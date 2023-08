Valmentaja Pirkka Suksi teippasi nuoren viiltelyarvet, kun ensihoitaja kieltäytyi – nyt hän toivoo terveydenhuoltoon asennemuutosta

Pirkka Suksi uskoo, että julkisella sektorilla on vaikeuksia nähdä nuorten tilannetta kokonaisuutena. Mielenterveyspalveluihin pääsy on vaikeutunut kasvavien asiakasmäärien vuoksi ympäri Suomea.

Potkunyrkkeilytreenien aikana valmentaja huomaa nuoren viillelleen itseään pahoin. Nuoren urheilijan haavat ovat syviä, ja valmentaja päättää soittaa paikalle ambulanssin.

Ambulanssissa ensihoitaja kuittaa tilanteen olankohautuksella: nuorihan vain hakee huomiota. Haavojen hoitamisesta kieltäydytään.

Seuraavana päivänä valmentaja teippaa nuoren haavat itse.

Vaasalaiselle valmentajalle ja entiselle potkunyrkkeilijä Pirkka Sukselle kerta ei ole ensimmäinen. Suksi kertoo kolmen vuoden valmentajauransa aikana joutuneensa todistamaan lukuisia kertoja julkisen terveydenhuollon epäonnistumisia.

Suurimmat puutteet näkyvät hänen mukaansa etenkin nuorten mielenterveyspalveluissa.

– Vuosien valmentamisen aikana on tullut esille tilanteita, joissa nuoren Omakantaan on laitettu vääriä merkintöjä, nuori on jätetty hoitamatta, hänen ongelmiaan on vähätelty ja aliarvioitu eikä ole nähty nuoren tilannetta kokonaisuutena, Suksi sanoo.

Avaa kuvien katselu Pirkka Suksi aloitti valmennusuransa potkunyrkkeilyn parissa muutama vuosi sitten. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Valmentajan hätähuuto

Ongelmia on tullut Pirkka Suksen kokemuksen mukaan myös ajanvarauksissa psykiatriselle poliklinikalle. Hoitohenkilökunta unohtaa varata sovitun lääkäriajan nuorelle ja tapaaminen ammattilaisen kanssa siirtyy kuukausilla eteenpäin.

Suksi vertaa tilannetta fyysisen vamman hoitoon: murtuneella jalalla päivystykseen mentäessä kuluu yleensä vain muutama tunti ja jalka on paketissa.

– Kuinka moni haluaisi murtuneella mielellä odottaa hoitoonpääsyä kaksi kuukautta? Mielenterveyden häiriöistä puhuttaessa liian pitkä odotusaika voi johtaa pahimmillaan lopullisiin päätöksiin, hän toteaa.

Suksi kirjoitti elokuussa Pohjanmaan hyvinvointialueelle avoimen kirjeen turhautumisestaan.

Suksen mielestä julkisen sektorin toiminnassa on kuitenkin suuria puutteita myös hyvinvointialueiden ulkopuolella, kuten koulutusjärjestelmässä.

– En usko, että ongelmat ovat vain täällä Pohjanmaalla tai että olen ainut valmentaja, jolla on asiasta kokemusta, hän toteaa.

Avaa kuvien katselu Nykyaikainen kilpavalmennus vaatii yhä kokonaisvaltaisempaa otetta, ja silloin myös psyykkisen puolen merkitys valmennuksessa korostuu. Suksi treenaamassa erään valmennettavansa kanssa Wasamoven kuntokeskuksessa. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Nuoren hyvinvointi on valmentajalle usein sydämenasia

Nuorten urheilijoiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen on myös osa valmentajan työtä. Esimerkiksi henkinen valmennus on olennainen osa valmentajan työnkuvaa.

Valmentajat joutuvat kuitenkin toimimaan ammatissaan myös oman tehtävänkuvansa ulkopuolella.

Ammattivalmentajien liiton (SAVAL) työsuhdeasiantuntija Heikki Kähkönen mukaan raja tulisi asettaa tilanteissa, jotka ylittävät valmentajan omat ammatilliset taidot ja kyvyt.

– Valmentajat monesti ottavat vähän liiankin raskaasti oman roolinsa ja yrittävät enemmän, kuin heidän toimenkuvaansa kuuluisi, Kähkönen toteaa.

Valmentajan ja valmennettavien välille syntyykin usein Kähkösen mukaan voimakas henkilökohtainen suhde.

– On kuitenkin tärkeää osata tunnistaa ne omat rajansa ja ohjata tarvittaessa nuori ammattilaiselle, hän sanoo.

Valmentaja Pirkka Suksi kertoo Facebookiin kirjoittamansa kirjeen olleen hätähuuto heille, jotka eivät itse pysty sitä tekemään.

Hän kuitenkin pelkää, että avunhuuto katoaa byrokratiakoneiston uumeniin.

– Oma mieli ja sydän ei antaisi sitä myöten, että sivuuttaisin ongelmat ja keskittyisin vain valmennukseen. Mielestäni jo asennemuutos auttaisi vähän tähän ongelmaan: ei vähäteltäisi asiaa ja pidettäisiin huoli siitä, että ihminen saa hoitoa ajoissa.

Hoitoonpääsy on valtakunnallinen ongelma

Pohjanmaan hyvinvointialueen psykososiaalisten palveluiden toimialajohtaja Kosti Hyvärinen ja ensihoitopäällikkö Tom Smedlund eivät tunnista Suksen näkemystä, että nuorten ongelmia vähäteltäisiin hyvinvointialueella.

Hyvärisen ja Smedlundin mukaan mielenterveyspalvelujen kasvavat asiakasmäärät vaikeuttavat kuitenkin hoitoon pääsyä ja asiakkaiden kokonaisvaltaista huomioimista.

Ongelma on Hyvärisen arvion mukaan valtakunnallinen.

– Teemme yhteistyötä Länsi-Suomen yhteistyöalueen Turun ja Porin kanssa, ja kyllä me samoista asioista puhutaan. Nuoret voivat entistä huonommin ja perheellisenä voin sanoa jakavani tämän huolen, Hyvärinen sanoo.

Jatkossa hyvinvointialue aikoo tuoda muun muassa psykiatriset sairaanhoitajat yläkouluihin ja kehitteillä on parannuksia asiakaspalveluohjaukseen.

Hyvärisen mukaan psykososiaalisella puolella ensikontaktit nuoriin onnistuvat hyvin ja nuorilla on useampia väyliä ottaa terveydenhuoltoon yhteyttä.

– Se haaste on sitten siinä, että miten pystymme toteuttamaan tarpeeksi intensiivisesti tapaamiset asiakkaan hoidontarpeen mukaan, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Kuvituskuva. Kohtaamiset nuorten kanssa voivat olla haasteellisia ensihoitajille. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Tom Smedlundin mukaan kohtaamiset nuorten sekä kiireetöntä hoitoa vaativien, ikääntyvien ihmisten kanssa ovat haasteellisia ensihoitajille.

Hän toteaa, että hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä kokonaisuus ei ole itsestään selvä ja nuoret ovat ensihoidon asiakasryhmien ja tehtävämäärien osalta selvästi aliedustettuja.

– Ensihoitajan koulutus on siltä osin suppea. Tulevaisuudessa joudutaan laittamaan varmasti näihin ryhmiin enemmän paukkuja ihan sisäiseenkin täydennyskoulutukseen.

Toisaalta ensihoito ei Smedlundin mukaan ole kapea-alainen erikoisala. Ensihoitajan on osattava keskittyä useaan asiaan samanaikaisesti ja kohtaamiset asiakkaiden kanssa ovat lyhyitä.

Useat Pohjanmaan hyvinvointialueen ensihoitajat ovat lisäksi itse nuoria, joilta osalta saattaa puuttua Smedlundin mukaan riittävä kokemus kohdata erilaisia asiakasryhmiä.

– Ensihoito on A:sta Ö:hön kaikenlaista ikäihmisistä vauvoihin. Tämän moninaisuuden hallitseminen vaatii koulutuksen lisäksi työkokemusta ja sanoisin jopa elämänkokemusta.

Tämän jutun haastattelut ovat kuunneltavissa myös audioversioina Areenasta. Toimittajat Antti Haavisto ja Aliisa Uusitalo.

Juttua voi kommentoida Yle-tunnuksella keskiviikkoon 23.8.2023 kello 23 asti.