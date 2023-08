Vihreiden entinen puheenjohtaja Osmo Soininvaara haluaisi myllätä pakolaisjärjestelmän – ehdottaa pakolaisten pisteytystä

Vihreiden entinen puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Osmo Soininvaara pitää Geneven pakolaissopimusta vanhentuneena.

Soininvaara kertoo Ylen Politiikkaradion haastattelussa, että pakolaissopimusta pitäisi päivittää.

– Minun mielestäni siinä pitäisi ottaa mukaan sodan kauhut, minkä takia pakolaisia tulee nyt hirveästi.

– Pidän hyvin kummallisena tätä tulkintaa, että meillä olisi velvollisuus auttaa hädässä olevia, jos he jotenkin pääsevät Suomen rajojen sisäpuolelle, mutta saamme rajalle ampumista lukuun ottamatta tehdä mitä vaan, että he eivät pääsisi [Suomeen].

Geneven pakolaissopimuksessa määritellään pakolainen ja mitä pakolaisen perusoikeuksiin kuuluu. Siinä taataan myös se, ettei pakolaista voi palauttaa maahan, jossa hän voi kohdata vainoa.

Soininvaara kritisoi hiljattain blogissaan sopimusta, jonka mukaan EU maksaa Turkille pakolaisten pitämisestä EU:n ulkopuolella.

Miten asia pitäisi sitten hoitaa?

– Jollain tavoin pitäisi tehdä niin, että yleistä pakolaistaakkaa – maailmassa on noin 100 miljoonaa pakolaista – jaettaisiin eri maille objektiivisin perustein, Soininvaara toteaa.

Avaa kuvien katselu Oikeushistorioitsijan mukaan Soininvaaran ehdotuksia voisi toteuttaa ilman sopimuksen sorkkimista. Kuvassa kansalaisjärjestön jäseniä pelastamassa puuveneellä matkanneita siirtolaisia noin 50 kilometriä Libyan rannikolta Välimerellä 21. huhtikuuta 2018. Kuva: EPA

Kokonaisuutena pakolaisjärjestelmä ei ole hänen mielestään järkevä.

– Meillä on tämä järjestelmä, jossa otetaan kiintiöpakolaisia YK:n pakolaisleireiltä, mutta jonossa voi ohittaa niin, että maksaa salakuljettajille, jotka järjestävät ihmisen Eurooppaan. Jonossa ohittaminen on epäreilua muita pakolaisia kohtaan. Se ruokkii rikollisuutta. Tämän takia Välimereen hukkuu 2000 ihmistä vuosittain, Soininvaara sanoo.

Kansainvälisen Missing Migrants -projektin mukaan Välimerellä on hukkunut noin 20 333 ihmistä vuoden 2014 jälkeen.

Dublinin sopimuksen sääntöjä Soininvaara kuvaa ”äärimmäisen raukkamaisiksi” EU:n ulkorajavaltioita kohtaan. EU:n turvapaikkajärjestelmä perustuu Dublin-asetukseen, joka määrää, että maa, johon turvapaikanhakija ensimmäisenä saapuu, on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä.

Soininvaara muistuttaa, että Suomella on EU:n valtioista pisin ulkoraja.

– Jos meille pamahtaisi tänne kolme miljoonaa pakolaista Venäjältä, niin ollaan muka sitä mieltä, että on aivan väärin, että mikään muu EU-maa ottaisi tästä taakkaa itselleen, hän sanoo.

Oikeushistorioitsija: Voisi toteuttaa ilman Geneven sopimuksen uusimista

Oikeushistorioitsija Jukka Kekkonen arvioi, että Soininvaaran ehdottamia muutoksia voisi olla mahdollista toteuttaa ilman, että Geneven sopimusta uusitaan.

– Jossain määrinhän kansallisella politiikalla on mahdollisuuksia vaikuttaa tulkintojen kautta siihen, mitä tehdään. Onhan meillä kiintiöpakolaissysteemi, jossa otetaan tietty määrä vuosittain. Kyllä me pystymme vaikuttamaan, mutta koen hyvin isona kansainvälisenä haasteena sen, jos alettaisiin koko sopimusjärjestelmää miettimään uusiksi, Kekkonen pohtii.

Hän pitää kuitenkin tärkeänä, että pakolaisjärjestelmää pohditaan – ja että uusia avauksia tehdään, koska maailma muuttuu.

– Koko Yhdistyneiden kansakuntien tilanne on mitä on, ja myös pakolaiskuviot on aika pitkälti 40- 50- ja 60-luvulta peräisin. Jossain vaiheessa niitä pitää muuttaa, mutta varoittaisin siitä ajattelusta, että ne pitäisi sopeuttaa nykyajan tilanteeseen, koska historiaa ei voida pyyhkiä pois ja se pitää roikottaa mukana, Kekkonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Jukka Kekkonen ei haluaisi, että Geneven sopimusta muutettaisiin. Hän kuitenkin sanoo, että pakolaisjärjestelmää pitää voida pohtia ja uusia avauksia tehdä. Kekkonen kuvattiin heinäkuussa 2022 Helsingin yliopistolla. Kuva: Susanna Pesonen / Yle

Soininvaara korostaa, että jo nyt Geneven sopimusta ei noudateta samalla tavalla kaikkialla maailmassa.

– Australia ja Japani ovat allekirjoittaneet saman pakolaissopimuksen, mutta ne noudattavat sitä, jos ollenkaan, niin ainakin aika eri tavalla.

Kekkonen näkee Geneven sopimuksen erilaisessa tulkinnassa riskejä.

– Pelkään, että jos liian eri tavalla noudatetaan, on vaarana tulla moraalikatoa, eikä välitetä mitä se voi aiheuttaa.

Soininvaara ehdottaa pakolaisten pisteytystä ja eriyttää sosiaaliturvaa

Soininvaara ehdottaa, että pakolaisia pitäisi pisteyttää uudella tavalla. Sellaisella, joka ottaa huomioon, kuinka hyvin turvapaikkaa hakeva ihminen potentiaalisesti sopeutuisi Suomeen.

Kekkonen suhtautuu pisteytykseen varauksella. Hän ei kuitenkaan täysin tyrmää ajatusta pisteytyksestä, joka olisi tarpeeksi oikeudenmukaisesti perusteltu.

– On äärimmäisen vaikea ennustaa ihmisen sopeutumista, menestymistä ja tulevaisuutta. Olisin hyvin varovainen tällaisesta. Vähän alkaa tökkiä puhe mittareista, kun puhutaan ihmisistä.

Soininvaara haluaisi muuttaa maahan tulevien sosiaaliturvaa.

– Jos joku tulee Suomeen toisesta EU-maasta – vaikkapa Bulgariasta – hän ei ole oikeutettu Suomessa työttömyysturvaan tai muihinkaan tulonsiirtoihin, vaan saa ne kotimaastaan, jos saa, hän kirjoittaa blogissaan.

Soininvaara ehdottaa maahanmuuttajille alempaa sosiaaliturvaa, mutta vain ensimmäisiksi maassaolon vuosiksi.

Vähän alkaa tökkiä puhe mittareista, kun puhutaan ihmisistä. Oikeushistorioitsija Jukka Kekkonen

Kekkonen korostaa, että asiaa pitäisi käydä läpi tutkimusperusteisesti, ei tunteiden ja ideologioiden pohjalta.

– Suomi on saanut myös vähän moitteita siitä, että minimiturva ei ole aina riittävällä tasolla. Juridisesti jos lähdetään eriyttämään näitä systeemejä, vaaditaan hyvät perusteet, Kekkonen sanoo.

– Jos tutkimus antaa niitä ja jos yleiset yhdenvertaisuus- ja oikeudenmukaisuuskriteerit täyttyvät, niin siitä vaan.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 19.8. kello 23:een saakka.

Kuuntele myös: