ääntä, jotka ovat jääneet Venäjälle. He ovat nyt hiljaa. Ajatellaan, että kun olet jäänyt Venäjälle, tuet nykytilannetta. Niin ei ole. Itse yritän olla esimerkkinä viestimisestä ulkomaailmaan. Yritän kertoa, mitä Venäjällä on meneillään ja mitä miljoonat tekevät pitääkseen elämän omissa käsissään. Yritän antaa äänen vaiennetuille.

Onko Venäjällä paljon kaltaisiasi ihmisiä?

– Minulla on paljon ystäviä, jotka ovat jääneet. Kulttuurialan johtotehtävissä olevien on hankala saada viisumia tai turvapaikkaa. Ei ole selkeää näyttöä siitä, että he olisivat vaarassa. He ovat tehneet työtä yhteisön hyväksi ja kokevat, että se on edelleen heidän vastuullaan. Lähteminen on vaihtoehto vain painavista syistä.

Olet lähtöisin Vladivostokista, mutta asut nyt Moskovassa. Kerro tilanteestasi.

– Pääsin modernin taiteen koulutukseen Moskovaan, ja olen asunut siellä vuoden verran. Löysin töitä kulttuuri-instituuttien parissa. Siitä ei vain makseta tarpeeksi. On ollut yhä vaikeampaa löytää ei-valtiojohtoisia, mielenkiintoisia töitä konfliktin alkamisen jälkeen. Vapaat projektit ovat lähinnä palkattomia. Teen niitä, koska minulla on säästöjä ja mahdollisuus siihen toisen työn ohella.

Nyt aloitan asiakkuuksien hoitajana mainostoimistossa. Teemme projekteja kiinteistöalalla. Se on ala, jolla voin kehittää johtamistaitojani ilman taidealan tämän hetken hankaluuksia.

Miten sinusta tuli elokuvaohjaaja ja kuraattori?

– Vladivostokissa on järjestetty elokuvafestivaalia jo kahdeksan vuoden ajan. Se on suunnattu Aasian ja Tyynenmeren maille ja on yksi alueen suurimpia.

Sain aluksi töitä todella pienellä palkalla, nykyrahassa ehkä noin 200 eurolla. Se oli minulle opiskelijana kuitenkin paljon, ja tein töitä johtajan apuna kellon ympäri. Se oli unelmatyö, ovi elokuvien taianomaiseen maailmaan. Sain kosketuksen taiteeseen ja tapasin ihmisiä ulkomailta. Etenin lopulta teknisen osaston johtajaksi ja lyhytelokuvien kuraattoriksi. Toivoisin voivani jatkaa pestissä ensi vuonna.

Miten sota on vaikuttanut Vladivostokiin?

– Tietenkin on ollut muutoksia, mutta voin puhua vain oman alani puolesta. Nyt ei tehdä kansainvälisiä projekteja eikä järjestetä kansainvälistä ohjelmaa festivaaleille. Ei se kyllä ollut helppoa ennenkään, sillä Vladivostok on kaukana, autolla yhdeksäntuhatta kilometriä Moskovasta. Oli kallista tuoda ohjaajia tai tuomariston jäseniä Euroopasta.

Viimeksi vastausviestit alkoivat, että olemme hyvin pahoillamme, mutta emme jatka keskustelua, koska on kyseessä venäläinen festivaali. Iso osa vastauksista vei hetkessä 20–25 elokuvaa ulottuviltamme, sillä kyse oli isojen yhtiöiden tuottajista. Heillä oli hallussaan useiden filmien oikeudet.

Miltä vaikeudet alalla tuntuvat sinusta?

– Se on syvältä! Myös venäläisiä taiteilijoita on vaikea saada ulkomaille. Kaikki vaatii enemmän vaivaa. Henkilökohtaiset suhteet ovat elintärkeitä. Emme palkkaa nuoria kuraattoreja, vaikka he olisivat kuinka taitavia. Se tuntuu pahalta, koska emme puhu mielenkiintoisista projekteista vaan siitä, miten säilytämme olemassa olevaa. Kulttuuriala käy eloonjäämiskamppailua.

Sensuuri on lisääntynyt sodan vuoksi, miten jatkatte työtä?

– Pitää tiedostaa, että on kiellettyjä aiheita. Jos et ymmärrä sitä, sinulta aletaan kysellä kysymyksiä. Jos haluat ilmaista mielipiteesi ja sinulla on seuraavana päivänä lentolippu, pitää muistaa, että on 20 muuta osallista. Emmekä puhu vain taiteilijoista, ohjaajista ja näyttelijöistä, vaan kaikista työntekijöistä kulissien takana. Toisten on jäätävä tekemään työtä lähtösi jälkeen.

Olet juuri matkaillut ulkomailla, miltä tuntuu palata Venäjälle?

– Kun matkustan, minulla on mukana hätäreppu. Ja sanon itselleni joka kerran, etten ehkä palaa. Minua pelottaa tietenkin, etten enää näe vanhempiani ja ystäviäni. Nyt palaan, koska minulla on vielä paljon asioita tehtävänä.

Pelon tunne liittyy myös työhöni, jossa esittelen venäläistä taidekenttää ja välitän ihmisten mielipiteitä ja yritän saada heille tilaa eri paikoissa. Turvallisuuspoliisi voi yrittää kehittää jotain minua vastaan. Eikä se ole heille vaikeaa, he voivat keksiä tekosyyn.

Oletko ajatellut lähtemistä?

– Olen ajatellut lähteä ja vähän valmistellutkin sitä. Mutta tekee todella kipeää edes ajatella sitä. Olen itkenyt paljon. Haluaisin todella jatkaa työtä alani ihmisten kanssa Venäjällä. En halua hävetä sitä, että olen osa suurta yhteisöä. En halua teeskennellä olevani joku muu suojellakseni itseäni siltä arvostelulta, että en nouse avoimesti tätä konfliktia vastaan. Työni puhuu puolestani.

Minulla on myös perhettä täällä. Äitini on töissä valtiolla. Siksi on mahdotonta julkaista mitään sosiaalisessa mediassa. Olen paineen alla, mutta jos pakenen muualle, ihmiset odottavat sielläkin vastauksia. Enkä ole vielä löytänyt paikkaa, jonne haluaisin mennä.

Käytkö vielä Vladivostokissa?

– Kävin viimeksi ennen naistenpäivää maaliskuussa tapaamassa perhettäni. Toivon toisinaan, että voisin palata, mutta siellä ei ole töitä.

Onko tavallinen elämä Vladivostokissa muuttunut?

– Ei oikeastaan. Siellä on erilaista. Ihmisillä on oma elämänsä ja se on todella kaukana Moskovasta. Tilanne on hyvä, kunhan heidän elämäänsä ei sotkeuduta.

Pian on aluevaalit. Mitä ihmiset Vladvostokissa ajattelevat kaikesta?

– Alue on ollut todella itsepäinen. Esimerkiksi viereisellä alueella kuvernööriin liittyvä tilanne johti pari vuotta sitten siihen, että ihmiset osoittivat mieltään hänen pidätystään vastaan. Nyt Moskova on antanut paljon rahaa alueen kehittämiseen, ja siellä pidettiin kansainvälinen talousfoorumi. Siellä on kaksi isoa siltaa, ja hallinto yrittää kehittää matkailua.

Lähteekö sieltä sotilaita sotaan ?

– Siitä minulla ei ole tilastoja. En osaa sanoa.

