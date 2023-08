VR nostaa nyt lähijunalippujen hintoja

VR nostaa lähijunalippujen hintoja. Kerta- ja sarjalippujen hinnat lähijunissa (linjat D, G, M, O, R, T ja Z) nousevat 28. elokuuta keskimäärin 50 senttiä.

Kausilippujen hinnat säilyvät ennallaan. Lisäksi Hyvinkää–Helsinki-, Järvenpää–Helsinki- ja Mäntsälä–Helsinki-reittien hinnat pysyvät ennallaan.

Muilla reiteillä lippuja korotetaan keskimäärin 4,8 prosenttia. Esimerkiksi Helsinki–Lahti-lähijunan lippu nousee 11,70 eurosta 12,70 euroon.

Erilaiset alennusoikeutetut, kuten eläkeläiset ja opiskelijat, saavat edelleen 50 prosentin alennuksen lähijunalipuista.

VR:n lähiliikennejohtaja Anu Punola kertoo tiedotteessa, että hintojen nosto johtuu muun muassa inflaatiosta ja energian hinnan noususta. Punolan mukaan VR:n tavoite on kasvattaa lähiliikenteen matkustajamäärää ja pitää hinnanmuutokset maltillisina.

Edellisen kerran VR uudisti hinnoitteluaan merkittävästi maaliskuun lopussa, kun kaukojunien lippuihin lisättiin uusia hintatasoja. Dynaamisen hinnoittelun mukaisesti juniin on ensin tarjolla halvempia lippuja, ja niiden mentyä kaupaksi tarjolle tulee kalliimpia lippuja.

Uudistuksen saama palaute on ollut ristiriitaista: Suosittuina ajankohtina pidemmästä kaukojunamatkasta on voinut joutua pulittamaan jopa 200 euroa.

VR:n kaukoliikennejohtaja Piia Tyynilä, miksei vetoatte inflaatioon ja energian hintaan lähiliikenteen hintojen nostossa, vaikka molemmat ovat ohittaneet huippunsa jo viime vuonna?

– Olemme viimeksi kohottaneet lähiliikenteen lippuja vuonna 2015. Toki olemme matkan varrella pohtineet hinnan tarkistusta, ja nyt totesimme tässä kohtaa, että nyt se on tehtävä. Vuoden 2015 jälkeen tässä toimintaympäristössä ovat vaikuttaneet monet muutokset.

Huhtikuussa uutisoitiin, että VR:n matkustajamäärät ovat nousseet pandemiaa edeltäneelle tasolle. Näkyykö se teidän liiketuloksessanne?

– On totta, että kauko- ja lähiliikenteen matkamäärät ovat palautuneet lähelle pandemiaa edeltävää tasoa. Tästä huolimatta kustannustaso on noussut lähiliikenteessä, mutta emme ole ennen tätä nostaneet lippujen hintoja. On hyvä huomioida, että VR:n osavuosikatsaus julkaistaan syyskuussa, joten en pysty tässä vaiheessa tarkemmin kommentoimaan taloudellista tilannettamme.

Ryhdyitte maaliskuussa kaukoliikenteen junalippujen dynaamiseen hinnoitteluun. Mikä siinä oli taustalla, oliko siinäkin kyse kustannustason noususta?

– Ei suoranaisesti. Kaukoliikenteen ja lähiliikenteen hinnoittelu eroaa toisistaan. Lähiliikenteen hinnantarkistukset eivät ole kytköksissä kaukoliikenteen dynaamisen hinnoittelun muutoksiin. Meillä on kaukoliikenteessä ollut dynaaminen hinnoittelu vuodesta 2016, mutta sitä haluttiin kehittää tänä vuonna. Toimme uusia hintatasoja kaukoliikenteen lippuihin. Tavoitteena on lisätä uusilla hintatasoilla junamatkustamista ja samalla lisätä matkustajia hiljaisiin vuoroihin, mikä on myös ympäristön kannalta vastuullista.

Saksan valtionyhtiö Deutshce Bahn on viime vuodesta lähtien kokeillut erihintaisia yleislippuja, joilla voi matkustaa kansallisesti niin junilla kuin erilaisissa paikallisen tason julkisissa välineissä. Sillä on esimerkiksi laaja 49 euron arvoinen kuukausiyleislippu. Voisiko tuollainen lippu olla mahdollinen Suomessakin?

– Saksan valtio tukee tuota uudistusta, ja uudistuksen kustannuksen on arvioitu olevan noin kolme miljardia euroa vuodessa. Kaikki erilaiset lipputyypit voisivat tietysti olla mahdollisia, mutta valtion tukea kaivattaisiin varmasti. Mielestäni meillä on nytkin erilaisia vaihtoehtoja, kuten sarja- ja kausilippuja. Totta kai meidänkin tavoitteemme on lisätä ympäristöystävällistä junamatkustamista, ja siihen dynaaminen hinnoittelumme perustuu. Uskomme siihen, että kun lippujen hinnoissa on enemmän variaatiota, saamme matkustajia myös hiljaisiin vuoroihin.

VR:n kaukoliikennejohtaja kertoi toukokuussa, että VR hyödyntää tekoälyä junalippujen hinnoittelussa.