Hämeen ruokalähettilääksi julistettu oopperalaulaja Waltteri Torikka: “Pitää olla arkea että voi arvostaa juhlia”

Ruoka on yhä tärkeämpi houkutin, kun ihmiset hakevat elämyksiä. Kanta-Häme julistautui hyvän ruoan maakunnaksi ja nimitti samalla ruokalähettilääkseen oopperalaulaja Waltteri Torikan.

Baritoni Waltteri Torikan mielestä paikallisessa lähiruokatuotannossa on kyse halusta tehdä hyvää ruokaa.

Vastavalittu Hämeen ruokalähettiläs tunnustautuu rennoksi kokiksi, joka rakastaa pitkiä illallisia ja osaa ottaa ilon irti myös arkisen juuressosekeiton nauttimisesta.

– Koska olen itsekin ollut pitkään yrittäjänä, lähiruuan tuottajien asiat ovat sydäntäni lähellä. Ihmisiä pitää myös muistuttaa, mistä ruoka tulee. Itse pidän luonnossa liikkumisesta ja haaveilen uudesta harrastuksesta, metsästyksestä, sanoo Torikka.

Uudessa kotikaupungissaan Hämeenlinnassa Waltteri Torikan bravuuri on isältä peritty pasta bolognese -resepti joko kasvisvaihtoehtona tai luomulihasta.

– Pitää olla arkea, että voi arvostaa juhlia.

Ruokalähettiläs nimitettiin Hämeenlinnan torilla Herkkujen Häme -tapahtumassa, jossa Kanta-Häme julistautui ensimmäistä kertaa ruokamaakunnaksi.

Korvapuustin kanelin tuoksu sekoittaa uutta ja vanhaa

Maaseutuyrittäjä Outi Koskinen Hakolan marjatilalta Janakkalasta on huomannut, että tilalle tulevat asiakkaat hakevat nykyään elämystä. Tuoksut, esillepano, maut ja tuoreus kuuluvat hänen mukaansa vieraiden kommenteissa.

– Ihmiset hakevat jotain uutta, mutta monesti vanha ja perinteinen asia onkin muuttunut uudeksi. Kuten tuoreen korvapuustin kanelin tuoksu, sanoo Koskinen.

Ruokamaakunta titteli sopii Koskisen mielestä erityisen hyvin Kanta-Hämeelle, koska maakunta on vanhaa Suomea. Häme on ollut asutettuna kivikaudelta lähtien ja pitkä historia on synnyttänyt seudulle myös monipuolisen ruokakulttuurin.

Nyt haetaan aitoja ruokakokemuksia

Ruokamatkailun suosio kasvaa maailmalla. Tähän trendiin iskee kiinni myös Kanta-Häme.

– Nyt haetaan aitoja ruokakokemuksia ja nimenomaan sellaisia, joissa korostuu paikallisuus, tietää maakuntajohtaja Toni K. Laine.

Laine nostaa Kanta-Hämeen maakunnan kalavedet, tiloilla tuotetun lihan ja riistan sekä viljat, viinit, hunajan, marjatuotteet ja muun muassa sahdin.

– Haluamme korostaa raaka-aineita ja vastuullisuutta, sanoo Laine.

Tietoisuutta maakunnan ruokatarjonnasta on lisättävä myös alueen omien asukkaiden keskuudessa.

– Asukkaat ovat kiinnostuneita lähiruoasta, mutta sen saatavuudesta on muistettava kertoa, sanoo Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntija Satu Nokkonen.

Nokkosen mukaan monipuolinen ruokatarjonta, alan yrittäjien lisääntyvä yhteistyö, ruoan tuotannon vastuullisuus ja maakunnan keskeinen paikka ruuhka-Suomessa nostavat ruuan Kanta-Hämeen yhdeksi markkinointikärjeksi.