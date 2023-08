Syyttäjä: Mies pahoinpiteli naisystävänsä kuoliaaksi Siuntiossa ja piilotti ruumiin metsään – rikoksen käsittely alkoi tänään oikeudessa

Syyttäjä vaatii noin 60-vuotiaalle miehelle vähintään kymmenen vuoden ehdotonta vankeustuomiota taposta ja hautarauhan rikkomisesta.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus aloitti naisen kuolemaan johtaneen tapauksen käsittelyn tänään perjantaina.

Poliisi ilmoitti viime maaliskuun alussa löytäneensä noin 30-vuotiaan naisen ruumiin Lohjalta metsästä syrjäisestä paikasta. Poliisi vangitsi tuolloin 59-vuotiaan miehen epäiltynä rikoksesta.

Epäilty tunnusti tuolloin poliisille kuulusteluissa kohdistaneensa uhriin väkivaltaa ja aiheuttaneensa tämän kuoleman. Hän myös kertoi poliisille uhrin olinpaikan. Tuolloin epäilty kertoi syyllistyneensä pahoinpitelyyn ja kuolemantuottamukseen.

Epäilty pahoinpiteli uhrin hengiltä

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan epäilty ja uhri olivat seurustelusuhteessa. Syyttäjän mukaan epäilty mies teki uhrille ruumiillista väkivaltaa miehen asunnolla Siuntiossa tammi–helmikuun vaihteessa.

Syyttäjän mukaan epäilty on muun muassa lyönyt ja potkinut uhria useita kertoja. Tämän jälkeen epäilty on syyttäjän mukaan jättänyt elottoman uhrin makaamaan asunnon lattialle ja poistunut itse paikalta. Epäilty on palannut asunnolle muutama tunti myöhemmin ja peittänyt vielä lattialla maanneen uhrin peitolla.

Syyttäjän mukaan uhri kuoli saamiinsa vammoihin. Noin viikkoa myöhemmin epäilty on kuljettanut uhrin ruumiin autolla metsään ja pyrkinyt hävittämään sen kiinnijäämisen välttämiseksi, syyttäjä arvioi.

Epäilty myönsi teot

Epäilty on pääosin myöntänyt edellä kuvatut tapaukset todeksi. Hän kertoi havainneensa uhrin kuolleen palattuaan asunnolle.

Epäilty kiisti tiedostaneensa, että hänen käyttämänsä väkivalta olisi erityisen raakaa ja että hänen tekonsa johtaisi todennäköisesti uhrin kuolemaan. Epäilty kertoi olleensa tekoaikana erittäin voimakkaassa psykoottisessa tilassa pitkään jatkuneen huumeiden käytön vuoksi.

Syyttäjä vaatii tuomiota myös hautarauhan rikkomisesta. Vaateen mukaan epäilty käsitteli uhrin hautaamatonta ruumista pahennusta herättävällä tavalla antamalla uhrin lojua kuolleena asunnolla viikon ajan ja viemällä ruumiin lopulta metsään.

Uhrin omaiset ovat vaatineet yhteensä joidenkin kymmenien tuhansien eurojen kärsimyskorvauksia.

Epäilty on ollut vangittuna maaliskuun alusta saakka. Poliisi kertoi maaliskuussa, että epäillyllä on mittava väkivaltarikostausta.