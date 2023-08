Syksyn flunssakausi herättää huolen yhdistelmäviruksesta – virologi: Haluamme välttää ihmisen kausi-influenssan tarttumisen eläimiin

Lintuinfluenssatilanteen hoidon tärkeimpänä kulmakivenä on avoin tiedonvälitys, sanoo THL:n osastonjohtaja.

Syksyn lähestyvä influenssakausi luo kiireen tuntua lintuinfluenssatilanteeseen, kertoo Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen osastojohtaja Otto Helve Ylen aamussa.

Lintuinfluenssa jyllää nyt turkistarhoilla, joissa muuntumistapauksia on jo havaittu. Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahti tuo esiin, että ihmisten kausi-influenssa ja lintuinfluenssa voisivat yhteen törmätessään tuottaa yhdistelmäviruksen.

– Haluamme välttää, että ihmisen kausi-influenssa tarttuisi eläimeen, jolla on lintuinfluenssatartunta, Vapalahti sanoo.

Vaikka matka on vielä Helven mukaan pitkä siihen, että virus tarttuisi ihmisten välillä, riskit kasvavat koko ajan viruksen muuntuessa. Oleellisinta on, että tartuntojen leviäminen pystytään estämään.

Keskiviikkona Helve kommentoi Ylen tv-uutislähetyksessä, että lintuinfluenssataudit ovat tyypillisesti olleet vakavia, jos tauti on onnistunut tarttumaan ihmiseen.

Vaihteluväliä taudinkuvassa on ollut vakavan ja lievemmän välillä. Helve ei lähde arvailemaan, kuinka vakava tauti ihmiselle aiheutuisi, jos lintuinfluenssavirus tarttuisi nyt ihmiseen esimerkiksi turkistarhoilta.

– Jos päädytään sellaiseen tilanteeseen, että meillä on tällainen muuntunut lintuinfluenssavirus, joka leviää ihmisissä, menee spekulaation puolelle, että minkälainen taudinkuva sillä on, mutta skaala silläkin on varmasti suuri, Helve sanoo.

Helve painottaa, että tiedonvälityksessä pitää olla mahdollisimman avointa. Yhteydenpito onkin ollut Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n sekä maailman terveysjärjestö WHO:n suuntaan tiivistä.