Onko jakohihna vaihdettu? Tässä 5 vinkkiä halvan, vanhan auton ostajalle

Ensimmäisen auton ei tarvitse olla kallis, mutta sen pitää olla luotettava. 5 000 eurolla saa tänä päivänä jo hyvän käytetyn auton, jolla voi olla edessään vielä suuri määrä ongelmattomia kilometrejä.

– Tällaisen budjetin puitteissa puhutaan perinteisistä autoista. Hybridi- ja sähköautoja saattaa löytyä tähänkin hintaan, mutta niiden kilometrimäärät ovat sitten jo sitä luokkaa, että suosittelen mieluummin bensa- ja dieselautoja, aloittaa käytettyjen autojen kauppias Teijo Paakkari Lahden Autokulmasta.

1. Tarkasta, onko auto katsastettu

Auton tärkein ominaisuus on sen liikennekelpoisuus. Katsastustodistuksesta selviävät auton peruskunto ja oleellisimmat mahdolliset viat. Leima kertoo, että perusasiat ovat autossa kunnossa ja sillä saa ajaa yleisellä tiellä.

Katsastustodistuksesta selviävät myös kiireellisimmät korjauskohteet.

Avaa kuvien katselu Automyyjä Ville Paakkari ja kaksi teinille sopivaa vaihtoehtoa: 15 vuotta vanha katumaasturi ja 70-luvun klassikko. Kuva: Mikko Tuomikoski / Yle

2. Tutustu huoltokirjaan

Useimmissa autoissa on mukana huoltokirja, jonka päivittäminen riippuu tietysti edellisestä omistajasta. Huoltokirjaa säilytetään tavallisesti samassa nipussa rekisteriotteen ja katsastusraportin kanssa.

Huoltokirjaan merkitään suuremmat remontit ja säännölliset määräaikaishuollot. Näin syntyy autolle vikahistoria. Hyvin ylläpidetty huoltokirja on yleensä merkki siitä, että myös autosta on huolehdittu.

Erityisesti kalliimpiin määräaikaishuoltoihin kannattaa kiinnittää huomiota. Klassikko on jakohihna, joka tulisi vaihtaa noin 100 000 kilometrin välein. Remontin hinta liikkeessä pyörii noin tuhannessa eurossa.

Avaa kuvien katselu Vanhan auton huoltokirja kertoo siitä, kuinka hyvin autosta on pidetty huolta. Kirjaan merkitään vuosien saatossa tehdyt remontit. Kuva: Teemu Kammonen / Yle

Jos konehuoneen kokoonpano on vieras ja huoltokirjan sisältö muistuttaa hepreaa, voi käytettyyn autoon perehtyminen olla haasteellista. Ostajalta vaaditaan asiantuntemusta, mutta löytyykö sitä?

– Meille tulee hyvinkin asiantuntevia asiakkaita ja aika monella on mukana oma asiantuntija, jos omat tiedot eivät riitä. Mitä enemmän tietää ostettavasta autosta, sen parempi, kertoo Autokulman mekaanikko Tarmo Raatikainen.

3. Tutki auto huolella

– Tässä hintaluokassa kuitenkin puhutaan useita vuosia vanhoista autoista, joilla on saatettu ajaa satoja tuhansia kilometrejä. Kaikesta tutkimisesta ja selvittämisestä huolimatta ikäviä yllätyksiä saattaa tulla, muistuttaa Autokulman Paakkari.

Vanhan auton suurimmat viholliset ovat osien kuluminen ja ruoste.

– Alustasta kannattaa katsoa ruostevaurioiden lisäksi esimerkiksi jouset ja iskunvaimentimet, nivelet, jarrut, pakoputki, näkyykö öljyvuotoja, kaikki mikä on näkyvissä, jatkaa mekaanikko Raatikainen.

Avaa kuvien katselu Auton alle kannattaa kurkistaa ennen ostamista. Arkistokuva. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

Myös esimerkiksi auton varusteet ja niiden toiminta, renkaiden ikä ja kunto sekä akku kannattaa tutkia. Koeajolla kannattaa Paakkarin mukaan miettiä, onko auto sellainen ajettava, jota halutaan ja kiinnittää huomiota autosta kuuluviin ääniin.

4. Tsekkaa ajotietokone

2000-luvun alussa autoihin alkoi tulla entistä enemmän elektroniikkaa, kuten ajotietokone, mikä helpotti vikojen etsintää, mutta testeri ei aina kerro koko totuutta. Tämä voi olla hämmentävä kokemus.

– Kyllä se on aika iso riski, koska tiedonkeruujärjestelmä tämän hintaluokan autossa voi olla jo aika herkkä. Moottorin varoitusvalo saattaa syttyä vaikka jo siitä syystä, että akun jännite on laskenut tietyn rajan alle, kertoo autokauppias Paakkari.

Avaa kuvien katselu Ajotietokoneen lukeminen testerillä on mahdollista, mutta auton ikä voi tuottaa epäluotettavaa dataa. Kuva: Juuso Kääriäinen / Yle

– Toinen juttu on sitten se, kuinka paljon esimerkiksi konepellin alla on tilaa työskennellä. Jotkut anturit voivat olla todella ahtaissa paikoissa, joihin on vaikea päästä käsiksi, jatkaa mekaanikko Raatikainen.

Autojen elektronisoituminen toi autoihin myös paljon sähköisiä lisävarusteita, jotka voivat vanhemmissa autoissa olla herkkiä menemään rikki.

5. Mieti kuluttajansuojaa

Yksityiseltä myyjältä vai liikkeestä? Autokauppias Teijo Paakkari luonnollisesti kannattaa auton hankkimista liikkeestä. Hän korostaa kuluttajan saamia etuja.

– Yksi asia on se, että näihin halpoihinkin autoihin kysytään aika usein rahoitusta. Sen lisäksi meillä on kuluttajasuojan puitteissa oleva virhevastuu, eli jos vaikka vaihteisto tai moottori hajoaa heti kaupanteon jälkeen, niin tulemme kyllä vastaan, selvittää Paakkari.

– Tämä ei kuitenkaan kata normaaleja kuluvia osia, kuten esimerkiksi akkua tai jarruja.

Yksityiseltä ostettaessa vastaavaa kuluttajansuojaa ei ole, vaan auton kauppaan liittyvät riidat käsitellään myyjän ja ostajan välillä. Kuluttajariitalautakunta ei esimerkiksi ole käytettävissä.

Toisaalta yksityisellä myyjällä ei ole autoliikkeiden kaltaista tarvetta tehdä voittoa kaupoilla, joten auton voi saada halvempaan hintaan tai samalla rahalla paremman.

Käytetyn auton ostaminen on siis taitolaji ja vaikka ostaja olisi kuinka tarkka ja huolellinen, saattaa eteen tulla isojakin ongelmia, sillä tarkkakaan silmä ei näe kaikkea.