Mikkelin ”saippuatortillojen” epäillään aiheuttaneen ruokamyrkytyksen jo yli 200 oppilaalle

Mikkelin kaupunki kertoo tiedotteessaan, että kaupungin kouluissa nyt yli 200 oppilaan ja kymmenkunnan henkilökunnan jäsenen saaneen ruokamyrkytyksen oireita kouluruoasta keskiviikkona.

Yle kertoi eilen oppilaiden saaneen oireita syötyään tortillalättyjä. Osa oppilaista kuvaili lättyjen maistuneen saippumaisilta. Yli 4000 tortilla-annosta tehtiin Mikkelissä keskuskeittiössä, minkä jälkeen ne jaettiin kouluihin. Useat oppilaat alkoivat voida heti ruokailun jälkeen pahoin ja osa oksenteli.

Kukaan ei kaupungin tietojen mukaan ole joutunut sairaalahoitoon ja oireet ovat pysyneet suhteellisen lievinä.

Oirekysely valotti sairastumisten laajuutta

Kaupunki on teettänyt oppilaiden saamista oireista kyselyn, johon on vastannut 950 oppilaan huoltajat, tiedotteessa sanotaan.

Kyselyn vastausten mukaan 16.8. olleen kouluruokailun jälkeen noin 207 oppilasta on saanut vähintään mahakipuja. Seuraavaksi eniten on esiintynyt pahoinvointia, noin 140 oppilaalla. Päänsärkyä on esiintynyt noin 100 ja oksentelua noin 20 oppilaalla. Lisäksi muutamilla on esiintynyt joitain seuraavista oireista: kuumetta, nivel- ja lihaskipuja, ripulia ja verta ulosteessa.

Ruokailun aikana tai puolen tunnin sisällä ruokailusta oireita on saanut noin 70 prosenttia oppilaista. Vasta 12 tunnin jälkeen oireita on ollut noin 15 prosentilla oppilaista.

Ruokavirasto aloittaa tänään perjantaina näytteiden tutkimisen asian selvittämiseksi.

Oirehtivia joka koulussa

Kaupungin tiedotteen mukaan oirehtiva on nyt löytynyt jokaisesta Mikkelin koulusta, paitsi Urpolan koulusta, jonka oppilaat eivät väistötiloissa syö saman keittiön ruokaa muiden koulujen kanssa.

Otavan koulusta taas ei kaupungin mukaan ole varmaa tietoa, sillä koulu oli jäänyt kyselystä vahingon vuoksi pois.

Tortillaletut tulivat keittiölle valmiina

Kaupungin mukaan tortillalevyt ovat tulleet suurtalouspakkauksissa valmiina ja niiden valmistusmaa on EU. Tortillan täyte on valmistettu erikseen keskuskeittiössä ja kouluissa oppilaat ovat itse laittaneet ottamiinsa tortillalättyihin täytteen.

Etelä-Savon hyvinvointialue ohjeistaa mahdolliseen ruokamyrkytykseen sairastuneita niin, että mikäli oireet ovat tavanomaisen vatsataudin kaltaiset, riittää kotihoito (nestehoito ja lepo). Jos oireet ovat voimakkaat tai herää huoli voinnista, kehotetaan ottamaan yhteyttä päivystysapuun (p. 116 117).

Mikkelin kaupunki aikoo tiedottaa asiasta lisää myöhemmin.