Pikaratikat jyräävät bussilinjojen numerot uusiksi Helsingissä: kohta pääkaupungin kaduilla kiitävät raitiovaunut 15, 11, 12 ja 14

Pikaratikka numero 15, eli Raide-Jokeri, aloittaa liikennöintinsä viimeistään ensi vuoden alussa. Muut pikaratikkalinjat numeroidaan jatkossa välillä 11–19. Poikkeuksena on 13, joka on tavallinen kaupunkiratikka Kalasatamasta Pasilaan.

Tavallista raitiovaunua nopeammat pikaraitiovaunut laittavat Helsingin ja pääkaupunkiseudun raidekartat uusiksi. Pääkaupunkiseudun ensimmäinen pikaratikka, Raide-Jokeri, on jo ominut luvun 15 Ruoholahden bussilta.

Voi Bussi numero 15! Enää et kulje kanssamme Ruoholahden metrolta Salmisaareen.

Suuri ja mahtava Raide-Jokeri nielaisi Ruoholahden bussin numeron tällä viikolla ja pakotti Ruoholahden bussin numeroksi 26. Viimeistään ensi vuoden alusta liikennöintinsä aloittava Raide-Jokeri sai bussin numeron, ja siitä tulee raitiovaunu numero 15.

Asian vahvistaa HSL:n viestintäpäällikkö Johannes Laitila.

– Palautetta asiasta tuli jonkin verran. Lähinnä joku kirjoitti, että miksei Raide-Jokeri voi olla 550, kuten samalla reitillä ennen kulkenut bussi, Laitila sanoo.

Selitys on kuitenkin selvä. Helsingin seudun liikenne, HSL, on tehnyt suuntaa-antavan päätöksen, että kaikki tulevat pikaraitiovaunut numeroidaan luvuilla 11–19.

– Lähinnä selvyyden takia. Me halusimme, että kaupunkiratikoiden ja pikaratikoiden kokonaisuus näyttäisi loogiselta vaikka vuonna 2035, kun meillä on useita ratikoita liikenteessä ja ne ovat osa samaa järjestelmää.

Bussien numerot 14 ja 18 hävisivät Helsingin katukuvasta pari vuotta sitten vuonna 2021. Nyt on ollut bussi numero 15:n vuoro.

Vain bussi numero 16 jatkaa toistaiseksi

Laitilan mukaan ainoastaan bussi numero 16 on ainakin tällä erää saamassa erikoisluvan numeroiden 11 ja 19 välissä, ja se jatkaa vielä samalla numerolla.

Bussi 16 liikennöi Helsingin Rautatientorilta Kulosaaren kautta kaikkien suomalaisten tuntemaan Korkeasaareen ja takaisin.

– Muuten 11–19 väliset numerot on varattu tuleville pikaratikoille, Laitila sanoo.

Aivan täyttä logiikkaa numeroissa ei kuitenkaan ole. Nyt rakenteilla oleva raitiotie Kalasatamasta Pasilaan tulee olemaan tavallinen kaupunkiratikka numero 13.

– Pyrimme siihen, että kun ihminen näkee reittioppaasta, että nyt mennään vaikka numerolla 15, hän ymmärtää, että se on raitiovaunu, Laitila sanoo.

Raide-Jokerin jälkeen valmistuu pikaratikka Laajasaloon

Raide-Jokerin jälkeen seuraavana pikaraitiovaunuista valmistuvat Helsingin keskustasta Hakaniemestä Laajasaloon sillan yli kulkevat linjat 11 ja 12.

Numero 11 menee Laajasalossa Kruunuvuorenrantaan ja numero 12 Yliskylään.

Tämän jälkeen rakennusvuorossa on Helsingin puolella niin sanottu Vihdintien pikaratikka, joka kulkee tämän hetken tietojen mukaan Kannelmäestä Munkkiniemen kautta Mannerheimintietä pitkin keskustaan. Sen numero tulee alustavien tietojen mukaan olemaan 14.

Myös Vantaan raitiolinjalla tulee kulkemaan pikaraitiovaunu. Sen numeroa ei ole Laitilan mukaan vielä päätetty.

Vantaan raitiolinjan rakentaminen on saanut vihreää valoa ehdollisella päätöksellä riippuen siitä, lähteekö valtio mukaan rakennuskustannuksiin. Vantaan ratikka yhdistää Vantaan lentokentän, Tikkurilan, Hakunilan ja Länsimäen Helsingin Mellunmäkeen idässä.

Pikaratikan ja tavallisen ratikan ero on käytännössä siinä, että radalla on nopeampia osuuksia ja pysäkit ovat korkeampitasoisia. Lisäksi pikaratikoille ei tarvitse rakentaa kääntöpaikkoja, sillä pikaratikoissa on kuljettajalle paikka edessä ja takana.