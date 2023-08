Parin vuoden päästä tulee voimaan laki, joka ohjaa rakentamista uuteen suuntaan – tämä ”Lego-palikkakoulu” on esimerkki tulevasta

Kun sisäilmaongelmista kärsinyt Maatullin ala-aste Helsingin Tapulikaupungissa tarvitsi pikaisesti väistötilat, ratkaisu oli nopeasti pystytettävä moduulikoulu.

Se nousi Puistolan aseman läheisyyteen syksyllä 2021.

Muutos oli suuri, sillä noin viidensadan oppilaan ala-aste muuttui samalla yhtenäiskouluksi, jossa on nyt oppilaita yhdeksänteen luokkaan saakka. Oppilasmäärä kasvoi seitsemäänsataan.

Maatullin peruskoulun rehtori Heli Siljama arvioi moduulirakennusta nyt parin vuoden käyttökokemuksen jälkeen.

– Tärkeintä on, että sisäilma on kunnossa. Se on hälyttävää, jos sisäilma on huonolaatuista. Silloin on kova vastuu siitä, että oppilaat ja henkilökunta sairastuvat. Nyt meillä ei ole sitä vaaraa.

Teräsrakenteisen moduulikoulun käyttöikä on vähintään sata vuotta. Rakennuksen voi myös siirtää toiseen paikkaan tai muuntaa eri käyttötarkoituksiin, kuten sote-keskukseksi, vanhainkodiksi tai toimistoksi.

Rakennusta voi muokata lisäämällä tai vähentämällä moduuleja. Niitä voi myös kierrättää toisiin rakennuksiin.

– Moduulit ovat kuin Lego-palikoita, mutta ulkoapäin ei arvaisi, että tässä on muutosmahdollisuus. Tämä näyttää kuitenkin kivitalolta, Siljama toteaa.

Moduulien hyödyntäminen rakentamisessa onkin tulevaisuutta, sanovat asiantuntijat.

Avaa kuvien katselu Moduuleja voi yhdistää suuremmiksi tiloiksi avaamalla sisäseiniä. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Uusi rakentamislaki ohjaa kierrätykseen

Suomen julkisesta rakennuskannasta vain 0,2 prosenttia on siirrettäviä moduulirakennuksia, kertoo Maatullin moduulikoulun rakentamisesta vastanneen Parmacon toimitusjohtaja Jukka Joutsenkoski.

Koko rakennusala on hiipunut Venäjän hyökättyä Ukrainaan, mutta Joutsenkoski uskoo moduulirakentamisen kasvavan vahvasti tulevaisuudessa, kun yleinen taloustilanne piristyy.

Ympäristöministeriön rakentamisen yksikön johtaja Kirsi Martinkauppi on samaa mieltä.

– Moduulirakentaminen on tulevaisuutta, hän sanoo.

Vuonna 2025 voimaan tuleva uusi rakentamislaki ohjaa rakennuttajia aiempaa ilmastoystävällisempään rakentamiseen.

Uudessa laissa on kaksi olennaista teknistä vaatimusta. Toinen koskee ilmastoselvityksen tekemistä ja toinen rakennuksen elinkaarta.

– Tarkoitus on, että rakennukset ovat pitkäikäisiä ja niillä on elinkaarensa aikana useampi eri käyttötarkoitus. Ennen kuin puretaan jotain, mietitään, voisiko rakennusta käyttää uudelleen tai voisiko sen osia kierrättää materiaalina johonkin muuhun käyttöön, Martinkauppi kertoo.

Hän toivoo, että kierrätys yleistyy rakennusalalla, sillä se on merkittävä ilmastonmuutoksen aiheuttaja.

– Voi olla, että tulevaisuudessa rakennukset muodostavat materiaalipankkeja.

Näin rakentaminen kiihdyttää ilmastonmuutosta Noin puolet kaikesta maailman raaka-aineista käytetään rakentamiseen. Noin 40 prosenttia kaikesta energiasta käytetään rakennuksissa. Rakennettu ympäristö saa aikaan noin kolmasosan ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä ja jätteistä. Lähde: Ympäristöministeriön rakentamisen yksikön johtaja Kirsi Martinkauppi

Avaa kuvien katselu Koulun oppilaat osallistuivat sisustuksen ja värimaailman suunnitteluun. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Moduulirakennuksen voi vuokrata tai ostaa

Jukka Joutsenkosken mielestä moduulirakentaminen sopii etenkin julkisiin käyttörakennuksiin.

Esimerkiksi vanhusten ja lasten määrän muuttuminen eri alueilla voi vaikuttaa koulujen ja senioriasumisyksiköiden tarpeeseen. Silloin perinteiset, pysyvät rakennukset voivat jäädä osittain tai kokonaan tyhjilleen.

Teräsrakenteisen moduulirakentamisen kustannukset eivät ole sen edullisemmat kuin perinteisen rakentamisen, mutta Joutsenkosken mielestä moduulirakennus on turvallinen investointi sen muunneltavuuden vuoksi.

Rakennuksen osat valmistetaan sisätiloissa, joten ne eivät altistu sään vaikutuksille rakentamisen aikana.

Parmaco vuokraa moduulirakennukset valtiolle tai kunnille niin pitkäksi aikaa kuin ne niitä tarvitsevat. Asiakkaat voivat kuitenkin lunastaa rakennukset itselleen, jos näin sovitaan.

Esimerkiksi Helsingin kaupunki on tehnyt viiden vuoden leasing-sopimuksen Maatullin moduulikoulusta, mutta lunastaa sen kokonaan itselleen vuonna 2026, koska rakennukselle on pitempiaikainen tarve.

Avaa kuvien katselu Mohamed El Sayed, 16, ja Juho Kaski, 11, listaavat uuden koulun hyviin puoliin lokerot, joissa voi säilyttää omia tavaroita ja pihan, jossa on paljon tekemistä. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Ilmanvaihto ja akustiikka paranivat

Maatullin moduulikoulun ilmanvaihtojärjestelmässä on sensorit, jotka mittaavat hiilidioksidin määrää. Jos se nousee, ilmanvaihto tehostuu.

– Jokaisessa osassa on oma ilmanvaihto. Täällä on puhdas ilma ja tarpeeksi happea.

Rehtori kehuu myös rakennuksen hyvää akustiikkaa. Moduulirakennus on rauhallinen verrattuna edelliseen kouluun, jonka rakenteissa meteli voimistui.

Helsingin kaupungin tilapäällikkö Sari Hildén pitää moduulikoulua hyvänä ratkaisuna Puistolassa, jossa tarvittiin nopeasti uudet tilat kolmelle eri koululle.

Maatullin koululaiset saavat reilun vuoden kuluttua uuden, perinteisellä menetelmällä rakennetun koulun. Se tulee vanhan ala-asteen paikalle.

Seuraavaksi moduulikouluun muuttaa väistöön läheinen Puistolan peruskoulu. Tämän jälkeen samoihin tiloihin pääsee vielä Puistolanraitin koulu, joka jää niihin pysyvästi.

Hildénin mukaan Puistolan vanhojen koulujen osalta ei ole vielä päätetty, puretaanko ne, mutta alustavasti on arvioitu, ettei rakennusten perusparantaminen ole taloudellisesti kannattavaa.

Avaa kuvien katselu Maatullin peruskoulussa puhutaan 43:a eri kieltä. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Helsinki haluaa hyödyntää moduuleja konseptirakentamisessa

Helsingissä samantyyppisillä moduuleilla on toteutettu myös Sophie Mannerheimin sairaalakoulu Töölössä sekä Solakallion koulu Itä-Pakilassa.

Hildénin mukaan kaupunki ei kuitenkaan suunnittele tällä hetkellä lisäävänsä merkittävästi moduulirakentamista, koska perinteiset pysyvät rakennukset ovat osa kaupunkikuvaa ja vaikuttavat alueiden viihtyisyyteen.

– Vaikka moduulirakennukset ovat hyvin kehittyneitä, niissä näkyy ulkoseinien modulaarisuus. Ne eivät ole ihan samalla tavalla arkkitehtonisesti rakennettavissa kuin pysyvät rakennukset.

Helsinki kuitenkin selvittää, miten modulaaritekniikkaa voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa osana konseptirakentamista. Kokemuksia on kertynyt 2010-luvulta, jolloin muutama päiväkoti rakennettiin siten, että tietyt osat oli suunniteltu valmiiksi ja niitä monistettiin toisiin rakennuksiin.

– Kouluissa voisi olla yhä enemmän modulaarisuutta ja konsepteja, joita monistettaisiin useampiin rakennuksiin. Jokaista koulua ei tarvitse suunnitella täysin uniikiksi, Hildén sanoo.

Avaa kuvien katselu Maatullin peruskoulun rehtori Heli Siljama olisi toivonut enemmän tilaa käytäville, jotta niitäkin olisi voinut käyttää työskentelytiloina, mutta kaupungin tilaohjelmassa on omat rajoitteensa neliömäärälle. Kuva: Antti Kolppo / Yle

