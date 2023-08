Oletko joutunut laittamaan kotisi myyntiin pakkoraossa? Kerro meille kokemuksesi, teemme juttua

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Kustannusten noustessa suomalaiset alkavat viimeisenä tinkiä asumisestaan, totesi kuluttajaekonomian professori Visa Heinonen Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta Ylelle torstaina.

Hänen mukaansa omistusasunto on ollut pitkään suomalaisten unelmien listalla ja omistusasumista on ajateltu turvallisempana vaihtoehtona vuokra-asumiseen verrattuna.

Aihe on ollut esillä lainojen korkojen ja muiden arjen kulujen noustua runsaan vuoden aikana.

Osalla asuntovelallisista korkokulut ovat voineet kasvaa tuntuvasti: Yle kertoi viikko sitten esimerkiksi eräästä perheestä, jolla on lainaa omakotitalosta lähes puoli miljoona euroa. He maksavat asumisestaan noin 2 400 euroa kuukaudessa pankille, mutta summasta vain 84 euroa on varsinaista lainanlyhennystä. Korkokulujen osuus on noin 2 300 euroa.

Samaan aikaan Takuusäätiöstä kerrotaan, että järjestöstä kysyvät apua nyt myös asuntovelalliset eivätkä vain vakuudettomia lainoja ottaneet suomalaiset. Asuntovelalliset eivät ole Takuusäätiön mukaan aiemmin erityisesti korostuneet asiakaskunnassa.

