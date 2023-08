Kempeleessä voi tulevaisuudessa virrata joki nimeltä ”Zanava” tai ”Zonava”, jos ennakkoluuloton idea menestyy päätöksenteossa

Videon ilmakuvissa näkyy Linnankankaan alue, jonne on tekeillä tekojärvi. Suunnitellun joen haluttaisiin yhdistävän Aurinkojärveksi kutsuttu tekojärvi ja meri. Video: Timo Nykyri / Yle, Elisa Kinnunen / Yle.

Valtuustoaloitteessa on esitetty ajatus Kempeleessä virtaavasta joesta, jonka kunnan tyylille uskollisena voisi nimetä z-kirjaimella alkavaksi, kuten ”Zonavaksi” tai ”Zanavaksi”.

Aivan Oulun eteläpuolella sijaitsevassa reilun 19 000 asukkaan Kempeleessä pohditaan, voisiko kuntaan rakentaa tekojoen.

Asiasta on tehty valtuustoaloite, joka eteni viime viikolla kunnanhallituksen kokouksessa teknisten palvelujen valmisteltavaksi ja elinvoima- ja resurssivaliokunnan ohjattavaksi.

Aloitteen takana on Kempeleen kunnanvaltuutettu Heikki-Pekka Alakärppä. Hänen mukaansa idea otettiin vastaan positiivisin mielin.

– Kuntalaisilta on tullut positiivista palautetta ja rantatonttejakin on jo kyselty, kertoo Alakärppä ja naurahtaa.

Ajatus joesta syntyi spontaanisti ystävien kanssa keskustellessa.

– Olen lapsuuden ja nuoruuden elänyt jokien varsilla, mutta Kempeleestä sellainen puuttuu. Keskustelimme kavereiden kanssa jo pari vuotta sitten, kuinka hienoa olisi jos Linnakankaan alueen tekojärven ja merenlahden voisi yhdistää.

Joen toinen pää olisi Kempeleen Linnakankaalle suunnitellussa tekojärvessä ja joki liittyisi mereen Vihiluodon kohdalla.

Avaa kuvien katselu Grafiikassa on havainnollistettu joen päiden suoraa etäisyyttä. Joen todellista sijaintia ei ole vielä selvitetty. Kuva: Timo Nykyri / Yle

”Zanavasta” tai ”Zonavasta” voisi Alakärpän mukaan tulla noin 4–5 kilometriä pitkä ja siinä voitaisiin hyödyntää kunnan rajalla kulkevia ojia.

– Joku voi torpata tämän idean ihan hulluksi, mutta vaikka se ei lopulta toteutuisikaan, niin hulluistakin ideoista voi syntyä jotakin positiivista. Mielestäni se kertoo jotain myös kunnasta, kun kehtaa ehdottaa jotakin tällaista ja se otetaan positiivisesti vastaan.

Kempeleen nimiperinteessä z-kirjainta on käytetty jo 30 vuotta, paikkakunnalla on muun muassa Zeppelin-kauppakeskus.

Zonavan toteutuminen ei välttämättä ole mahdotonta

Alakärppä muistuttaa, ettei jokea varten ole vielä tehty tarvittavia selvityksiä, vaan aihetta selvitellään vasta idean tasolla.

Hän toivoo, että joen mahdollisuus selvitetään tosissaan, eikä luovuttaisi ideasta ennen perehtymistä.

– Selvittämistä on tietenkin vielä paljon, eikä maanomistajiin tai muihin ole vielä otettu yhteyttä, kun ei ole varmaksi selvitetty, missä joki kulkisi. Sen verran olen tutkinut, että kyllä niillä main on ihan tyhjää asumatonta aluetta, sanoo Alakärppä.

Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi kertoi, ettei osaa ottaa asiaan vielä kantaa.

– Emme ole sitä teknisten palvelujen kanssa pohtineet. Ehkä myöhemmin syksyllä asia alkaa hahmottua, kirjoittaa Lohi sähköpostissaan.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen vesistöyksikön päällikkö Tero Väisänen tutustui Ylen pyynnöstä valtuustoaloitteeseen. Väisänen ei täysin sulje pois joen mahdollisuutta, mutta kertoo asiassa olevan vielä paljon selvitettävää.

– Aloitteessa pyydettiin katsomaan asiaa positiivisesti, ja niin olen tehnyt. Tärkein kysymys on, mistä jokeen saadaan virtaamaan vesi? Hulevedet ovat sellaisia, että niitä tulee kun on tullakseen ja joskus on pitkiäkin aikoja, ettei niitä tule lainkaan.

Väisänen sanoo, että kunnassa toki on paljon pieniä mereen laskevia puroja ja ojia, mutta jos niistä alettaisi keräilemään vesiä yhteen jokea varten, niin se vaatisi paljon toimenpiteitä ja ennen kaikkea rahaa.

– Lupa-asioita täytyy varmasti myös miettiä. Kaupunkipurot ovat kuitenkin hyviä ja fiksuja ideoita sekä maisemallisesti näyttäviä, summaa Väisänen.

Heikki-Pekka Alakärppä on ideasta innoissaan, mutta ymmärtää, ettei jokea ihan hetkessä tehdä, vaikka suunnitelma osoittautuisikin mahdolliseksi.

– Tietenkin se vie aikaa, mutta kyllä minä näkisin, että minun elinaikanani siinä joki virtaisi.

