Suoja-asuiset "ghostbustersit" keräsivät satoja lokinraatoja aallonmurtajalta Lahdessa – nyt tutkitaan, miten kriisi vältetään jatkossa

Lahden sataman aallonmurtajalta on poimittu kesän aikana reilut tuhat lintuinfluenssaan kuollutta naurulokkia. Katso videolta, millaista työ vahvoissa suojavarusteissa on.

Lahden kaupunki selvittää syksyn aikana, mitä lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi jatkossa voisi tehdä. Naurulokki on rauhoitettu, ja lintujen häätämiseen pesimäpaikaltaan tarvitaan poikkeuslupa.

Lahden sataman aallonmurtajalla pesii yksi Suomen suurimmista naurulokkiyhdyskunnista.

Naurulokit ottivat Vesijärveen 1997 rakennetun paikan heti omakseen, ja vuosien aikana siivekkäiden määrä on kasvanut. Poikasaikaan aallonmurtajan lokkien lukumääräksi on arvioitu noin 10 000 yksilöä.

Heinäkuun alussa lintuinfluenssa iski rajusti yhdyskuntaan, ja kuolleita lintuja ajautui myös mantereen puolelle lähirannoille ja kivikkoihin.

Siivoojat aloittivat tehostetun keräilyn ja sitä on tehty rannoilta päivittäin ja aallonmurtajalta viikoittain. Tilanne on vähitellen rauhoittunut, ja suurin osa lokeista on lähtenyt muuttomatkalle. Siivousta jatketaan vielä tovi.

– Jos ensimmäisessä poiminnassa kuolleita naurulokkeja löytyi 800, viime aikoina määrä on pudonnut pariinkymmeneen lintuun viikossa, kertoo Lahden vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin.

Lintuinfluenssaan sairastuneiden lokkien määräksi Malin arvioi reilut tuhat.

– Heti alkuun tutkittavaksi lähetettyjen naurulokkien kuolinsyyksi todettiin lintuinfluenssa. Sen jälkeen kaikkien löydettyjen lokkien oletetaan menehtyneen tautiin, ja ne on käsitelty riskijätteenä.

Kuolleiden naurulokkien kerääjät pukeutuvat vahvoihin suojavarusteihin. Kuva: Joonas Rajala / Lahden kaupunki

Kaupunki selvittää vaihtoehtoja lokkiongelmaan

Karu tilanne havahdutti kaupunkilaiset. Julkisuudessa vaadittiin toimia ja esitettiin monenlaisia keinoja lokkiongelman ratkaisemiksi. Myös poliitikot heräsivät. Paineita lisäsi tieto, että lintuinfluenssa voi muuntuessaan tarttua ihmiseen.

Kaupunki selvittää syksyn aikana erilaisia vaihtoehtoja ja arvioi, voisiko lokkiongelman ratkaista. Selvityksiä on tehty aiemminkin asukkaiden ja yrittäjien kokemien haittojen vuoksi. Myös veneilijät ovat valittaneet lokkien jätöksistä laitureilla.

Kaupunki on istuttanut aallonmurtajalle kasvillisuutta pesinnän vähentämiseksi, mutta laihoin tuloksin.

Vuonna 2017 tehtiin yksi selvitys valtuustoaloitteen pohjalta. Laboratorionäytteissä ei kuitenkaan havaittu suuria bakteeripitoisuuksia lokkien pesimäalueen ulkopuolella, eivätkä ravinnemäärät eronneet Vesijärven yleisestä tilasta. Lokkihaittoihin pyrittiin vaikuttamaan yleistä siisteyttä parantamalla.

– Mitään rakenteellisia muutoksia ei tuolloin esimerkiksi aallonmurtajalla tehty. Nyt tietysti tilanne on muuttunut, joten on syytä tarkastella uudelleen, toteaa kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho.

Vesiensuojelupäällikkö Ismo Malinin mukaan kesän aikana lintuinfluenssaan kuolleiden naurulokkien määrä Lahden sataman aallonmurtajalla ja sen ympäristössä on noin tuhat. Kuva: Tuija Veirto / Yle

”Luonnonsuojelulain edellyttämät kriteerit tuskin täyttyvät”

Koska naurulokki on rahoitettu, lintujen häätämiseen aallonmurtajalta tarvittaisiin poikkeuslupa ja vahvaa näyttöä lintujen aiheuttamista haitoista.

Kriteerit rauhoitetun lajin häätämiseen pesimäpaikaltaan ovat Ismo Malinin mukaan tiukat.

– Esimerkiksi sellaisia perusteita, jotka liittyisivät kansanterveyden ja yleiseen turvallisuuteen ei tässä mielestäni ole olemassa.

Malinin mielestä Lahden kuuluisi ympäristökaupunkina enemmänkin suojella uhanalaisia lajeja, kuin pyrkiä vähentämään niitä.

Iso osa naurulokeista on lähtenyt jo muuttomatkalle, mutta raatoja Lahden sataman aallonmurtajalta löytyy yhä. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Kesän alussa uudistunut luonnonsuojelulaki ei tuo tilanteeseen Malinin mukaan ratkaisuja, päinvastoin. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on nostettu uudistuksessa aiempaa vielä vahvemmin esiin.

– Uhanalaisen linnun vähentäminen ei voi olla tavoite ja sen onnistuminen on toinen juttu. Jos pesiminen estetään aallonmurtajalla, onko parempi, että naurulokit siirtyvät lähiseudun katoille pesimään, hän kysyy.

Lahden vesiensuojelupäälllikön mielestä lintuinfluenssaepidemian rajuus Lahdessa on ollut suorassa yhteydessä lintupopulaation liian suureksi kasvaneeseen kokoon.

– Näin luonto karsii, hän toteaa.