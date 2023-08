Jussi Kurkela laittoi porkkanat suolaliemeen ja kohta purkki alkoi pärskiä – ikivanhaa ilmiötä tutkitaan nyt miljoonilla

Fermentointi on ollut ravintoloissa ilmiö jo pitkään ja moni hapattaa ruokaa kotonaan. Silti fermentoidun ruoan osuus ruokavaliossamme on tipahtanut liian matalalle tasolle, professori sanoo.

Kaikki sai alkunsa porkkanasta.

Keittiömestari Jussi Kurkelan ensimmäinen fermentointikokeilu tapahtui porkkanoilla. Hän ahtoi niitä lasipurkkiin, kaatoi päälle parin prosentin suolaliuoksen ja jäi odottamaan, mitä tapahtuu seuraavaksi.

Purkki heräsi henkiin ja pärski kannen välistä nestettä ympärilleen. Se oli ensikertalaiselle tärkeä merkki. Siitä tiesi, että maitohappobakteerit olivat heränneet ja käyminen oli alkanut.

Parin viikon jälkeen purkki laitettiin kylmään ja se jäi sinne lähes vuodeksi. Kun porkkanapurkki lopulta putkahti taas esille, kaikki näytti olevan päällisin puolin kunnossa.

– Leikkasin porkkanaa leikkuulaudalla ja keittiössä kaikki katsoivat uteliaina ympärillä. Siinä vitsailtiin, että hyvästi Jussi, se oli sitten tässä, uhrasit itsesi porkkanalle.

Kurkela maistoi fermentoitua porkkanaa. Se kipristeli mukavasti kielen päällä. Vielä kymmenen kuukauden jälkeen sen keskusta kupli, se siis kävi edelleen.

– Olin ihan, että vau. Tätä pitää kaikkien saada maistaa. Maku oli moninkertainen verrattuna siihen, mitä se oli purkkiin laittaessa.

Sen jälkeen Kurkela on fermentoinut vähän kaikkea, erityisesti kasviksia, sieniä ja marjoja. Hän on myös korvannut soijakastikkeen itse tehdyllä härkäpavuista fermentoidulla kastikkeella ja tehnyt muitakin versioita erilaisista aasialaisista kastikkeista.

Fermentoinnista on tullut yksi niistä tavaramerkeistä, joista Kurkelan ravintolat on tunnettu.

Jos kiinnostuit fermentoinnista, katso jutussa oleva video! Sillä Jussi Kurkela neuvoo, miten pääset alkuun ja mitä on hyvä muistaa.

Terveysvaikutuksia tutkitaan kiivaasti

Fermentointi on ikivanha tapa säilöä elintarvikkeita. Kun tuotteesta tulee hapan, se estää haitallisten mikrobien kasvua. Hapattaminen tapahtuu maitohappokäymisen avulla, mutta säilyvyyden parantamisen ohella vaikutetaan myös tuotteiden makuun ja rakenteeseen. Monen mielestä maku muuttuu fermentoinnin jälkeen kiinnostavammaksi ja moniulotteisemmaksi.

Tutuimpia fermentoituja tuotteita ovat esimerkiksi hapankaali, fermentoidut suolakurkut tai vaikkapa korealainen kimchi. Niitä ovat myös hapanmaitotuotteet, kuten jogurtti.

Kiinnostus fermentoituja tuotteita kohtaan on viime vuosien aikana alkanut lisääntyä.

Muun muassa tanskalainen huippuravintola Noma levitti ilmiötä ravintoloihin ympäri maailmaa, mutta myös fermentoitujen tuotteiden terveysvaikutukset ovat alkaneet kiinnostaa koko ajan enemmän, toteaa Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen professori Seppo Salminen.

– Tätä kautta voidaan edistää hyvinvointia, ja mitä todennäköisemmin myös terveyttä. Saamme hyödyllisiä bakteereja ruokavalioomme ja ne kouluttavat ruoansulatustamme parempaan toimintaan. Euroopan komissio on sijoittanut aika monta miljoonaa tämän tutkimuksen edistämiseen.

Fermentoitujen tuotteiden arvioidaan vaikuttavan suoliston hyvinvointiin monin tavoin, esimerkiksi terveyttä edistävien mikrobien eli probioottien avulla. Salminen arvioi, että tulevaisuudessa myös ravitsemussuosituksissa voisi olla lisäksi maininta elävien mikrobien saannista.

Jos viime vuosikymmenet tutkimus on pyrkinyt saamaan elintarvikkeet mahdollisimman säilyviksi ja steriileiksi, nyt kuljetaan toiseen suuntaan.

– Tavallaan hyvät asiat historiasta ovat tulossa takaisin uudelleen muokattuna, Salminen sanoo.

Perinteestä riittääkin ammennettavaa. Salminen nostaa esimerkiksi suositut kaurapohjaiset jogurtit. Ne pohjautuvat vanhaan reseptiin: hapatettuun itäsuomalaiseen kaurakiisseliin.

– Aikanaan yli 60 prosenttia ruokavaliostamme on ollut fermentoitua. Meillä on ollut jatkuva lähde eläviä, hyödyllisiä mikrobeja ruokavaliossanne. Nyt määrä on pudonnut alle kymmenen prosentin, ja useimmilla ainoat fermentoidun ruoan lähteet ovat jogurtti- tai piimävalmisteet.

Euroopan unioni rahoittaa tällä hetkellä monia tutkimuksia, joiden avulla terveysvaikutuksia selvitetään laajemmin. Salminen kertoo, että tutkimusta tehdään muun muassa siitä, voisiko joku fermentoitu tuoteryhmä saada tulevaisuudessa terveysväittämän kakkostyypin diabeteksen ehkäisyssä tai laktoosi-intoleranssin oireiden lievittämisessä.

Tähän mennessä Euroopan terveysviraston hyväksymiä terveysväittämiä fermentoiduille tuotteille on vain yksi. Se koskee jogurtin eläviä bakteereita ja niiden laktoosia pilkkovaa vaikutusta.

Keittiömestari Jussi Kurkela näyttää, miten avomaankurkut fermentoidaan. Nyt hapantumaan laitetut kurkut ovat parhaimmillaan joulun aikaan, hän sanoo. Video: Hanna Juopperi / Yle

Luumusta syntyi ainutkertainen drinkki

Vaikka fermentoinnilla voidaan etsiä kokonaan uudenlaisia makumaailmoja ja rakenteita, ollaan pohjimmiltaan tekemisissä hyvin yksinkertaisten asioiden kanssa.

Kotona kasviksia hapattava ei tarvitse laajaa repertuaaria laitteita tai aineksia, ja silti kotonakin voi aueta uudenlainen makumaailma, Jussi Kurkela sanoo. Aloittaa voi vaikkapa hapatetuista avomaankurkuista, joiden tekemiseen neuvotaan jutun yhteydessä olevalla videolla.

– Fermentoitu maku on pitempi ja täyteläisempi.

Hyvä hygienia on hapattamisen peruskivi ja suolan lisääminen estää haitallisten mikrobien kasvua, Kurkela summaa.

– Kun tuote käy, niin kaikki on hyvin. Jos se lakkaa käymästä ihan yhtäkkiä, niin todennäköisesti sinne on päässyt joku bakteeri ja se kannattaa heittää pois.

Myös Kurkelan innostus fermentointiin on edennyt kokeilujen ja testailun kautta. Ravintolalle se on ollut myös keino vähentää ruokahävikkiä.

– Melkein kaikkea pystyy fermentoimaan, mutta mitä kannattaa, se on sitten eri asia.

Kurkela muistelee, kuinka ylimääräisiksi jääneet luumut ja hunaja yhdistettiin ja räjähtivät käymään voimalla. Lopulta niistä syntyi ravintolan menuun muutaman illan ajaksi maitojäätelön kanssa tarjoiltu, erinomaista palautetta saanut drinkki.

Kurkela on yrittänyt saada aikaan samankaltaista käymisreaktiota uudestaan, mutta menestystä ei ole syntynyt. Käymisprosessi oli ainutkertainen.

– Vuosi vuodelta oppii uutta. Kun fermentoidaan ihan kaikkea, niin enemmän ja enemmän löytyy uusia makuja ja asioita, mitä haluaa tehdä. Se kai on se jutun suola ja antaa luonnollisesti leiman myös ravintolan toimintaan.