Suomen halutuin design-huonekalu täyttää 90 vuotta – näin tunnistat aidon Alvar Aallon klassikkojakkaran

90-vuotias Alvar Aallon suunnittelma jakkara 60 on yhä yksi kysytyimmistä suomalaisista design-huonekaluista.

Kolmijalkaista Aalto-jakkaraa on valmistettu yhtäjaksoisesti vuodesta 1933 lähtien. Artekin tehdas sijaitsee Littoisissa Turun ja Kaarinan rajalla.

Suomalaisilla design-huonekaluilla on kysyntää ympäri maailman. Suomessa Alvar Aallon jakkara 60 -nimellä kulkevat tuotteet ovat etenkin nuorten aikuisten suosiossa.

– Jos istuisin liikkeessä, näitä kysyttäisiin melkein päivittäin. Jakkaroita menisi kaupaksi niin paljon kuin niitä vain löytyy. Kotimaassa jakkaroita kyselevät erityisesti nuoret aikuiset, kertoo kaarinalainen Aalto-keräilijä Pertti Männistö.

Avaa kuvien katselu Kaarinalainen Pertti Männistö omistaa yli sata kolmijalkaista Aalto-jakkaraa. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Entinen antiikkikauppias omistaa tiettävästi maailman suurimman Aalto-kokoelman. Hän saa tasaiseen tahtiin yhteydenottoja eri puolilta maailmaa. Viimeksi jakkaroiden perään soitettiin Aasiasta.

– Japanilaiset kauppiaat ja jopa yksityiset ihmiset haluavat näitä. Kysyntä tuntuu kasvavan koko ajan. Onneksi jakkaroita tehdään edelleen, Männistö sanoo.

Design-jakkaraan tuodaan taas rosoa

Yksi tämän hetken suosituimmista Aalto-jakkaran malleista on peräisin sotavuosilta. Tuolloin elettiin pula-aikaa, eikä esimerkiksi tuolin valmistuksessa tarvittavaa liimaa ollut saatavilla.

– Silloin käytettiin niin sanottua sormiliitosta. Sellaisia jakkaroita valmistettiin vain kahden vuoden ajan. Ne jakkarat ovat valtavan haluttuja, Pertti Männistö kertoo.

Kaarinalainen omistaa tällä hetkellä reilut sata kolmijalkaista Aalto-jakkaraa. Kokoelmasta korkeintaan kymmenen on valmistettu sormiliitoksilla. Hän pitää erityisesti vanhoista jakkaroista, sillä niissä voi näkyä vaikkapa puun oksakohtia.

– Jossakin vaiheessa jakkaroita alettiin valmistaa mielestäni liian tasalaatuisista ja valikoiduista materiaaleista. Silloin huonekaluista tuli mielestäni vähän hengettömiä.

Avaa kuvien katselu Tällä hetkellä kysytään erityisesti mahdollisimman kirjavia Aalto-jakkaroita. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Aalto-jakkaroita Littoisten-tehtaalla valmistavan Artekin mukaan huonekalujen valmistuksessa ollaan siirtymässä kauemmas Männistön esille nostamasta tasalaatuisuudesta.

Yksi syy tähän löytyy metsäteollisuuden ja ilmaston muutoksista, kertoo Artek tiedotteessaan. Muutokset vaikuttavat huonekalujen valmistuksessa käytettyyn koivuun muun muassa niin, että raaka-aineessa näkyy entistä enemmän sävyvaihteluja, oksakohtia ja hyönteisten jättämiä jälkiä.

Aito jakkara 60 on helppo tunnistaa

Aalto-keräilijä Pertti Männistö pinoaa puisia jakkaroita olohuoneessaan. Huonekalut muodostavat lopulta värikkään taideteoksen rivitaloasunnon yläkertaan.

– Aidon jakkaran tietää jo siitä, miltä se tuntuu kädessä. Kopiot on tehty yleensä viilupuusta, ja ne ovat rakenteeltaan hentoisempia ja yksinkertaisempia, mies vinkkaa.

Avaa kuvien katselu Entinen antiikkikauppias Pertti Männistö pitää siitä, että jakkaroissa näkyy ajan patinaa. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Aalto-jakkarana tunnettu jakkara 60 on yksi Suomen kopioiduimpia design-esineitä. Männistön mukaan aidon huonekalun tunnistaa nopeasti.

– Jalan taivutuskohdassa näkyy neljä tai viisi viilua. Kopioissa niitä ei ole. Lisäksi oikean jakkaran jalat on kiinnitetty kolmella sattumanvaraisesti sijoitetulla ruuvilla. Kopioissa on yleensä useampi ruuvi ja ne on kiinnitetty siistiin järjestykseen. Vanhoissa jakkaroissa näkyy myös pohjassa keskellä reikä, joka on sorvin tekemä.

