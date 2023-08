Juoksuhautakynttilä-ilmiön synnyttänyt Teijo Reunanen varoittaa sotaväsymyksestä: “Ukrainalaisia ei saa unohtaa”

Porilaisen erityisopettaja Teijo Reunanen on jatkanut avustustyötä Ukrainan hyväksi vielä juoksuhautakynttilöiden jälkeenkin. Kuva ja video: Karri Laihonen / Yle

Vanhassa säilyketölkissä hiljakseen palava steariini on lämmittänyt Teijo Reunasta monen monta kertaa kylmillä metsästysreissuilla.

Nähdessään samanlaisen ”juoksuhautakynttilän” ukrainalaisperheen hätää käsittelevässä lehtijutussa hän tajusi, että nämä yksinkertaiset lämmönlähteet voisivat olla kultaakin kalliimpia sähköttömissä ukrainalaiskodeissa. Simppeli juoksuhautakynttilä lämmittäisi pientä tilaa useita tunteja ja sitä voisi käyttää myös ruoan valmistukseen.

Reunasen keittiö muuttui nyrkkipajaksi ja alkoi hurja juoksuhautakynttilöiden tehtailu.

Kun asiasta uutisoitiin, kynttilänpätkät, tyhjät säilyketölkit ja kartonki alkoivat virrata miehen nurkkiin. Porilainen erityisopettaja teki kynttilöitä sen minkä töiltään ehti. Onneksi myös moni muu innostui asiasta.

Avaa kuvien katselu Teijo Reunanen valmisti juoksuhautakynttilöitä keittiössään tammikuussa. Kuva: Karri Laihonen / Yle

Kynttilöitä valmistui kymmeniä tuhansia

Runsaat puoli vuotta juoksuhautakynttilöitä kuljettavan avustusrekan lähtemisen jälkeen Teijo Reunanen on kiitollinen mies.

– Kun juttu projektistani ilmestyi, sain yhteydenoton Nuuksiosta. Siellä oli iso tilaisuus, johon minua pyydettiin kertomaan juoksuhautakynttilöiden tekemisestä. Se oli hirveä menestys.

Nuuksiossa oli satoja ihmisiä, ja yhdessä he saivat tehtyä tuhansia kynttilöitä. Seuraavaksi Reunasta pyydettiin Turkuun vastaavanlaiseen tilaisuuteen.

– Lisäksi kymmenet yksityiset ihmiset ottivat minuun yhteyttä ja pyysivät neuvoa juoksuhautakynttilöiden tekemiseen ja niiden perille toimittamiseen.

Tammikuussa Reunasen keittiöstä lähti kolmisen tuhatta juoksuhautakynttilää kohti Ukrainaa, mutta sen jälkeen niitä on Ukrainaan päätynyt kymmeniä tuhansia.

Apu on mennyt perille

Teijo Reunanen kertoo nähneensä rintamalta tulleita kuvia ja videoita, joissa näkyy perille mennyt juoksuhautakynttilä. Koskettavin video tuli Harkovasta.

– Venäläiset pommittivat Harkovaa melkoisesti. Kynttilöitä päätyi kaupungin tekniselle toimelle, joka pystyi jakamaan niitä sähköttömiin ja kylmiin kotitalouksiin, Reunanen kertoo.

Mies on silminnähden vaikuttunut, kun hän kertoo juoksuhautakynttilä-projektistaan.

– On uskomatonta, kuinka hienosti ihmiset lähtivät tähän mukaan. On vaikuttavaa, kuinka pienellä ja yksinkertaisella tekemisellä voi antaa tärkeää apua muille.

”Älkää unohtako ukrainalaisia”

Juoksuhautakynttilöistä syntynyt kansanliike – kuten Teijo Reunanen itse sitä kuvailee – on ruokkinut auttamisen halua entisestään.

Hän organisoi yhdessä savonlinnalaisen tuttavansa Erkki Kuuramaan kanssa avustusmatkan Ukrainaan. Miehet veivät elokuun alussa sodan jaloissa riutuvaan maahan muun muassa sairaalatarvikkeita, kuivamuonaa, energiajuomaa ja vesisäiliöitä. Lisäksi he järjestivät ensiapukoulutusta ukrainalaisille.

– Oli once in a lifetime -tyypinen kokemus nähdä Ukraina. Siellä on valtavan paljon kaunista. Mitä lähemmäs rintamaa kuljettiin, sitä enemmän sodan tuhot alkoivat näkyä, sanoo Reunanen.

Häneen teki vaikutuksen, kuinka kiitollisia ukrainalaiset olivat siitä, että vieraasta maasta tullaan auttamaan heitä. Paikan päällä oli nähtävissä, että apua tarvitaan edelleen.

Reunanen on tehnyt huolestuttavan, joskin luonnollisen havainnon: ihmiset alkavat turtua sotaan. Avustusten määrä on alkanut laskea.

– Olen käynyt keskusteluja avustustyötä tekevien verkostoissa. Valitettavasti avustusjärjestöille lähetettävien tarvikkeiden määrä on vähentynyt viime vuodesta merkittävästi.

Pyyteetöntä avustustyötä tekevällä Teijo Reunasella on jämerä viesti suomalaisille.

– Älkää unohtako ukrainalaisia. Apua tarvitaan edelleen.