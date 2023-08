Kittilän kultakaivoksella on löydetty legionellabakteeria – sairastumisia ei tiedossa toistaiseksi

Legionellabakteeria on havaittu kaivoksen vesijohtoverkostossa normaalin näytteenoton yhteydessä. Bakteeritilanne on selvittelyssä eikä kaivoksella saa nyt käyttää vettä.

Kittilän Suurikuusikon kultakaivoksen vesijohtoverkostosta on löydetty legionellabakteeria. Sairastumisia ei toistaiseksi ole tullut terveysviranomaisten tietoon.

– Bakteerilöydökset on tehty normaalin valvontasuunnitelman mukaisissa näytteenotoissa. Näytteenottopisteitä on kaivoksella lukuisia, muutamasta pisteestä otetuista näytteistä on löydetty kohonneita legionellapitoisuuksia, kertoo terveystarkastaja Juha Metso Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollosta.

Näytteitä kaivoksen vedestä on otettu elokuun aikana. Terveysviranomaisille tieto bakteerin löytymisestä tuli keskiviikkona iltapäivällä.

Juha Metson mukaan kaivoksen vesijohtoverkosto on nyt suljettu, vettä saa käyttää vain wc:n huuhteluun. Asiaa selvitellään yhteistyössä kaivoksen kanssa. Kokonaistilanne pyritään saamaan selville torstain aikana.

– Koko vesijohtoverkoston vesi ei ole pilaantunut. Verkosto on laaja ja siinä on useita haaroja. Kunhan kokonaistilanne selkiytyy, tiedämme miten ja missä laajuudessa verkostoa täytyy alkaa desinfioida.

Legionellabakteerit voivat lisääntyä vesijärjestelmissä ja kulkeutua aerosolien mukana hengitysilmaan. Bakteerit viihtyvät lämminvesiputkistoissa, etenkin silloin, kun vettä ei käytetä muutamaan päivään.

Legionella voi aiheuttaa ihmiselle infektiotaudin jota kutsutaan legionelloosiksi.

Taudinkuva voi vaihdella oireettomasta infektiosta vaikeaan keuhkokuumeeseen, jota kutsutaan kansanomaisesti myös legioonalaistaudiksi.

Legionella Legionellat ovat bakteereja, joita esiintyy pieniä määriä makeissa luonnon vesissä ja maaperässä. Legionellabakteerit voivat lisääntyä vesijärjestelmissä ja kulkeutua aerosolien mukana hengitysilmaan. Legionellojen aiheuttamat joukkosairastumiset ovat liittyneet muun muassa hotellien, sairaaloiden ja yleisötapahtumien vesi- ja ilmastointijärjestelmiin. Ihminen saa tartunnan hengittäessään legionellabakteereja sisältävää aerosolia, se ei tartu ihmisestä toiseen. Taudinkuva voi vaihdella oireettomasta infektiosta vaikeaan keuhkokuumeeseen, jota kutsutaan myös legioonalaistaudiksi. Legionnelloosin oireet ovat kuiva yskä, kuume, pääsärky,lihaskipu, hengenahdistus. Taudinkuvaan voi kuulua myös rinta- ja vatsakipua, ripulia ja sekavuutta. Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, thl.fi Avaa

Juttua täydennetään.