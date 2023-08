Tekoäly-yhtiö Open AI:n toimitusjohtajan kryptofirma yrittää mullistaa tunnistautumisen skannaamalla ihmisten iiriksiä

Worldcoin on jo muutaman vuoden ajan kerännyt ihmisten biometrisiä tietoja palvelunsa kehittämiseen. Heinäkuussa virallisesti käynnistynyt hanke on herättänyt huomiota viranomaisten keskuudessa.

Kromipallo tuijottaa miestä silmiin meksikolaisessa kahvilassa. Kuuluu muutama piippaus, ja miehen puhelin ilmoittaa digitaalisen tunnisteen olevan valmis.

Futuristisen esityksen taustalla on pyrkimys luoda digitaalinen tietokanta ihmisistä. Kromipallo skannaa ihmisten iiriksiä ja luo niistä yksilöllisen tiivisteen Worldcoin-lohkoketjuun.

– Olen hieman jännittynyt, koska en voi varmasti tietää, mitä he tekevät minun biometrisillä ja henkilökohtaisilla tiedoillani. Mutta samalla olen innoissani siitä, että olen osa jotain uutta, jonka uskon muuttavan kansantaloutta, sanoo Mexico Cityssä silmänsä skannannut Diego Romero uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

Romero ei ole innostuksensa kanssa yksin. Tähän mennessä yli 2,2 miljoonaa ihmistä on tiivistänyt silmiensä biometriset tiedot Worldcoinin lohkoketjuun. Palkkioksi tästä he ovat saaneet noin 35 euron arvosta Worldcoin-kryptovaluuttaa.

Worldcoin on ilmoittanut, ettei se säilytä ihmisten biometrisiä tietoja, vaan ne tuhotaan heti, kun niistä on luotu kryptografinen tiiviste. Uniikki tiiviste ei sisällä mitään muita tietoja kuin sen, että kyseessä on ihmisen iiriksestä luotu tunniste. Tavallaan tiiviste on ainoastaan todiste ihmisyydestä.

Biometrinen ratkaisu perustulon reiluun jakamiseen

Worldcoin-hanketta on markkinoitu maailman suurimpana julkisena identiteetti- ja maksupalveluverkostona. Projekti on saanut paljon huomiota, koska yksi sen perustajista on tekoäly-yhtiö Open AI:n toimitusjohtaja Sam Altman.

Worldcoin-hanke perustettiin vuonna 2019, eli monta vuotta ennen kuin Altmanista ja Open AI:sta tuli laajasti tunnettuja nimiä. Tuolloin tekoälyä käsiteltiin lähinnä tutkimuspapereissa ja kryptovaluutat olivat pienen piirin juttu.

Kun Worldcoin-hanke esiteltiin kesällä 2021, elettiin jo keskellä kryptohuumaa. Worldcoin ilmoitti tavoitteekseen antaa mahdollisimman laajalle joukolle pääsy kryptomarkkinoille. Markkinoinnista huokui alkuaikojen kryptoideologia, joka lupasi demokraattisempaa markkinataloutta.

Tähän liittyi Worldcoinin toinen tavoite, joka oli luoda tehokas tapa jakaa perustuloa ihmisille. Sam Altman on pitkään kannattanut ajatusta perustulosta ja hän näki, että lohkoketju voisi ratkaista perustulon jakamiseen liittyviä haasteita.

Kryptomarkkinoiden viilenemisen myötä hankkeen markkinoinnissa nostettiin etualalle tunnistautumiseen liittyvät pyrkimykset.

Tunnistautumiseen ja ihmisyyden todistamiseen liittyvät kysymykset ovat nousseet esille myös tekoälyn kehityksen myötä. Tekoälyn avulla luotuja sisältöjä on jo nyt paikoin vaikea erottaa ihmisten tekemistä sisällöistä. Worldcoinin World ID -tunniste on yritys luoda keino erottaa synteettinen sisältö orgaanisesta.

Open AI:n kaltaisilla tekoäly-yhtiöillä on hyvä syy varmistaa, että tekoälyn avulla luodut kuvat ja tekstipätkät pystytään erottamaan ihmissisällöstä. Tekoäly-yhtiöt käyttävät malliensa kehittämisessä valtavia määriä internetistä kerättyä dataa. Tutkijat ovat varoittaneet, että jos tämä data sisältää paljon tekoälyllä luotuja sisältöjä, uudet versiot lakkaavat toimimasta.

Useat maat käynnistäneet tutkinnan Worldcoinista

Worldcoinin tavoitteena on saada yli miljardi käyttäjää tämän vuoden loppuun mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen, sillä valtaosa nykyisistä käyttäjistä on hankittu pilottivaiheessa kahden viime vuoden aikana.

Tällä hetkellä Worldcoinilla on noin 60 skannauspisteitä eri puolilla maailmaa. Suomea lähin pallo löytyy Berliinistä.

Useiden maiden viranomaiset ovat käynnistäneet selvityksiä Worldcoinin toiminnasta. Ranskan, Saksan ja Britannian tietosuojaviranomaiset ilmoittivat jo heinäkuussa pitävänsä biometrisen datan keräämistä kyseenalaisena ja käynnistävänsä tutkimuksia hankkeesta.

Keniassa maan sisäministeriö määräsi elokuun alussa Worldcoinin keskeyttämään toiminnan siksi aikaa, kun viranomaiset selvittävät hankkeen mahdollisia riskejä ihmisten turvallisuudelle.

Worldcoin-hanke sai kyseenalaista huomiota jo pilottivaiheessa. Viime kesänä sekä Buzzfeed News että MIT Technology Review uutisoivat harhaanjohtavasta markkinoinnista, jota Worldcoin käytti houkutellessaan ihmisiä köyhissä maissa skannaamaan iiriksensä.

Hanketta on myös kritisoitu myös siitä, että se vaikuttaa taas yhdeltä piilaaksolaiselta yritykseltä luoda uusi maksuliikenneverkosto. Worldcoinin yksi suurimmista rahoittajista on sijoitusrahasto Andreessen Horowitz, joka viime vuosina on keskittynyt web3-hankkeisiin. Lyhenteellä a16z tunnettu rahasto on sijoittanut myös Elon Muskin X-palveluun (ent. Twitter), joka niin ikään yrittää luoda uutta maksujärjestelmää.