Sekä Intia että Venäjä yrittävät laskeutua Kuuhun ensi viikolla – tämän takia kiertolaisemme kiinnostaa nyt enemmän kuin vuosikymmeniin

Kuun renessansin taustalla on tieteellisiä, taloudellisia ja poliittisia motiiveja. Kilpajuoksu kohdistuu nyt etelänavalle, joka olisi suotuisin paikka miehitetylle kuuasemalle.

Suurvallat ovat kohdistaneet katseensa Kuuhun. Tulevalla viikolla Venäjän ja Intian laskeutujat pyrkivät kiertolaisemme etelänapaseudulle.

Ensin laskeutumista yrittää kenties jo maanantaina venäläinen Luna-25. Intian Chandrayaan-3-laskeutujan vuoro tulee keskiviikkona tai torstaina.

Aalto-yliopiston apulaisprofessori Jaan Praks toivoo tieteen puolesta, että molemmat lennot onnistuvat tavoitteessaan.

– Toivossa eletään, että molemmat missiot onnistuvat. Ne olisivat ensimmäisiä pehmeitä laskeutumisia Kuun etelänapaseudulle, jonne kilpajuoksu on nyt käynnissä.

Vastinpareina ovat pitkään paitsiossa ollut vanha konkari ja melko uusi haastaja. Kuuta kohti kiitävä venäläisalus on ensimmäinen laatuaan lähes puoleen vuosisataan. Luna-25 pohjaa osittain vuonna 1976 Kuuhun laskeutuneen Luna-24-luotaimen teknologiaan.

Intia puolestaan yritti pehmeää laskeutumista viimeksi neljä vuotta sitten Chandrayaan-2-luotaimella, joka räsähti kappaleiksi Kuun pintaan.

– Intialla oli silloin vielä vähän kokemusta tämän tyyppisestä projektista. Koskaan ei ole julkaistu yksityiskohtaista raporttia siitä, mitä todella tapahtui, mutta ilmeisesti laskeutuja kääntyi ylösalaisin ennen kontaktia, Praks kertoo.

Nyt on uuden yrityksen vuoro ja pelissä on myös Aasian avaruusherruus: tällä vuosisadalla pehmeässä kuulaskeutumisessa on onnistunut vain Kiina.

Kohti tutkimattomia napa-alueita

Aiemmat laskeutumiset ovat pääosin kohdistuneet Kuun päiväntasaajan seuduille. Kiinan luotain Chang’e-4 oli ensimmäinen, pehmeästi Kuun kääntöpuolelle laskeutunut alus.

Nyt kilpajuoksu kohdistuu Kuun etelänavalle, joka kiinnostaa kaikkia avaruuskansoja. Mutta miksi?

– Sillä on tieteellinen, taloudellinen ja jopa poliittinen merkitys tulevaisuudessa. Kuun etelänapa-alue on nimittäin paras paikka rakentaa kuuasema, Praks kertoo.

Praksin mukaan tarjolla on jatkuvasti auringonvaloa, eli energiaa öisin ja päivisin. Sen takia siellä on myös ”lämmintä”, joillakin alueilla vain 13–15 pakkasastetta.

Napaseudulla kuukraattereiden pohjalla on myös havaittu jäätä. Jos asema halutaan miehittää, tarvitaan vettä ihmisten tarpeisiin ja rakettipolttoaineen valmistukseen.

Kuu on myös tieteellinen pakastinarkku. Ikiaikaisessa jäässä voi olla merkkejä Kuun varhaisista vaiheista. Jää voi kertoa myös oman planeettamme kaukaisesta historiasta, jonka jäljet ovat hävinneet mannerlaattojen liikkeen myötä.

Teknologinen paraati kaukana kotoa

Venäjälle lennon tärkein tavoite on Venäjän avaruusjärjestö Roskosmosin mukaan pehmeiden laskeutumisten harjoittelu. Luna-25 kantaa mukanaan myös kahdeksaa erilaista tutkimusinstrumenttia, joilla voidaan tutkia esimerkiksi kuuperän pinnan kivipölyä.

Chandrayaan on Praksin mukaan vielä huomattavasti monimutkaisempi missio, sillä Intian laskeutuja kantaa mukanaan myös mönkijän. Laskeutujasta löytyy myös kuuperän tutkimukseen tarkoitettuja instrumentteja.

Avaa kuvien katselu Havainnekuva venäläisestä Luna-25 laskeutujasta. Kuva: Mechanik / All Over Press

Tavallaan tulevan viikon laskeutumiset ovat myös paraateja. Luotaimilla pullistellaan tieteellisiä lihaksia ja monimutkaiset instrumentit esittelevät isäntämaidensa teknologista kyvykkyyttä.

– Molemmissa missioissa hyvin tärkeässä roolissa on teknologian demonstraatio. Venäläiset eivät ole laskeutuneet Kuun pinnalle pitkään aikaan ja Intialle pehmeä laskeutuminen olisi ensimmäinen, Praks arvioi.

Oman lisämausteensa kuvioon tuo suurvaltasuhteiden muutos Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Laskeutumiset voisivat tuoda tieteelle arvokasta dataa. Praks ei usko, että venäläiset sitä ainakaan heti julkaisisivat.

Hiertyneet suhteet itään ovat olleet haitaksi etenkin Euroopan avaruusjärjestö Esalle. Luna-25-aluksen piti kantaa mukanaan Esan valmistamaa kameraa, mutta sodan ja suhteiden katkeamisen myötä sitä ei kyytiin saatu. Myös Esan Mars-ohjelma viivästyy merkittävästi, kun yhteistyö on katkennut.

Tieteellisiä, taloudellisia ja poliittisia motiiveja

”Pieni askel ihmiselle, suuri harppaus ihmiskunnalle”, totesi historiallisesti astronautti Neil Armstrong, kun ihminen astui ensimmäistä kertaa Kuun pinnalle.

Sen jälkeen askelia on juostu kokonainen maraton ja ihmiskunta on saavuttanut teknologisen kypsyyden aikakauden, jossa Kuuhun tähtäävät suurvaltojen lisäksi myös yksityiset yritykset. Praks arvioi, että pian Artemis-ohjelman myötä Kuun pinnalla kulkee myös kaupallisia mönkijöitä.

– Geopoliittinen tilanne on nyt sellainen, että eri blokit tavoittelevat tiettyä etumatkaa myös avaruuden valloittamisessa. Tiedämme, että Kuun pinnalla miehitetylle asemalle on hyvin vähän sopivia paikkoja. Jos sellaiselle tulee joskus tarvetta, jäävät nykyisen kilpajuoksun häviäjät automaattisesti kakkosiksi, Praks sanoo.

Ihmiskunta on laatinut sopimuksia avaruudellisten resurssien hyödyntämisestä. Esimerkiksi kuusopimus ja avaruuden yleissopimus antavat kehystä ihmisen toiminnalle avaruudessa. Praks kuitenkin pelkää, että ne ovat eläneet aikansa.

– Ne ovat kaikki kylmän sodan tuotoksia. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto rakensivat ne omista edellytyksistään. Niissä on hyvin suurpiirteisiä periaatteita. Eivät suinkaan kaikki kansat ole näihin sopimuksiin liittyneet.

Tuoreen Nasan Artemis-avaruusohjelmaan kuuluvan Artemis Accords -sopimuksen on allekirjoittanut kaksikymmentäyksi valtiota. Muun muassa Kiina ja Venäjä eivät ole sopimuksessa mukana.