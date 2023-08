Terveysalan ammattilaiset päätyivät maineikkaan artesaanileipomon pelastajaksi: ”Olemme vähän sokissa miten kaikki tuntuu menevän kaupaksi”

Hämeenlinnan kunnallispolitiikasta tutun demarivaikuttajan Sari Myllykankaan päässä on keltainen huivi. Hiusten alta pilkottaa muutama hikipisara.

Tottuneesti hän nappaa leipälapiolla kuumia, rapeapintaisia ruisvehnäleipiä ulos leivinuunista.

– Ikinä ei ole töitä tehty niin paljon kuin nyt, nimenomaan fyysistä työtä käsillä, sanoo tuore leipomoyrittäjä hymähtäen.

Sari ja hänen eläkkeelle jo siirtynyt aviomiehensä Juha Myllykangas ostivat keväällä Hämeelinnan Tuuloksen Syrjäntaan kylällä toimivan maineikkaan Tuulosrievän leipomon laitteineen ja kiinteistöineen.

Aviopari työllistää itsensä lisäksi kolme muuta työntekijää.

Parikymmentä vuotta mielenterveystyötä ja psykoterapiaa tehnyt Sari Myllykangas halusi jotain uutta elämäänsä. Leipomo ei ollut alkujaan tähtäimessä, mutta sellaisen toimitusjohtajaksi ja leipuriksi hän kuitenkin yllättäen päätyi.

– Rohkaistuin, että minäkin voin tehdä myös muita töitä. Koska on yksi elämä, niin ne mahdollisuudet täytyy käyttää, hän sanoo.

Tuulosrievän leipomo Syrjäntaan kylällä on ollut aikoinaan navetta. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Leiväntekoa piti opetella vauhdilla

Edelliset omistajat luopuivat leipomosta terveyssyistä ja tovin näytti pahasti siltä, että 39 vuotta toimineen yrityksen taru olisi päättymässä.

Myllykankaista tuli perinteitä korostavan leipomo pelastajia ja jatkajia. Tosin leivän ammattimaisesta leipomisesta heillä ei ollut hajuakaan. Se taito piti kevään aikana vauhdilla ottaa hanskaan.

– Opettelimme myös itse tekemään leipää. Osaan itse taputella ruisreikäleivät, samoin osaan tehdä jo kaikki ruisvuokaleivätkin ja alustaa ruistaikinan. Onneksi meillä on sellainen leipuri, opetti meitä kädestä pitäen, kiittelee Sari Myllykangas.

Kuntapolitiikassa edelleen jatkava Myllykangas on ennättänyt siinä roolissa pitää nipun juhlapuheita elinvoiman puolesta. Nyt hän on käsiään myöden taikinassa.

– Olen itse tekemässä jotain sen elinvoiman eteen, jotta täällä kylällä voidaan hyvin, leipomossa palaa valot ja savu nousee piipusta, Sari runoilee.

Tuulosrievän leipomo on entisessä satavuotiaassa navetassa. Käsityönä leivotut leivät paistetaan yhä puulämmitteisissä isoissa uuneissa.

Leipää tehdään kymmentä sorttia sekä pullaa, jonka menekki omistajavaihdoksen seurauksena on lähtenyt hyvin lentoon. Leipää lähtee talosta ulos jo yli parituhatta kappaletta.

Leivät paistetaan isoissa leivinuuneissa, jotka lämmitetään yhä haloilla. Ne sytytetään tyhjillä paperisilla jauhosäkeillä. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Kaikki menee mitä ehditään tehdä

Tällä hetkellä Tuulosrievän tuotteet ovat kaupan lähinnä Hämeenlinna ympäristössä, mutta halua olisi laajentaa Lahteen.

– Voi sanoa että on oltu vähän sokissa siitä, miten hyvin leipomo on ollut ihmisten mielissä ja miten hyvin kaikki tuntuvat menevän kaupaksi. Jos vain pystyttäisiin tuottamaan enemmän niin kysyntää kyllä olisi, väittää Juha Myllykangas.

Pitkään työterveyslääkärinä ja terveydenhuoltoalan johtotehtävissä työskennellyt mies on tyytyväinen kun saa vihdoin tehdä ihan jotain muuta.

– Eläkkeellä täytyy pystyä irrottautumaan siitä omasta työstä. Nyt saan tehdä omaan tahtiin tällaista fyysistä työtä mitä olen aina rakastanut, Juha kertoo.

Juha Myllykankaalle on langennut leipomon talonmiehen työt. Uunit pitää lämmittää, lumet luoda, purkaa, rakentaa ja korjata. Töitä on niin paljon kuin ehtii tehdä.

Pariskunnalla on ajatuksissa laajentaa markkina-aluettaan, mutta sitä ennen pitää saada lisää henkilökuntaa. Ahtaassa leipomossa pitää töitä jatkossa jaksottaa, jotta olisi tilaa työskennellä ja tavaraa tulisi tarpeeksi tehtyä.

Muistitaulu kertoo turisteille mistä leipomon nimi on peräisin. Kuva: Miki Wallenius / Yle

”Rouva päättää, minä teen”

Tuulosrievä on ensimmäinen työpaikka, jossa 25 vuotta naimissa ollut pariskunta tekee töitä yhdessä. Juha on saanut tehdä pomon töitä niin paljon, että antaa suosiolla siipalleen suuremman vastuun.

– Rouva päättää ja minä teen, Juha Myllykangas virnistää.

Hän kehuu, että yhteistyö on tiukassa paikassa toiminut hyvin, koska ajatukset ovat samansuuntaisia. Joskus sanomistakin syntyy.

– Enempi silloin kun pitää päättää, että mitä tehdään missäkin järjestyksessä. Siitä tulee vähän keskustelua.

Sari Myllykangas on analysoinut parisuhteen tilaa enemmänkin työpaineiden ollessa nyt kovia.

– Juha on yllättänyt minut, että hän antaa minulle johtajuuteen paljon tilaa ja tukea. Hän antaa minun nyt mellastaa tässä pienen yrityksen toimitusjohtajana. Olemme esikoislapsia ja johtajatyyppejä molemmat. Siinä meillä välillä kalahtaa yhteen. Molemmilla kun on vahvat näkemykset.

Uusioperheen elämä on kuitenkin opettanut pitkässä liitossa ottamaan muitakin huomioon.

Juha Myllykangas jäi jonkin aika sitten eläkkeelle työterveyslääkärin tehtävistä. Nyt painaa hiki hatussa töitä omassa leipomossa. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Missä aviopari näkee Tuulosrievän olevan seuraavan viiden vuoden kuluttua?

– Saattaa olla, että olemme silloin jo oikeasti eläkkeellä. Meillä on kuitenkin vahva usko tähän yritykseen. Tässä on kaikki menestymisen edellytykset ja haluamme nostaa tämän hyvälle tasolle, pohtii Juha Myllykangas.

– Minun visioni on, että yritys on silloin laajentunut ja se on erinomaisessa tuloskunnossa. Toivon myös, että minä ja mieheni ollaan myös terveitä ja hyvässä kunnossa.

Tulevana viikonloppuna Tuulosrievä on ensimmäistä kertaa mukana Hämeenlinnan Keskiaikamarkkinoilla.