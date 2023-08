Koululaisia sairastunut kouluruokailussa Mikkelissä

Viidellä koululla oireita saaneita koululaisia on kymmenkunta. Sairastuneet ovat alakouluikäisiä.

Mikkelin kaupungin alakouluilla on sairastunut koululaisia kouluruokailun aikana tai sen jälkeen. Koululaisilla on ollut oireena pahoinvointia ja oksentelua. Tapaukset tulivat ilmi keskiviikkona.

Tällä hetkellä sairastuneita on tiedossa Haukivuoren, Lähemäen, Moision, Rämälän ja Tuppuralan alakouluilla. Näiden koulujen oppilaiden vanhemmille koulu on lähettänyt asiasta Wilma-tiedotteen. Viidellä koululla oireita saaneita oppilaita on tällä hetkellä kymmenkunta.

Terveysvalvonnan johtaja Maria Tirkkosen mukaan sairastuneet ovat alkaneet oireilla jo ruokailun aikana tai hyvin pian sen jälkeen. Yleensä ruokamyrkytys alkaa viiveellä, joten nopean sairastumisen syytä selvitetään parhaillaan.

Kouluruokana oli täytetyt tortillat vegetäytteellä ja salaattia.

Jos lapsella on rajuja tai voimakkaita oireita, lapsi on väsähtänyt tai vanhemmalla herää huoli, Mikkelin kaupungilta kehotetaan vanhempaa olemaan yhteydessä Etelä-Savon hyvinvointialueen päivystysapuun.

Hyvinvointialueen ja ympäristöterveydenhuollon selvitystyöryhmä selvittää tilannetta.