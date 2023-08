Miesten kokema syrjintä näkyy yksinäisyytenä – keskusteluklubi tarjoaa lääkkeeksi laajaa miehen mallia ja tunnepuhetta

Nosh A Lody on kokenut miesten keskustelukulttuurin kilpailuhenkiseksi ja varautuneeksi.

Pojat ja miehet kokevat syrjintää Suomessa, sanoo jalkapalloilija ja Jäbät ja tunteet-podcastin perustaja, Nosh A Lody. Syrjintä voi ilmetä eri tavoin.

– Koen mustana miehenä tietynlaista syrjintää. Yhteisöllisyydellä voidaan ehkäistä syrjintää ja syrjääntymistä yhteiskunnassa, A Lody sanoo 8 minuuttia-ohjelmassa.

”Tunnemediaksi” kutsuttu Jäbät ja tunteet haluaa laajentaa miehen mallia sekä kannustaa miehiä haavoittuvaisuuteen ja tunneilmaisuun.

Konsepti on laajentunut miehille järjestettäviksi keskusteluklubeiksi. Isäksi tultuaan A Lody on tajunnut, millainen merkitys miesten välisellä keskustelukulttuurilla on.

– Omassa sosiaalisessa kuplassa on vahvaa kilpailua ja keskustelu on todella pintapuolista. On vaikeaa olla haavoittuva ja avoimuus nähdään heikkoutena, hän sanoo.

Klubikeskusteluissa syrjinnän kokemukseen on liitetty paljon yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteita. Yksinäisyyden A Lody arvelee kumpuavan yhteiskunnan paineista ja vanhoista miehenä olemisen malleista.

– Se malli on ollut tosi ahdas. Olen koittanut luoda siihen tilaa, että on monia tapoja olla mies ja toteuttaa itseään.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan nuoret miehet syrjäytyvät naisia useammin. Miehet myös tekevät naisia useammin itsemurhia. A Lodyn mukaan tilannetta voisi parantaa se, että ihmiset kohtaisivat toinen toisiaan paremmin.

Hallituksen työryhmä valmistelee parhaillaan tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä Suomessa. Tiedonannon valmistelussa on kuultu myös Miesjärjestöjen keskusliittoa.

A Lody haluaa, että miesten ja varsinkin nuorten poikien asema yhteiskunnassa otettaisiin huomioon. Miesten keskustelukulttuurin kehittäminen voi olla yksi tapa edistää tätä.

– Se, että kohtaamme toisemme sellaisina kuin olemme, on ehkä kaunein asia, mitä on. Haluamme lisätä sitä suomalaisessa yhteiskunnassa.

