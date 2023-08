Venekaupassa on epävarmat ajat – uusien veneiden ensirekisteröinnit vähentyivät lähes kolmanneksen

Venevalmistajat arvuuttelevat tulevan kauden näkymiä. Markkinat eivät vedä täysillä, ja tuotantoa on pitänyt jarruttaa. Itä-Suomessa Bella ja AMT ovat lomauttaneet väkeään.

Vuosikymmeniä toiminut Bella-veneet on sulkenut suurimman osan tuotantolinjoistaan Kuopion tehtaallaan.

Venekauppa on epävarmassa markkinatilanteensa, ja sen vuoksi Bella on lomauttanut noin 60 työntekijäänsä. Asiasta kertoi ensimmäisenä Kauppalehti.

Uusien veneiden ensirekisteröinnit ovat vähentyneet tänä vuonna selvästi Suomessa. Totalvene.fi-sivuston mukaan tammi–heinäkuussa ensirekisteröitiin 2842 vesikulkuneuvoa.

Se on peräti 30 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Prosentuaalisesti eniten ovat vähentyneet vesijettien ensirekisteröinnit. Uusia purjeveneitä on rekisteröity tammi–heinäkuussa yhdeksän kappaletta.

Bella on lomauttanut väkeään

Osa Bellan tuotannosta on ollut seis kesälomista lähtien, vaikka myynnissä yhtiö on viime vuotta edellä.

Toistaiseksi on sovittu, että lomautetut palaavat töihin 5. syyskuuta, ja ainakin aluksi edessä on kolmepäiväinen työviikko.

Bellalla on Kuopiossa yhteensä noin 140 työntekijää. Tehtaalla valmistetaan pariakymmentä venemallia.

Toimitusjohtaja Juha Väyrysen mukaan yhtiö seuraa tarkasti markkinoita, ja veneitä valmistetaan tulevaa vuotta varten kysynnän mukaan.

Epävarmuutta on nyt etenkin alle kahdeksanmetristen veneiden menekissä. Bellan tuotannosta viennin osuus on noin 80 prosenttia.

Bella tekee vuodessa yhteensä yli 900 venettä. Yhtiöllä on noin 60 henkilöä työllistävä venetehdas myös Larsmossa Pohjanmaalla. Siellä tehdään yli kahdeksanmetrisiä veneitä, ja tuotanto pyörii normaalisti.

AMT:n venetuotanto on täysin seis

Kontiolahtelainen venevalmistaja AMT-Veneet on seisauttanut tuotantonsa toistaiseksi.

Suurin osa työntekijöistä on lomautettuna kesälomien jälkeen.

Venekauppa ontuu erityisesti siksi, koska Ruotsin ja Norjan markkinat ovat nyt alamaissa.

AMT:llä on Kontiolahdella 35 työntekijää. Yhtiön mallistossa on ollut noin 15 venettä.

Toimitusjohtaja Mikael Winqvist sanoo tuotannon käynnistyvän jossain vaiheessa, mutta aloitusaika on vielä täysi kysymysmerkki.

Kotimaassa venekauppaa on tehty, mutta vienti Ruotsiin ja Norjaan on hiipunut pahasti. AMT:n tuotannosta vientiin tuotannosta on mennyt noin 60–70 prosenttia.

Winqvistin mukaan Ruotsissa ja Norjassa oma valuutta on heikentynyt, ja kaikki tuontitavara on nyt kallista siellä.

Yhtiö seuraa markkinatilannetta syksyn venenäyttelyissä. AMT-Veneet esittelee kaksi uutta venemallia torstaina alkavassa Helsingin uivassa venenäyttelyssä.

Bella puolestaan esittelee Helsingin näyttelyssä yhden uutuusmallin.