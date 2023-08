Kahelista koulutetaan poliisikoiraa sen omaan tahtiin ja liikaa vaatimatta – luonne ratkaisee, pärjääkö se työssä

Ove Wiklundin Kaheli-koira on kotona kuin mikä tahansa koira. Tässä ollaan töissä, sillä Kahelista koulutetaan polisikoiraa.

Poliisikoirat ovat valmiita työhön kolmen vuoden iässä. Koiraohjaaja Ove Wiklundin Kaheli-koira on kotona kuin mikä tahansa koira, vaikka sitä koulutetaan poliisin työpariksi.

Suomessa on noin 230 poliisikoiraa, joista suurin osa on belgianpaimenkoiria tai saksanpaimenkoiria.

Rotua tärkeämpiä ovat kuitenkin koiran ominaisuudet.

– Voi hyvinkin käydä niin, että vuoden–parin päästä huomataan, ettei joku koira vain sovi työhön, toteaa koiranohjaaja Ove Wiklund Pohjanmaan poliisilaitokselta Yle Österbottenille.

Poliisikoirat ovat useimmiten valmiita työhön kolmen vuoden iässä. Eläkkeelle koirat pääsevät kymmenen vuoden iässä.

Pohjanmaan poliisi esitteli poliisikoiratoimintaansa tällä viikolla Mustasaaressa kiinnostuneille. (Video: Hannah Norrena / Yle)

Ove Wiklundin Kaheli-koira on nyt vuoden ja viiden kuukauden ikäinen.

Wiklund kertoo, että poliisikoiran kouluttaminen aloitetaan kuin minkä tahansa muun koiran. Hän muistuttaa, että koulutus tehdään koiran tason mukaan, eikä koiralta saa vaatia liikoja.

– Otamme minun koirani kanssa vielä vauvanaskelia, mutta olemme oikeilla jäljillä. Haluan, että Kaheli voi kehittyä omaan tahtiinsa.

Poliisikoirat omistaa valtio, mutta ne on sijoitettu koiranohjaajille ympäri Suomen.

Kotona voidaan halailla sohvalla

Kotioloissa poliisikoira on kuin mikä tahansa koira.

– Vapaalla voimme esimerkiksi halailla sohvalla. Koirat osaavat hyvin erottaa työn ja vapaa-ajan.

Wiklud kertoo, että kotona Kaheli voi elää laumassa muiden koirien tavoin.

– Totta kai niistä pitää huolehtia eri tavalla ja usein näillä koirilla on erittäin korkea itseluottamus. Jos koiranohjaaja menehtyy, voi käydä niin, että koira ottaa johtajan roolin. Silloin perheen on oltava varpaillaan.

Vuodesta 2005 koiranohjaajana työskennellyt Wiklund ei koskaan ajatellut ryhtyvänsä tehtävään.

– Oli paljon pieniä asioita, jotka johtivat työhön koiranohjaajan partioseuraksi Etelä-Suomessa. Sitten minulle tarjottiin koiraohjaajan paikkaa, aloitin koulutuksen ja sillä tiellä ollaan edelleen.

Mikä on parasta koiranohjaajan työssä?

– Parasta on, ettet voi saada niin uskollista työkaveria kuin koira on. Ja työ on hyvin monipuolista.

Artikkeli on käännös Yle Österbottenin jutusta. Haastattelun ja kuvamateriaalin on tuottanut Hannah Norrena, tekstimuotoon materiaalin on saattanut Juho Teir. Alkuperäinen artikkeli: Polisen i Österbotten visade upp sina polishundar: ”Man kan inte få en så lojal arbetskompis som hunden är”