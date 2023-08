Meillä ei käy juuri koskaan vieraita, koska meillä ei ole riittävästi kalusteita ja viihdykkeitä. Olen hyvin surullinen siitä, että en ole pystynyt tarjoamaan lapselleni samanlaista elämää kuin luokkatovereilla. Kipeimmin minuun on kolahtanut lapsisynttärit, joita en taloustilanteeni vuoksi ole koskaan järjestänyt. Toiset kutsuvat koko luokan sisäleikkipuistoon ja minä pystyn tarjoamaan saman huvin yhdelle vieraalle – tarjoamisista pihistellen. Pelkään, että lapseni sosiaalinen status on kärsinyt tästä syystä ja että hän on jäänyt joukon ulkopuolelle. Myös vaatetus on aihe, mikä on voinut vaikuttaa siihen, että häntä on kiusattu koulussa. Köyhyys on vaikuttanut myös terveyteemme. Olen halvan vuokran perässä muuttanut lukuisia kertoja homeisiin asuntoihin. Siitä kierteestä on ollut todella vaikea päästä pois ilman rahaa. (Nainen, 42)