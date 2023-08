Lukiolaiset: kursseille ei mahdu, opettajat eivät muista nimiä eikä aina löydy edes istumapaikkaa – suurlukiossa kärsitään isoista ryhmistä

Lukion suuret ryhmäkoot ovat merkittävä ongelma Porissa. Näin sanoo Porin lukion opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Milla Pasonen.

– Oppitunnilla ei välttämättä saa edes istumapaikkaa, Pasonen kertoo.

Lukion tilat käyvät ahtaiksi, sillä niitä ei ole suunniteltu nykyisille isoille ryhmille. Työpisteitä tehdään luokan eteen eikä kulkuväylille ei jää tilaa.

– Käytännössä opetus keskeytyy aina, kun joku lähtee vessaan tai tulee oppitunnille myöhässä. Se häiritsee kaikkia opiskelijoita ja myös opettajaa, Pasonen kertoo.

Oppilaat kokevat, että tilanne kuormittaa myös opettajia.

– Opettajat eivät muista oppilaidensa nimiä. Poissaoloja on merkattu väärille oppilaille tämän takia.

Lukioiden ryhmäkoot ovat paisuneet lukioissa eri puolilla Suomea. Ongelma ei ole uusi, mutta sille ei ole myöskään keksitty helpotusta.

OAJ:n erityisasiantuntija Tuomo Laakson mukaan suurissa lukioissa keskimääräinen ryhmäkoko on 35 henkeä. Yli 40 opiskelijan ryhmät eivät ole harvinaisia.

Porissa ongelma paheni, kun kaikki kaupungin neljä lukiota yhdistettiin yhdeksi suurlukioksi, jossa opiskelee 1 260 nuorta. Nyt 35 opiskelijan ryhmät ovat lukiolaisten mukaan enemmän sääntö kuin poikkeus, ainakin keskipäivään ajoittuvilla kursseilla.

Ryhmäkoko vaikuttaa oppimistulokseen

Kurssit täyttyvät Porin lukiossa niin nopeasti, että se vaikuttaa opintojen etenemiseen.

– Jos vaikka netti ei toimi, ei pääse sille kurssille, jolle pitäisi päästä, toista vuotta lukiossa opiskeleva Viljami Palokangas kertoo.

Silloin opintojen suhteen on pakko tehdä kompromisseja.

Martta Koskinen, Jenna Laitinen, Viljami Palokangas ja Niklas Salonen kertovat opiskelun haasteista Porin lukiossa.

Ryhmiä on opiskelijakunnan puheenjohtajan mukaan yksinkertaisesti liian vähän. Hänen mukaansa opetuksen tasossa ja oppimistuloksissa on selvä ero ryhmäkoosta riippuen.

– Jos sattuu pääsemään kurssille, jossa on vähemmän opiskelijoita, huomaa, kuinka opettajalla on aikaa ja hän muistaa kaikkien nimetkin, Pasonen naurahtaa.

Pasonen ei tiedä, johtuvatko ryhmäkoot vanhan koulurakennuksen tiloista vai opettajien vähyydestä. Useammalle ryhmälle kun tarvittaisiin enemmän tiloja.

Opetus keskeytetty happihyppelyn takia

Porin lukion opiskelijoiden mukaan lämpimillä keleillä loppukesästä ilman laatu luokkatiloissa on huono. Huoneessa voi olla niin kuuma, ettei tuntia voi kokonaisuudessaan viettää luokkatiloissa.

– Viime vuonna pidettiin ylimääräisiä taukoja, että päästiin käytävälle vilvoittelemaan ja hengittelemään, Pasonen kertoo.

Henkilökohtaisesti Pasonen kokee vielä pärjäävänsä tilanteen kanssa, mutta puheenjohtajana hän on saanut rajua valitusta ja palautetta lukion nykytilasta.

– Suurin osa opiskelijoista tuntuu olevan aivan raivona asiasta, Pasonen myöntää.

Yhteisöllisyys kärsi suurlukion myötä

Käytännön haasteiden lisäksi suurlukio on vaikuttanut myös yhteishenkeen. Pasosen mukaan oppilaskunnan suurin haaste on lukioiden yhdistymisen jälkeen ollut yhteisöllisyyden ja identiteetin luominen.

– Kaikki vanhat koulukohtaiset perinteet katosivat. On vaikea saada 1 300 ihmistä heittäytymään johonkin uuteen. Erilaiset tapahtumat, kuten penkkarit, ovat suuri osa lukiokokemusta, Pasonen muistuttaa.

Pasosen mukaan rehtori on tietoinen opiskelijoiden haasteista.

– Olemme puhuneet aiheesta ja selvittäneet muun muassa sitä, että kaikkien pitää päästä istumaan kursseilla.

Oppilaskunnan hallituksen puheejohtajan mukaan suuri ryhmäkoko heikentää monen lukiolaisen oppimista eikä palvele oppimistarpeita.

– Meillä on jo remontoitu ja tällä hetkellä remontoidaan lisää tiloja opetuskäyttöön eli kyllä ongelma on tiedostettu, Milla Pasonen sanoo toiveikkaana.

Rehtori kiistää Porin lukion ongelmat

Porin lukion rehtori Janne Hakoniemen mukaan ryhmäkoot on rajoitettu 35 oppilaaseen.

– Kaikille löytyy varmasti tunneilla istumapaikka, mutta ahtauden tuntua voi esiintyä.

Rehtorin mukaan suosituimmat, keskipäivään ajoittuvat kurssit täyttyvät ensin.

Porin lukion rehtori Janne Hakoniemen mukaan kaikille löytyy tunneilla istumapaikka, vaikka kurssi olisi täynnä.

Nyt käynnissä olevalla ensimmäisellä jaksolla on käynnissä 280 opetusryhmää, joista sadassa on oppilaita 31 tai enemmän. 20–30 oppilaan ryhmiä on 102 ja lopuissa on alle 20 lukiolaista.

– Aamun ensimmäiset ja iltapäivän viimeiset tunnit eivät ole suosittuja. Emme voi kuitenkaan keskittää opetusta vain keskipäivään, kun tilat ja opettajat eivät riitä, Hakoniemi kertoo.

Porin lukiossa tehtiin viime keväänä kysely, jonka mukaan 80 prosenttia lukiolaisista haluaa jatkaa nykysysteemin mukaisesti.

– Toinen vaihtoehto oli, että tehdään valmiit lukujärjestykset, joihin voi tarvittaessa tehdä muutoksia, mutta sitä kannatti vain 20 prosenttia.

OAJ:n erityisasiantuntija Tuomo Laakso.

