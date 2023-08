Pelkosenniemen kunnanvaltuusto käsittelee tilinpäätöstä jo kolmatta kertaa

Perjantaisessa kunnanvaltuuston kokouksessa on tarkoitus hyväksyä viime vuoden tilinpäätös, mitä on yritetty ensimmäisen kerran jo 15. kesäkuuta.

Pelkosenniemen kunnanvaltuuston mutkikkaaksi osoittautunut tilinpäätöskokous kutsutaan jälleen kerran koolle. Kokouksen on määrä alkaa tänään perjantaina kello 14.00.

Tilinpäätöksen hyväksyminen on ollut kunnassa hankalaa ja sitä on yritetty ensimmäisen kerran 15. kesäkuuta ja toistamiseen viimeinen päivä kesäkuuta. Tämänpäiväinen kokous on kolmas asian tiimoilta.

Kahdesta aiemmasta kokouksesta ensimmäistä ei saatu päätösvaltaiseksi, ja kesäkuun viimeisen päivän kokouksen päätökset todettiin lainvastaisiksi muotovirheen vuoksi.

Päätöksenteosta tehtiin kunnallisvalitus. Syynä oli, että kokouskutsusta puuttui maininta mahdollisuudesta osallistua kokoukseen etäyhteydellä.

Pelkosenniemen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kati Nenonen uskoo, että he saavat kokouksen vedettyä 9 valtuutetun voimin. Se on vähimmäismäärä, jotta 13-paikkaisen valtuuston kokous on päätösvaltainen.

