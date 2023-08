Turkulaishotellissa maaliskuussa tehty kiinniotto johti huumeliigan jäljille

Lounais-Suomen poliisi on paljastanut mittavia huumausaineen maahantuonteja. Takavarikoitujen huumausaineiden katukauppa-arvo olisi ollut yli kolme miljoonaa euroa.

Lounais-Suomen poliisin Turun huumerikosyksikkö on paljastanut mittavia huumausaineen maahantuonteja.

Rikollisliigan epäillään salakuljettaneen Alankomaista Suomeen useita amfetamiini- ja kokaiinieriä, kerrotaan Lounais-Suomen poliisin tiedotteessa.

Lounais-Suomen poliisi takavarikoi maaliskuun lopussa Turussa noin 43 kiloa amfetamiinia. Takavarikointeja tehtiin myös pääkaupunkiseudulla.

Tapauksen esitutkintaa on tehty yhteistyössä Lounais-Suomen poliisilaitoksen ja Keskusrikospoliisin kanssa.

Tutkinta käynnistyi turkulaisesta hotellista

Esitutkinta sai alkunsa, kun poliisi otti maaliskuun alussa kiinni turkulaisesta hotellista etsintäkuulutetun, joka ei ollut palannut vankilalomalta.

– Hotellihuoneesta löytyi käsiase, useita tuhansia euroja rahaa ja pieniä määriä huumausaineita sekä avain, jonka poliisi selvitti kuuluvan Turun keskustassa sijaitsevaan lyhytaikaiseen vuokra-asuntoon. Asunnosta takavarikoitiin noin 43 kiloa amfetamiinia, kertoo tutkinnanjohtaja Jussi Gustafsson Lounais-Suomen poliisilaitokselta tiedotteessa.

Maaliskuun lopulla poliisi otti kiinni Turkuun suuren amfetamiinierän toimittaneen henkilön pääkaupunkiseudulta. Ennen kiinniottoaan salakuljettaja oli käynyt luovuttamassa 30 kiloa amfetamiinia ja 5 kiloa kokaiinia Vantaalla asuville henkilöille.

Kiinnioton yhteydessä henkilön kuorma-auton takaseinästä löytyi kätkö, josta poliisi takavarikoi vielä huomattavat määrät amfetamiinia, kokaiinia sekä Oxydolor-tabletteja.

Esitutkinnassa poliisi pääsi huumausaineorganisaatiosta irrallisen rahanpesuorganisaation jäljille.

Rahanpesuorganisaation epäillään hakeneen Vantaalta kiinniotettujen henkilöiden asunnosta satoja tuhansia euroja, jotka olivat peräisin huumausainekaupasta. Rahat toimitettiin ulkomaille.

Huumausaineiden katukauppa-arvo yli kolme miljoonaa

Rikolliskokonaisuudessa takavarikoitujen huumausaineiden katukauppa-arvo olisi ollut yli kolme miljoonaa euroa.

Huumeiden lisäksi poliisi takavarikoi yli puoli miljoonaa ulkomailta Suomeen salakuljetettua savuketta sekä noin 130 000 euroa käteistä rahaa.

Poliisin paljastama rikoskokonaisuus on merkittävä. Esitutkinnan aikana on ollut vangittuna 11 henkilöä, joista osa on edelleen vangittuna.

Esitutkinta valmistuu huumausainerikoskokonaisuuden osalta elokuun lopussa ja siirtyy syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjäalueelle.