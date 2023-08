Sahanpurusta alettiin tehdä suurin odotuksin bioetanolia Kajaanissa, nyt St1 pohtii tuotannon lopettamista ja kahden muun laitoksen kohtaloa

Bioetanolitehdas sijaitsee Kajaanissa Renforsin rannan yritysalueella. Kuva on elokuulta 2020.

Kajaanin demolaitoksen tuotanto on ollut tappiollista koko laitoksen elinkaaren ajan ja näköpiirissä ei ole, että tilanne parantuisi. St1 käynnisti muutosneuvottelut Kajaanissa, Lahdessa ja Vantaalla.

Kajaanin bioetanolilaitos ei ole tullut kannattavaksi koko noin seitsemänvuotisen toimintahistoriansa aikana. Tehdas on valmistanut flexfuel-autoihin sopivaa E85-polttonestettä.

– Tällä hetkellä laajamittainen etanolintuotanto sahanpurusta ei ole taloudellisesti kannattavaa, eikä laitoksella ole perusteita tuottaa etanolia, vastaa St1 Nordicin liiketoimintayksikön johtaja Miika Johansson sähköpostitse.

Tuotantoa ei ole saatu toimimaan odotusten mukaisesti, tavoitteena on ollut 10 miljoonaa litraa bioetanolia vuodessa. Johanssonin mukaan laitoksen tuotantomalli on tähdännyt teknisen ja kaupallisen konseptin kehittämiseen skaalausta varten. Se on yltänyt parhaimmillaan vain noin kahden miljoonan litran vuosituotantoon.

St1 tutkii Johanssonin mukaan jatkuvasti uusia mahdollisia kestäviä raaka-aineita edistyneiden biopolttoaineiden tuotantoon, sahanpuru oli siitä yksi esimerkki.

Yhtiö on käynnistänyt taloudellisista ja tuotannollisista syistä muutosneuvottelut, jotka koskevat 29 työntekijää Kajaanin, Lahden ja Vantaan tuotantolaitoksissa ja tuotannon tuki -tiimissä. Asiasta kertoi ensimmäisenä Kainuun Sanomat.

Kajaanin laitos on tällä hetkellä huoltoseisokissa. Kajaanissa on 18 vakituista työntekijää ja yksi määräaikainen, muiden paikkakuntien työsuhteet ovat määräaikaisia.

– Raaka-aineiden saatavuuden varmistaminen on osoittautunut erittäin hankalaksi Lahden ja Vantaan laitoksilla. Neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä eikä päätöstä laitosten jatkosta ole vielä tehty, kertoo Johansson.

Vantaalla ja Lahdessa bioetanolin raaka-aineena on ollut elintarviketeollisuuden jätteitä. Muutosneuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa.