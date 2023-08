Yksi Venäjän median vakoojiksi nimeämistä henkilöistä on Helsingin telakan ex-johtaja. MOT:n tietojen mukaan hänen tapauksessaan on mahdollisesti kyse siitä, että Suomeen lähetettiin vahingossa salaisia tietoja Venäjän sota-aluksesta.

Venäjän valtiollisilla tv-kanavilla kerrottiin tällä viikolla, että Suomen suojelupoliisi on värvännyt useita venäläisiä vakoojiksi. Jutuissa esiteltiin henkilöitä, joiden väitettiin toimittaneen tietoja Supolle.

Yksi heistä on Helsingin telakan entinen johtaja, jota syytetään Venäjällä maanpetoksesta. Venäläistaustainen mies asui vuosien ajan Suomessa. MOT:n tietojen mukaan hänellä on Suomen kansalaisuus.

Mies jäi eläkkeelle Helsingin telakalta vuonna 2021. Hänet vangittiin Venäjällä viime vuonna.

Venäjän mediassa ei julkaistu vakoiluväitteistä mitään varsinaisia todisteita. Rossija 24- ja RT-kanavilla julkaistuissa jutuissa esiteltiin koodinimiä, kuten ”Porno-Köpi”, ja esitettiin kuvamateriaalia pidätyksistä sekä kotietsinnöistä, mutta niiden alkuperää on lähes mahdotonta varmistaa.

Useat vakoojiksi nimetyt henkilöt ovat kuitenkin todellisia ja he ovat asuneet tai harjoittaneet yritystoimintaa Suomessa. Osalla heistä on nykyisin myös Suomen kansalaisuus, ilmenee MOT-toimituksen selvityksestä. Henkilöiden nimiä ei julkaista tässä jutussa, sillä syytösten tueksi ei ole näyttöä.

Suojelupoliisi ei antanut MOT:lle haastattelua tai kommentoinut esitettyjä väitteitä tarkemmin. Lyhyessä lausunnossaan se kuvaili Venäjän median tietoja informaatiovaikuttamiseksi, jonka kohdeyleisönä on ennen kaikkea venäläinen kotiyleisö.

Avaa kuvien katselu Rossija 24-kanavan lähetyksessä esitettiin kohtaus, jossa väitetyllä koodinimellä ”Veikko” toiminut Supon tiedonantaja pidätetään. Kuva: kuvakaappaus Rossija 24

Pankkivirkailija lähetti vahingossa sota-aluksen tietoja?

Yksi Venäjän median näkyvästi esille nostamista tapauksista koskee juuri Helsingin telakan entistä johtajaa. Rossija-kanavan mukaan hänen koodinimensä olisi ollut ”Allen”.

MOT:n tietojen mukaan telakan entinen johtaja on nykyään 70-vuotias. Hän työskenteli 1980-luvulla Neuvostoliitossa telakkateollisuudesta vastuussa olevassa ministeriössä ja asui jo tuolloin työtehtäviensä takia jakson Suomessa.

Toisen kerran hän muutti Suomeen sen jälkeen, kun Venäjän valtionyhtiöstä United Shipbuilding Corporationista tuli Helsingin telakan ainoa omistaja vuonna 2014.

Mies toimi Helsingin telakalla ainakin liiketoiminnan kehityksen varajohtajana. Hän oli myös yhtiön hallituksen varajäsen vuosina 2015–2018. MOT:n Maahanmuuttovirastosta saamien asiakirjojen mukaan hänelle on myönnetty Suomen kansalaisuus huhtikuussa 2018.

Moskovalaisen tuomioistuimen päätöksen mukaan mies pidätettiin vuonna 2022 epäiltynä ”valtiorikoksesta”. Se vastaa käytännössä Suomen rikoslain maanpetosta.

Mies odottaa tiettävästi yhä vankilassa asian käsittelemistä oikeudessa.

Venäjän median väitteiden mukaan mies olisi luovuttanut Helsingin telakalta erästä alusta koskevia tietoja ulkomaisille tiedustelupalveluille.

MOT:n haastatteleman Helsingin telakan entisen sisäpiiriläisen mukaan syytteen taustalla on tapahtumasarja vuodelta 2014. Helsingin telakka kävi tuolloin lainaneuvotteluja merkittävän venäläisen Alfa-pankin kanssa aluksen rahoituksesta.

Alfa-pankki on rahoittanut Helsingin telakan omistaneen venäläisyhtiön toimintaa Venäjällä. MOT:n lähteen mukaan pankin työntekijä lähetti Suomeen lainapapereiden kanssa vääriä liitetiedostoja.

Liitteet sisälsivät tietoja Kaliningradissa rakennettavasta Venäjän laivaston sota-aluksesta, kun asiakirjojen olisi pitänyt koskea Suomessa rakennettavaa alusta.

MOT:n lähteen mukaan tämä vanha tapaus nostettiin esille Venäjällä 2022 ja sen pohjalta nostettiin syyte telakan ex-johtajaa vastaan, vaikka hänellä ei ollut mitään tekemistä salaisten asiakirjojen lähettämisessä.

MOT-toimitus ei kyennyt varmistamaan syytteen sisältöä tai yksityiskohtia venäläisistä lähteistä, kuten oikeuden asiakirjoista, koska ne on julistettu salassapidettäviksi.

Avaa kuvien katselu Yksi Venäjän median mukaan Supon kanssa yhteistyötä tehnyt mies työskenteli vuoteen 2021 Helsingin telakalla. Mies on MOT:n tietojen mukaan nykyisin Suomen kansalainen. Kuva: Janne Järvinen / Yle

Putin-mielisten suosima matkatoimisto

Toinen Supon tietolähteeksi nimetty on Suomessa pitkään asunut venäläistaustainen mies, joka on hallituksen varajäsen Helsingissä toimivassa viisumipalveluita myyvässä yhtiössä. Kaupparekisteritietojen mukaan miehellä on nykyään Suomen kansalaisuus.

Mies tuli Suomeen jo 1990-luvulla, jolloin hän työskenteli Venäjän suurlähetystössä viisumiasioista vastaavana varakonsulina.

Rossija-kanava väittää hänen toimineen koodinimellä ”Olli” ja vuotaneen viisumiasioiden hoitamisen takia saamiaan tietoja Supolle.

MOT-toimitus vieraili viisumipalveluita myyvässä yrityksessä, joka sijaitsee lähellä Venäjän suurlähetystöä Helsingin Ullanlinnassa. Toimistossa ollut naishenkilö kertoi, ettei kukaan yrityksestä kommentoi tapausta.

Venäläismiehen nimi on noussut aiemmin Suomen mediassa esille liittyen Putinin hallintoa tukevien henkilöiden järjestämiin matkoihin Venäjälle. Niiden mainoksissa on kehotettu hankkimaan viisumit juuri miehen edustaman yhtiön kautta.

Putinin hallinnon tukijana esiintynyt dosentti Johan Bäckman suositteli blogissaan vuonna 2016 viisumitoimistoa henkilöille, jotka suunnittelevat matkustavansa Ukrainan Donbassiin. Alue oli jo tuolloin Venäjän tukemien separatistien valtaama.

Samaa viisumitoimistoa suositeltiin myös oppaassa, joka on tarkoitettu suomalaisille vapaaehtoisille, jotka haluavat mennä taistelemaan Ukrainan Donbassiin Venäjän joukoissa.

Avaa kuvien katselu Venäjän ”vakoojajahdista” kerrottiin myös englanninkielisellä RT-kanavalla. Yle on sumentanut alkuperäisessä jutussa julkaistut kasvokuvat. Kuva: kuvakaappaus RT, kuvankäsittely: Otso Ritonummi / Yle

Väite: Viisumeja Supon miehelle

Kolmas Venäjän median esittelemä henkilö on 50-vuotias venäläismies, jonka koodinimeksi väitetään ”Sasha”. Hän johtaa viisumipalveluita myyvää yritystä, joka toimii Virossa.

Viron kaupparekisterin tietojen mukaan mies on yhtiön osakas ja hallituksen jäsen. MOT tavoitti miehen puhelimitse, mutta hän ei halunnut kommentoida Venäjän median uutisia millään tavalla.

Rossija-kanavan mukaan ”Sasha” järjesti viisumeita myös Supon palveluksessa olevalle suomalaismiehelle Venäjän-matkoja varten. Jälleen kerran väitteen tueksi ei esitetä mitään todisteita.

Venäläismies on merkitty hallituksen varajäseneksi myös Helsingissä toimivaan yhtiöön, jonka toimialaan kuuluu niin ikään Venäjän-viisumien hankkiminen.

Suomalaisyhtiöstä kerrotaan, etteivät he ole olleet miehen kanssa missään tekemisissä vuosikausiin.

Avaa kuvien katselu Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jussi Lassila pitää todennäköisenä, että Venäjän median uutisoinnin taustalla ovat maan tiedustelupalvelut. Kuva: Silja Viitala / Yle

Tutkija: hyvällä propagandalla on kiinnekohtia todellisuuteen

Venäjän median jutuissa nimettiin myös väitettyjä Supon työntekijöitä. Yhdellä heillä on sama nimi kuin toimittaja-kirjailija Jukka Rislakin vakojaaromaanin Olematon vakooja henkilöhahmolla. Kirjassa hän on toimittaja, joka luovuttaa Supolle tietoja.

Venäjän mediassa miehestä luotiin kuvaa jonkinlaisena vakoojamestarina, joka on värvännyt venäläisiä auttamaan Supon tiedustelua. Venäjän televisiossa julkaistiin kuvia hänestä muun muassa kalastamassa. Hänestä ei löydy tietoja julkisista lähteistä.

Lisäksi jutuissa on mainittu nimeltä esimerkiksi Supon vastatiedustelun päällikkö.

Rossija-kanavan julkaisemat väitteet ovat sekoitus paikkaansapitäviä tietoja sekä väitteitä, joita on vaikea varmistaa.

– Hyvällä propagandalla ja manipuloinnilla pitää olla kiinnekohtia todellisuuteen. Supon henkilöiden kuvia on voitu ottaa esimerkiksi kirjoista, tilaisuuksista tai nettisivuilta, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jussi Lassila.

Tärkeimmälle väitteelle, eli sille että kyse olisi Supon värväämistä tiedustelulähteistä, ei esitetä lainkaan todisteita.

– Propagandaan ei kuulu se, että valotettaisiin tietojen tarkastamista. Se rakennetaan hyvin valikoidusti, nimi sieltä, toinen täältä. Tyypillistä on nopea tempo. Se tukee draaman imua, mutta samanaikaisesti ei anna mahdollisuutta pysähtyä, että mitä tässä oikeasti tapahtuu. Tätä kautta paljastuu, että se on propagandistista, Lassila sanoo.

Lassila uskoo, että uutisten taustalla ovat muun muassa Suomen tekemät venäläisten diplomaattien karkotukset sekä Suomen Nato-jäsenyys.

Porno-Köpi epäuskottava vakoilunimi?

Joistain väitetyistä Supon tiedustelulähteistä kerrotaan jutuissa varsin suppeasti. Esimerkiksi ”Porno-Köpiksi” nimetyn venäläismiehen kerrotaan luovuttaneen Supolle tietoja Venäjän edustajien kansainvälisistä tapaamisista.

Koodinimen kerrotaan tulevan miehen tavasta kuluttaa aikuisviihdettä. Hänen väitetään myös ostavan palveluita seksityöntekijöiltä, ja Supon käyttävän tätä tietoa hyväkseen.

Myöskään näille väitteille ei esitetä mitään todisteita. Tiedustelupalvelut eivät myöskään yleensä käytä tämän tyyppisiä koodinimiä, jotka herättävät huomiota erikoisuudellaan.