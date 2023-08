Saimaannorppa hukkui pohjarysään, vaikka siinä oli vaadittu estokalteri

Kerta on ensimmäinen, kun Metsähallituksen tietoon tulee norpan kuoleminen asetuksen mukaiseen pohjarysään.

Metsähallituksen tietoon on tullut tapaus, jossa uhanalainen saimaannorppa on hukkunut estokalterilliseen pohjarysään. Kerta on ensimmäinen, kun norpan tiedetään kuolleen asetuksen mukaiseen, estokalterilliseen rysään.

– Kun tiedämme tapahtuneesta ja mihin osaan rysää norppa on päässyt ja kuollut, voidaan rysiä kehittää edelleen norppaturvallisemmiksi, luonnonsuojelun erityisasiantuntija Miina Auttila Metsähallitukselta kertoo.

Norpan kohtaloksi koitunut rysä oli viisi metriä korkea, ja sen estokaltereiden aukkojen leveys oli alle 13 senttimetriä ja korkeus 31 senttimetriä. Malli on yleisesti kaupallisten kalastajien käytössä.

Aukot saavat asetuksen mukaan olla leveydeltään korkeintaan 15-senttisiä eli kyseisen rysän aukot olivat asetuksessa vaadittua tiukemmat.

Rysään kuollut norppa oli parikymmenkiloinen ja Auttilan arvion mukaan syntynyt viime keväänä. Eläin oli uinut rysään heinäkuun alkupuolella.

Metsähallitus ei julkaise rysän sijaintitietoja kalastajan henkilöllisyyden suojelemiseksi.

Erityisasiantuntija Miina Auttila kertoo, että kalterilliset pohjarysät ovat kalastajien ja norpansuojelusta vastaavien tahojen kehittämiä. Niissä halutaan yhdistää hyvä kalansaalis ja pyydyksen turvallisuus norpille sekä Saimaan uhanalaisille lohikaloille.

– Vaikka vahinko on päässyt käymään, ovat kalterilliset rysät norpille ja lohikaloille huomattavasti turvallisempia kuin verkkokalastus, Auttila sanoo.

Rysäkalastuksessa kalasaalis nostetaan elävänä, joten kaloja voidaan vapauttaa veteen.