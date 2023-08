Sarjavainoaja vainosi THL:n työntekijöitä, lakimiehiä, syyttäjää ja monia muita: tuomion mukaan kaava oli sama

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut kolmekymppisen miehen lukuisista vainoamisrikoksista. Mies on tunnettu julkisuudessa nimellä sarjavainoaja, koska uhreja on monta.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi miehen 17 rikoksesta vuoden ja kahden kuukauden vankeustuomioon.

Tuomio tuli alentuneesti syyntakeisena viidestä kunnianloukkauksesta, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja kymmenestä vainoamisesta. Mies vainosi esimerkiksi poliisia, syyttäjää, psykologia, juristeja ja neljää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) virkahenkilöä.

Osa asianomistajista oli ollut työnsä kautta miehen kanssa tekemisessä, mutta esimerkiksi yhden naisen mies kertoi tunteneensa ala-asteelta. Nainen ei edes muistanut, että he olisivat olleet samassa koulussa.

Mies vainosi naisia samalla kaavalla. Hän kehui heitä viesteissä sädehtiviksi ja kauniiksi ja lähetti seksuaalisia tai halventavia kuvia sekä viestejä. Hän myös usein liitti henkilön työsähköpostin eri listoille tai erotiikkaliikkeiden asiakkaaksi, mistä tuli ikäviä seurauksia.

Yhden uhrin puolesta hän oli tehnyt jopa työhakemuksen. Lisäksi hän uhkaili tulevansa uhrin työpaikalle tai soitti kymmeniä kertoja putkeen illalla.

Tuomittu lähetti yhden miespuolisen asianomistajan vaimolle tämän miehen kunniaa loukkaavia viestejä. Miestä hän uhkaili kirjoittamalla: ”Kuolet pian sydämenpysähdykseen.”

Mies oli tuomittu ehdolliseen tuomioon vainoamisesta vuonna 2020 ja ehdonalainen oli vielä kesken.

Tuomio ei ole lainvoimainen eli siitä voi valittaa hovioikeuteen.