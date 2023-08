Koululounaan tortillat maistuivat saippualle, pian kymmenet oppilaat voivat pahoin – Mikkelissä selvitetään oudon ruokamyrkytyksen syytä

Mikkelin kouluissa eilen sattunutta mahdollista ruokamyrkytysepidemiaa on alettu selvittää erilaisin tutkimuksin.

Keskiviikkona neljällätoista Mikkelin koululla tarjoiltiin samaa ruokaa: tortilloja kasvistäytteellä, yhteensä 4000 annosta.

Seitsemästä ala- ja yläkoulusta sekä lukiosta on tähän mennessä tullut ilmoitus, että useat kymmenet oppilaat alkoivat voida pahoin välittömästi kouluruokailun yhteydessä. Osa oppilaista oli oksentanut.

Somessa vanhemmat kertovat lapsiensa sanoneen tortillojen maistuneen oudolta, saippualta. Mikkelin ruokapalvelussa ollaan asiasta tietoisia.

– Olen kuullut, että makuvirhettä on tortilloissa havaittu, ja asiaa nyt tutkitaan. Yhdessä terveysviranomaisten kanssa selvitämme, että mistä makuvirhe olisi voinut tulla, ja onko se voinut olla sairastumisten syynä, sanoo palvelujohtaja Mia Hassinen Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtaanapitopalveluista.

Ruokapalvelussa tilanne huolestuttaa ja halutaan varmuus siitä, että nimenomaan ruoka on ollut syynä pahoinvointiin.

– Epäily kohdistuu ensimmäisenä raaka-aineisiin. Lähetämme ruoka- ja muita laboratorionäytteitä tutkittavaksi, kertoo Hassinen.

Ruokapalvelussa ei toistaiseksi tarjota samoja raaka-aineita, joita oli käytössä keskiviikkona kouluruokana.

Oppilaat ja opettajat voineet pahoin

Lähemäen koululla eilinen ruokailun jälkeinen pahoinvointi säikäytti opettajia ja oppilaita.

Kymmenen alakoulun oppilasta rehtorin mukaan oksensi, ja useat muut oppilaat voivat ruokailun jälkeen pahoin. Myös yksi opettaja oksensi ja useat opettajat valittelivat vatsanväänteitä.

Koulussa ryhdyttiin välittömästi ripeisiin toimiin pahoinvoinnin selvittämiseksi. Ruuasta otettiin näytteet ja lähetettiin ne tutkittavaksi.

– Se on vakava ja vakavasti otettava asia. Tämä on minulla 30. vuosi tässä koulussa ja ensimmäinen kerta, kun urallani tällaista tapahtuu. On tärkeä nyt selvittää, että mistä se johtui, sanoo Lähemäen koulun rehtori Vesa Räsänen.

Avaa kuvien katselu Lähemäen koulun rehtori Vesa Räsäsen mukaan eilen monet valittivat tortillojen maistuneen oudoilta. Hän ei itse niitä maistanut, koska söi omia eväitään. Torstaina hernekeitossa ei huomattu mitään vikaa. Kuva: Riina Kasurinen / Yle

Lähemän koulun oppilaista 23 oli tänään poissa.

– En tiedä, että ovatko oppilaat poissa pahoinvoinnin vai minkä muun asian takia. Huoltajilta ei ole tänään tullut mitään viestiä, eikä kyselyjä mahdollisesta ruokamyrkytyksestä.

Tänään Lähemäen koulussa on jatkettu tavallista arkea.

– Olemme syöneet ruokalassa hernekeittoa ihan normaalisti. Meille on erittäin suuri luotto meidän ruokahuoltoon.

Harvinainen tapaus

Erikoiseksi Mikkelin kouluruokatapauksen tekee se, että yleensä ruokamyrkytysoireet tulevat vasta viiveellä. Nyt oppilaat alkoivat voimaan pahoin välittömästi kouluruokaa syötyään.

Ruokavirastossa tiedetään myös ruokamyrkytystapauksia, joissa oireet ovat alkaneet nopeasti syömisen jälkeen.

– Joskus on vedenkeittimellä kuumennettu glögiä tai mehua ja siitä on seurannut oksentamista juomaan liuenneen kuparin vuoksi. Myös raa'an punajuuren tiedetään aiheuttaneen oireilua pian syömisen jälkeen, kertoo erityisasiantuntija Elina Leinonen Ruokavirastosta.

Yleisin aiheuttaja Suomessa reksteröidyissä ruokamyrkytysepidemioissa on norovirus. Saippuan makuun Leinonen ei halua ottaa kantaa, kun ei tiedä tapauksesta riittävästi.

– Ruokamyrkytysten aiheuttajina voivat olla erilaiset bakteerit, virukset, loiset tai kemialliset aineet. Kemiallisten aineiden aiheuttama ruokamyrkytykset ovat olleet harvinaisempia yksittäistapauksia, sanoo Leinonen.

Ruokamyrkytystapauksia selvitetään esimerkiksi kysely- ja näytetutkimuksin.

