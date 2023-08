Analyysi: Turkistarhausta puolustetaan elinkeinovapaudella, mutta tuo argumentti ammuttiin alas jo kymmenen vuotta sitten

Yhdeksäntoista Euroopan maata on kieltänyt turkistarhauksen. Suomi kuuluu harvenevaan joukkoon Puolan, Romanian ja muutaman muun maan rinnalla, kirjoittaa taloustoimittaja Hannele Muilu.

Lintuinfluenssan leviäminen turkistarhoilla on nostanut esiin vaatimukset turkistarhauksen kieltämisestä. Turkistarhojen puolustajat vetoavat elinkeinovapauteen.

Esimerkiksi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) korosti Ylen A-studiossa keskiviikkona, että turkistarhaus nauttii perustuslain suojaamasta elinkeinovapaudesta.

Elinkeinovapaus ei kuitenkaan estä turkistarhauksen lopettamista. Asiasta on eduskunnan perustuslakivaliokunnan linjaus vuodelta 2013. Käsittelyssä oli tuolloin kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämisestä.

Perustuslaissa ei valiokunnan mukaan ole estettä kieltää turkistarhausta, jos eduskunnan enemmistö pitäisi sitä luonteeltaan epäeettisenä toimintana ja ehdotus muutoin täyttäisi perustuslain vaatimukset. Turkistarhaajille olisi taattava lopettamiseen siirtymäaika ja korvauksia.

Kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämisestä ei kuitenkaan edennyt. Turkistarhauksen salliminen oli tuolloin ja on yhä poliittinen kysymys.

Muotitalot hylkäsivät turkikset

Turkistarhauksen on kieltänyt 19 Euroopan maata, muiden muassa Ranska ja Italia. Joissakin maissa turkistarhaus on kokonaan kielletty, toisissa tiukat vaatimukset tekevät toiminnan mahdottomaksi.

EU-maista turkistarhauksen sallivat Suomen lisäksi Puola, Liettua, Kreikka, Kypros, Portugali ja Romania.

Katukuvassa ei juuri kukaan enää pörhistele aidoissa turkiksissa, ei Suomessa eikä muualla Euroopassa. Isot muotitalot kuten Chanel, Cucci, Prada, Burberry ja lukuisat muut ovat viime vuosina kääntäneet turkiksille selkänsä.

Valtaosa Suomen nahoista viedään Kiinaan.

Tutkimukset ovat ristiriitaisia

Vaikka suomalaiskuluttajatkaan eivät kisko talviturkkeja niskaansa, he näyttävät suhtautuvan elinkeinoon sallivasti. Turkistuottajien etujärjestön Fifurin Taloustutkimuksella tänä vuonna teettämän kyselyn mukaan 46 prosenttia vastaajista suhtautui erittäin tai melko myönteisesti kotimaiseen, sertifioituun turkiseläinkasvatukseen.

Toisaalta eläinsuojelujärjestö Animalian niin ikään Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä 80 prosenttia suomalaisista ei hyväksy nykyisen kaltaista turkistarhausta, jossa eläimet elävät pienissä verkkopohjahäkeissä ilman mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen.

Näyttää siltä, että tutkimustulokset riippuvat kysyjistä ja kysymysten muotoilusta.

Kritiikki EU:ssa kasvaa

Lintuinfluenssan pääsy tarhoille on saattanut lisätä paheksuntaa Suomessa. Myös turkistarhauksen kansainvälinen arvostelu todennäköisesti kasvaa.

Kesäkuussa EU:n maatalousministerit keskustelivat turkistarhauksen kiellosta Saksan, Itävallan ja Alankomaiden aloitteesta. Maat halusivat selvittää myös turkisten markkinoinnin ja myynnin kieltämistä EU:ssa. Aloite keräsi monien maiden tuen, mutta hanke jäi keskustelun tasolle.

Suomi ei tukenut aloitetta.

Heti perään EU-komissio sai eteensä turkistarhauksen kieltämistä ajavan Fur Free Europe -kansalaisaloitteen, johon oli kerätty 1,5 miljoonaa nimeä. Aloitteen käsittely etenee EU:ssa syksyn mittaan.

Muista maista katsottuna turkistarhaus näyttää menneen maailman elinkeinolta.

Tähän maastoon osuivat Suomen tarhojen tautitapaukset.

Turkistarhauksen merkitys Suomen taloudelle on enää vähäinen. Suomessa on nelisen sataa turkistarhaa. Alan työllisyys on 1 600 henkilötyövuotta, kun mukaan lasketaan oheistoiminnot kuten nahkojen muokkaus.

Suomessa tuotettujen nahkojen arvo oli viime vuonna runsaat 64 miljoonaa euroa ja ulkomailta tuotujen 168 miljoonaa euroa. Sekä tuontinahat että oma tuotanto myytiin Vantaalla Saga Fursin kansainvälisessä turkishuutokaupassa. Viennin arvo oli yhteensä 232 miljoonaa euroa.

Turkistarhat ovat pieni tekijä kansantaloudelle, mutta niillä on kuitenkin suuri merkitys monissa pohjalaiskunnissa. Ne tuovat työpaikkoja ja verotuloja.

Puolustajat ja vastustajat

Turkistarhauksen kieltämistä vastustavat etenkin perussuomalaiset, keskusta ja kristillisdemokraatit. Kokoomusta ja RKP:tä kysymys jakaa. SDP, vihreät ja vasemmistoliitto olisivat valmiit kieltoon.

Hallitus ei ole aikeissa kieltää turkistarhausta. Suomen kanta on, että turkiseläinten hyvinvointia pitää kehittää ilman, että on tarvetta kieltää elinkeino.

Maa- ja metsätalousministeri Essayah viittasi A-studiossa myös Tanskan varoittavaan esimerkkiin. Tanska päätti koronakriisin aikana lopettaa kaikki maan 17 miljoonaa minkkiä sen jälkeen kun osa minkeistä oli sairastunut koronavirukseen.

Myöhemmin paljastui, että päätös oli lainvastainen. Hallituksella oli toimivaltaa määrätä pelkästään sairastuneet minkit lopetettaviksi.

Jos turkistarhaus päätettäisiin lopettaa, se olisi parempi tehdä hallitusti eikä äkkirysäyksenä.

Juuri tätä pohti myös perustuslakivaliokunta vuonna 2013. Valiokunta huomautti, että kielto edellyttäisi riittävän pitkää siirtymäaikaa ja muita toimia elinkeinonharjoittajien tukemiseksi.

Lue myös:

Suomessa on tänä vuonna myyty hurja määrä turkisnahkoja ja hinnat ovat taas nousussa – lintuinfluenssakaan ei turkistarhoja nujerra, uskotaan alalla

Ruokavirasto määrää kaikki minkit lopetettavaksi tiloilta, joissa todettu lintuinfluenssaa