Lapin ely-keskus: suojellulle suolle suunniteltu kaivos edellyttäisi soidensuojelulain muuttamista

Näkymä Viiankiaavan luontopolun yltä kaakkoon elokuussa 2021. Sakatin malmiesiintymä on vajaan kolmen kilometrin päässä etuoikealla Sakattilampien ja -kummun tienoolla. Louhos tulisi kilometrin syvyyteen Natura-suojellulle Viiankiaavalle.

Elyn mukaan Sakatin kaivoshanke Sodankylässä voi merkittävästi heikentää Viiankiaavan Natura-2000 suojeluarvoja. Ely-keskus ei kuitenkaan ota kantaa siihen, pitääkö kaivoshankkeen hakea valtioneuvostolta poikkeuslupaa Natura-suojelusta.

Lapin ely-keskuksen mukaan Sakatin kaivoksen teko Sodankylän Viiankiaavalle edellyttää soidensuojelulainsäädännön muuttamista, koska soidensuojelu kieltää suoalueen vesitasapainon muuttamisen sekä maa- ja kallioperän vahingoittamisen.

Ely-keskus julkisti torstaina perustelluksi päätelmäksi kutsutun kannanottonsa Viiankiaavan kaivosta suunnittelevan Anglo American Sakatti Mining -yhtiön ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta YVA:sta.

Elyn mukaan YVA täyttää puutteistaan huolimatta lain vaatimukset. Ely-keskuksen mukaan epävarmuuksia liittyy etenkin pohjavesiriskien arviointiin.

Elyn kannanotto on lähes 177 sivua pitkä. Kaivosyhtiön konsulteilla teettämä YVA-selostus liitteineen on pituudeltaan useita tuhansia sivuja. YVA:aa tehty useita vuosia ja sitä on kertaalleen täydennetty muun muassa pohjavesivaikutusten tutkimuksilla ely-keskuksen vaatimuksesta.

Vastaava pohjavesiriski kuivatti suoluontoa ruotsalaisella kaivoksella

Sodankylän Viiankiaapa on valtava aapasuoalue, joka on suojeltu sekä Natura-2000 alueena että soidensuojeluohjelmalla.

Keskeinen kysymys on, heikentääkö Viiankiaavan alle suunniteltu nikkeliä ja muita metalleja louhiva kaivos Viiankiaavan suojellut luontoarvot.

Maanalaisen valtavan louhoksen vaikutukset pohjavesiin ovat etukäteen arvioiden merkittävin riski, jonka todennäköisyyksiä on pyritty YVA:ssa ja Natura-arviossa selvittämään.

Lapin ely-keskusta YVA ei ole vakuuttanut näiden riskien kannalta. Ely katsoo, että ”pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset hankkeessa ovat hyvin merkittäviä, sillä niillä on tiivis yhteys myös luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuviin vaikutuksiin.”

Käytännössä Viiankiaavan pohjavesiriski tarkoittaa, että jos pohjavesi romahtaa maanalaisen louhoksen seurauksena ja purkautuu jonnekin muualle painovoiman vaikutuksesta, suoalue kuivuu ja siellä suojellut kasvi- ja eliölajit kärsivät pahimmillaan häviten alueelta.

Ruotsin puolella Pajalan Kaunisvaaran rautakaivoksella tällainen pohjavesiriski toteutui vuosia sitten. Konsulttiyhtiö Pöyry (nyk. Afry) oli arvioinut siellä aapasuon naapurissa olevan louhoksen alentavan pohjavettä muutamia kymmeniä senttejä. Toteutunut pohjaveden pinnan alenema oli 16 metriä ja suoluontoa kuivui.

Yhtiö pitää ely-keskuksen lausuntoa Natura-suojelusta tulkinnanvaraisena

Viiankiaavalle kaivoshanketta suunnitteleva Anglo American Sakatti Mining oy on tyytyväinen siihen, että ely-keskus katsoo YVA:n täyttävän lain vaatimukset.

– Olemme tyytyväisiä myönteiseen lausuntoon YVA-selostuksesta, jota täydennettiin laajoilla hydrogeologisilla tutkimuksilla. Lisäksi yhtiö jatkaa edelleen yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa koskien Natura-arviota, toteaa AA Sakatti Mining Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg tiedotteessa.

Yle Lapin uutisille toimitusjohtaja Lamberg sanoo, että ely-keskuksen lausunto on tulkinnanvarainen muun muassa Natura-arvioinnista.

– Natura-lausunto ei ole yksiselitteinen. Meidän täytyy vielä selvittää sitä ja katsoa, mitä se merkitsee. Siellähän todetaan, että Natura-arviota pitäisi päivittää. Selvitämme, mitä se tarkkaan ottaen tarkoittaa, sanoo Lamberg.

Ely:n kannanotossa sanotaan, että ”Natura-arvioinnin keskeisin puute on pohjavesimallinnukseen liittyvän epävarmuuden suuruus ja sen riittävä huomioiminen vaikuttavuuden arvioinnissa”.

Ely toteaa, että Natura-arviota tulee päivittää, mutta ei esitetä kaivosyhtiölle selkeää vaatimusta asiasta.

Lapin ely-keskuksen johtajan Timo Jokelaisen mukaan ely ei ota kantaa siihen, pitääkö Sakatin kaivoshankkeen hakea valtioneuvostolta poikkeuslupaa Natura-suojelusta.

– Asia ratkaistaan seuraavassa menettelyssä, joka käsittääksemme on maakuntakaava, vastaa Jokelainen.

