Henkilöstöjärjestöt järkyttyivät Jyväskylän säästösuunnitelmista: "Tulevat johtamaan katastrofaaliseen tilanteeseen"

Jyväskylän kaupunki tiedotti torstaina aloittavansa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

Kaupunginjohtaja Timo Koiviston mukaan yt-neuvottelut voivat johtaa jopa lähes 500 työntekijän osa-aikaistamiseen, irtisanomiseen tai työtehtävien muutokseen.

Koska opetusalan kustannukset muodostavat suuren osan kaupungin menoista, opetukseen kohdistuvia leikkauksia on hankala välttää. Seuraavan kolmen vuoden aikana kaupungin täytyy säästää 40 miljoonaa euroa.

– Vastaavat säästöt edellyttäisivät, että kaupunki luopuisi sinfoniaorkesterista ja liikuntapalveluista, ja sellaista ei varmaankaan ole aikomus tehdä, sanoo Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n pääluottamushenkilö Petri Kääriäinen.

Kääriäinen edustaa Jyväskylän kaupungin opetushenkilöstöä. Hänen mukaansa kaupungin suunnitelmat ovat järkyttäviä.

– Eihän tällaisia resurssileikkauksia ole toteutettu missään sodan jälkeisessä koulutusorganisaatiossa Suomessa, ainakaan perusopetuksessa.

Kääriäinen kertoo, että koulujen ryhmät ovat jo tälläkin hetkellä liian suuria. Jos opettajien määrää vähennetään, ryhmäkoot kasvaisivat entisestään.

– Lisäksi kouluissa on lapsia, joiden oikea paikka olisi sairaalakoulussa, sanoo Kääriäinen

Kääriäinen epäilee, että säästöt johtavat pitkällä aikavälillä lisäkustannuksiin, sillä työntekijöiden uupumisista seuraa sairaslomia.

– Säästöt tulevat johtamaan katastrofaaliseen tilanteeseen, Kääriäinen kiteyttää.

”Palvelujen karsiminen ei jää asukkailta huomaamatta”

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHLn pääluottamushenkilö Kati Kytömaa sanoo, etteivät yt-neuvottelut tulleet puun takaa.

– Eivät nämä neuvottelut tulleet täysin yllätyksenä, kaupungin taloudellinen tilanne on tämä mikä on. Mutta aina kun on kyse henkilöstöön kohdistuvista heikennyksistä tai irtisanomisista, tuntuu surulliselta.

Kyseessä ovat kaikkien kuntalaisten palvelujen heikennykset.

– Jatkossa kuntalaiset eivät enää saa kaikkia palveluja, joita tällä henkilöstöllä on tuotettu, sanoo Kytömaa.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO kertoo tiedotteessa, että Jyväskylän suunnitelmat massiivisista yt-neuvotteluista vaikuttavat kaupungin kaikkiin toimintoihin ja myös elinvoimaan.

– Jyväskylä valmistautuu käymään massiivisia yt-neuvotteluja, eikä vaikutuksilta kaupunkilaisten arkeen ja kaupungin henkilöstöön voida välttyä, sanoo JUKOn toiminnanjohtaja Mari Keturi.