Shawn Huffin isästä ei ole tullut suomalaista edes 40 vuodessa – nyt kaksikko puhuu rasismista ja ulkopuolisuudesta tuoreessa dokumentissa

Give respect and you will get respect. Osoita kunnioitusta, niin saat sitä.

Se on ohje, jota Leon Huff, 73, kertoo opettaneensa lapsilleen. Myös hän on elänyt ohjeen mukaan – ja kohdannut tilanteita, joissa siitä ei olekaan ollut apua.

– Aina löytyy ihmisiä, jotka eivät kaikesta huolimatta kunnioita sinua. Heidät pitää sulkea elämästä pois, simple as that, Huff toteaa.

1970-luvulla Suomeen muuttanut Huff sanoo rakastavansa nykyistä kotimaataan. Tästä huolimatta hän tuntee itsensä yhä ulkomaalaiseksi.

Avaa kuvien katselu Leon Huff on suomalaisen pääsarjakoripallon kaikkien aikojen merkittävimpiä pelaajia. Hän loi lajin parissa uraa myös valmentajana. Kuva: Hannu-Pekka Vitikainen

Poika Shawn Huff, 39, pitää isänsä tunnetta paljon puhuvana.

– Keskustelu rasismista ja siitä, millaisia suomalaiset voivat olla, on valitettavasti ajankohtaista, vuosikymmenestä toiseen.

Kahden polven ulkopuolisia

Leon ja Shawn Huff ovat keskeisiä henkilöitä ohjaaja Arto Halosen uudessa elokuvassa Suomeen juurtuneet. Dokumentti seuraa kahden amerikkalaistaustaisen koripalloilijan ja heidän poikansa elämää pohjoisessa kotimaassaan.

Huffien lisäksi polttopisteessä ovat Ervin Latimer, 71, ja Ervin Latimer junior, 32. Kaikkia neljää päähenkilöä yhdistää vähemmistöön kuuluminen ja suomalaisessa kulttuurissa kasvaminen.

Avaa kuvien katselu Ervin Latimer nuorempi (vas.) on Latimmier-brändistään tunnettu vaatesuunnittelija. Isä Ervin Latimer on entinen koripalloilija. Kuva: Sandra Enkvist

– Isät tekivät aikoinaan ennakkoluulottoman ratkaisun ja asettuivat Kekkosen ajan Suomeen, jossa he olivat monella tapaa silmätikkuja. Pojat taas ovat kasvaneet siihen, että he ovat omassa synnyinmaassaan marginaalissa, Halonen kuvailee.

Shawn Huff kertoo elokuvassa, kuinka hän oli Helsingin Jakomäessä koulua käydessään sen ainoa tummaihoinen lapsi. Erilaisuuden kokemus oli suurta myös Ervin Latimer juniorille, joka kuuluu toiseenkin vähemmistöön, sillä hän on homoseksuaali.

Pojista kumpikaan ei ole antanut identiteetin etsimisen häiritä unelmien tavoittelua. Shawn on Suomen koripallomaajoukkueen, Susijengin, pitkäaikainen kapteeni ja Ervin junior kansainvälisesti tunnettu vaatesuunnittelija.

Taannoin uransa Susijengissä lopettanut Shawn Huff on puhunut kokemastaan rasismista ennenkin.

– Mielestäni nämä ihmiset ovat hyviä esimerkkejä siitä, mitä suomalaisuus voi 2020-luvulla olla. Aiheesta pitää keskustella, sen osoittaa viime aikojen poliittinen keskustelukin, Halonen sanoo.

Isän ja pojan aktivismia

Nykyään Shawn Huff kutsuu itseään ruskeaksi suomalaiseksi. Dokumentin kuluessa hän siirtyy urheilusta politiikkaan, jotta hänen kaltaisensa eivät jäisi äänettömiksi.

– Esimerkin ja samaistumisen voima on iso. Suomi on monikulttuurinen maa, ja sen on ihan luonnollista näkyä ja kuulua, Helsingin kaupunginvaltuustoon kuuluva Huff (vihr.) sanoo.

Myös isä Leon on ollut poliittisesti aktiivinen. Nuorena hän osallistui Yhdysvaltain Teksasissa lukuisiin afroamerikkalaisten järjestämiin mielenosoituksiin, joilla vastustettiin tuohon aikaan avoimesti kukoistanutta rasismia.

Avaa kuvien katselu Joensuu tarjosi Leon Huffille ensikosketuksen Suomeen 1970-luvulla. Kaupunki on hänelle yhä kuin toinen koti. Kuva: Petri Karvinen / Yle

Iän myötä halu ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin on hiipunut. Ylelle Leon Huff ei halua suoraan kommentoida esimerkiksi sitä, onko kantasuomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin muuttunut vuosikymmenten varrella.

– I don’t know… Kuten sanoin, olen yhä ulkomaalainen, hän pyörittelee.

– Toivon, että tämä elokuva antaa ihmisille vastauksia kysymyksiin, joita heillä ehkä on. Moni on kertonut, että odottaa jo tarinamme kuulemista, Leon Huff päättää.

Suomeen juurtuneet -dokumenttielokuva tulee ensi-iltaan 1. syyskuuta.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit keskustella aiheesta 21.8. klo 23:een saakka.