Ärräpäät lentelivät ja huijausväitteitä huudeltiin, kun maanomistajille esiteltiin Euroopan suurimman aurinkovoimalan tuloa heidän mailleen

Loppukesän helteinen sää korventaa entisen kansakoulun luokkahuonetta. Tunnelma on kuuma, kun aurinkovoimalayhtiön kehityspäällikkö ja talousjohtaja esittelevät suunnitelmiaan kyläläisille ja maanomistajille Vilkjärven kylätalolla Lappeenrannassa.

– Tämä on selvä huijausyritys, epärehellistä. Te yritätte huijata yksityistä, kuuluu 50-päisen yleisön seasta.

Kyse ei ole mistä tahansa energiahankkeesta – Euroopan suurin aurinkovoimala voi tulla näiden ihmisten maille.

Avaa kuvien katselu Aurinkovoimalaa suunnitellaan noin 10 kilometrin päähän Lappeenrannan keskustasta länteen vilkkaan Kuutostien varrelle. Kuva: Jasmina Kauta / Yle

Huutelua ja tunteita

Tammikuussa perustettu 3 Flash Finland -niminen yhtiö suunnittelee aurinkovoimalaa reilun 10 kilometrin päähän Lappeenrannan keskustasta Huuhansuo–Suursuon alueelle.

Toteutuessaan voimala olisi valtava – ja suunnitelmat ovat paisuneet: tammikuussa aurinkovoimayhtiö selvitti enintään 900 hehtaarin kokoista aluetta, ja nyt puhutaan jopa 1 540 hehtaarin alueesta.

Avaa kuvien katselu 3 Flash Finlandin kehityspäällikkö Osmo Riikonen kertoo, kuinka suurta aurinkovoimalaa Suursuon-Huuhansuon alueelle suunnitellaan: vaihtoehtoina ovat joko 1260 tai 1540 hehtaarin kokoiset alat. Kuva: Elli Sormunen / Yle

Jättimäisen hankkeen ympäristövaikutukset herättivät eniten huutelua ja tunteita Lappeenrannan kaupungin järjestämässä asukastilaisuudessa.

– Kyseessä on merkittävä metsä- ja suoalue. Sieltä kaadettaisiin aika paljon metsää sekä kaivettaisiin tai täytettäisiin suota. Sillä olisi merkittäviä vaikutuksia eläimistöön ja kasvillisuuteen, ynnää ympäristöhuolia alueen asukas Krista Tötterman.

Aurinkovoimalan 3 Flash Finlandin kehitysjohtaja Osmo Riikonen lupaa, että luontoarvot otetaan huomioon, eikä esimerkiksi soita kuivateta.

– Eläimistön ja kasviston lisäksi huomioimme myös alueen virkistysarvot. Esimerkiksi alueella on kallio, josta on hienot näköalat. Meidän pitää ottaa suunnittelussa huomioon se, jos ihminen tulevaisuudessa kiipeää kalliolle, ettei sieltä näy tulevaisuudessa pelkkää aurinkovoimalaa, toteaa Riikonen.

Suuria aurinkovoimalahankkeita on vireillä myös muualla Suomessa sekä Euroopassa.

Maanomistajien tunteet kuumenivat aurinkovoimalasuunnitelmien esittelytilaisuudessa. Krista Tötterman kertoo, mikä asukkaita huolettaa ja huoliin vastaa kehityspäällikkö Osmo Riikonen aurinkovoimayhtiö 3 Flash Finlandista.

Vuokrahinnoissa sekoilua

Myös aurinkovoimayhtiön lähettämät sopimusehdotelmat herättivät tilaisuudessa närää.

3 Flash Finland -yhtiö aikoo vuokrata maat, joille aurinkovoimala tulisi. Maanomistajina isolla alueella on paljon: yksityisiä, Lappeenrannan kaupunki ja Lappeenrannan evankelis-luterilainen seurakunta.

Aurinkovoimayhtiö on lähettänyt yksityisille maanomistajille sopimusehdotuksia, joissa vuosivuokran suuruudeksi on ilmoitettu 10 euroa hehtaarilta. Seurakunnalle oli ehdotettu 50 euron vuosivuokraa hehtaarilta.

– Pyydän anteeksi, että erilaisia sopimuksia on lähetetty, sanoo Riikonen asukastilaisuudessa.

Nyt yhtiö tarjoaa kaikille maanomistajille 50 euron vuosivuokraa hehtaaria kohden.

Avaa kuvien katselu Asukastilaisuudessa myös kaupungin kaavoituspuoli kertoi, miten he etenevät, jotta aurinkovoimalan tulo olisi mahdollista alueelle. Kuva: Elli Sormunen / Yle

Epätietoisuus ja pelko hankkeen lopullisesta omistajasta

Hankkeen kustannusarvio on 500–600 miljoonaa euroa. Lappeenrannan kaupunki kaavoittaa parhaillaan 2 000 hehtaarin aluetta, jonne 3 Flash Finland -yhtiö aurinkovoimalaa suunnittelee. Alueen asukkaat eivät purematta niele kaavoitusta, joka mahdollistaisi sen, että kaupunki voisi myös lunastaa maat omistajilta.

Lappeenrannan kaupungin kaavoituspuolelta kuitenkin rauhoitellaan maanomistajia.

– Lunastus on varsin järeä toimenpide. Sitä voi käyttää vain valtio ja kunnat. Lunastus voidaan tehdä vain yleisen tarpeen vaatiessa. Kaupunki ei siis ole käyttämässä lunastusta tai hankkimassa maita hankkeen toteuttamista varten, yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen toteaa.

Huolta yksityisissä maanomistajissa herättää epätietoisuus siitä, kuka hankkeen rahoittaa ja kuka heidän maansa lopulta vuokraa. Aurinkovoimalan hankekehitysyhtiö 3 Flash Finland tullaan myymään rakennuttajalle.

– Yhtiö myydään siinä vaiheessa, kun kaava on lainvoimainen, hankkeella on rakennuslupa ja vuokrasopimukset alueesta on tehty, kehityspäällikkö Osmo Riikonen kertoo.

Ostaja ehdokas ei ole vielä selvillä.

– Rakennuttaja ei ole meidän yhtiö, vaan tämä hankeyhtiö myydään esimerkiksi jollekin rahastolle tai teolliselle yhtiölle, toteaa kehitysjohtaja Osmo Riikonen asukastilaisuudessa.

Maanomistajat keräsivät tilaisuudessa nimiä mahdollisiin valituksiin, joita aiotaan jättää ensimmäiseksi kaavoitusprosessista.

