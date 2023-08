Sihti kaivossa estää tupakantumpin päätymisen kalanruuaksi – hulevesien mukana luonnonvesiin valuu yllättävän paljon ihmisten roskaa

Lahdessa hulevesiä on suodatettu kaivoissa jo pari vuotta. Veden mukana kulkevia haitta-aineita on saatu talteen merkittävästi. Hyvien kokemusten ansiosta Turku ryhtyy puhdistamaan hulevesiään.

Hulevesikaivon ritiläkannen alla on kahvinsuodattimen näköinen pussi. Tämä suodatin sisältää tummaa mönjää, mutta virkistävää juomaa siitä ei saa. Mönjän seassa näkyy roskia ja tupakantumppeja. Näkymättömissä on lisäksi raskasmetalleja sekä ympäristölle haitallisia aineita.

Kaivoon asennettuun suodattimeen on muutamana sadepäivänä kulkeutunut noin ämpärillinen kiinteää ainetta. Vesi myrkkyineen olisi valunut suoraan läheiseen Vesijärveen, mikäli kaivossa ei olisi sihtiä.

Suodattimet valmistavan Watec Consulting Oy:n toimitusjohtajan Juha-Pekka Saarelaisen mukaan yksi suodatin pystyy torjumaan jopa viisikymmentä sinileväkiloa. Se kuulostaa paljolta, etenkin kun yhden suodattimen hinta on nelisen sataa euroa. Miksi halpa ja tehokas menetelmä ei yleisty nopeammin?

– Suurin ongelma on saada ihmiset ymmärtämään, että hulevesiä ei puhdisteta vedenpuhdistamoilla, vaan ne valuvat suoraan järviin ja meriin. Maahan heitetty tupakantumppi on seuraavan sateen jälkeen kalan suussa, Saarelainen sanoo.

Avaa kuvien katselu Kaivosuodatin kerää veden mukana kulkevaa hiekkaa ja muuta kiintoainetta. Siihen on sitoutunut ravinteita, raskasmetalleja, öljyjäämiä ja mikromuoveja. Kuva: Mika Moksu / Yle

Suodattimen sijainti ratkaisee tehon

Lahdessa kaivosuodattimia on käytetty nyt parin vuoden ajan. Kokemukset ovat olleet hyviä. Laboratoriomittausten perusteella suodattimeen kertyneeseen kiintoainekseen sitoutuneita haitta-aineita saadaan pois luonnosta varsin tehokkaasti. Talteen saatujen haitta-aineiden pitoisuuksissa ei ole havaittu mitään hälyttävää, mutta jotain yllättävää matkan varrelle on silti sattunut.

– Itseäni yllätti, kuinka suuri osuus tästä kaikesta on ihmisperäistä roskaa, kuten tupakantumppeja, sanoo Lahden kaupungin hulevesi-insinööri Juhani Järveläinen.

Tärkein oppi Lahdessa on ollut se, että kaivosuodattimien oikea sijoittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Sihdit tulee sijoittaa paikkoihin, joissa sadevedet virtaavat eniten, ja missä on eniten ihmisten toiminnasta aiheutuvia roskia ja haitta-aineita. Kaikkiin kaupungin alueella sijaitseviin 20 000 hulevesikaivoon suodatinta ei kannata laittaa. Kyse on eräänlaisesta täsmäsodankäynnistä.

Tutkimuksissa on huomattu, että suurin kuormitus muodostuu vain tiiviimmän keskusta-alueen kaivoissa.

– Fiksusti suodattimia sijoittamalla voidaan saada hyvä vaikutus aikaan, Järveläinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Lahdessa huleveden kulkevien haitta-aineiden pitoisuudet ovat olleet tasolla, jota ennalta osattiin odottaa. Ihmisten kylvämien roskien määrä sen sijaan on ollut yllätys. Kuva: Mika Moksu / Yle

Turku seuraa perässä

Hulevesien puhdistamisella on maassamme varsin lyhyt historia. Niiden merkityksestä vesistöjen likaajina on puhuttu laajemmin vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ongelmaan herättiin, kun havaittiin, että tekonurmikenttien kumirouhe päätyi suoraan luonnonvesiin.

Lahti on ollut työssä edelläkävijä, ja nyt samaan kelkkaan on hyppäämässä Turku. Kaupungin alueelle tulee kaikkiaan kuusikymmentä kaivosuodatinta. Niillä halutaan auttaa likaviemärin maineessa olevan Aurajoen sekä arvokkaan Saaristomeren tilaa. Lahden esimerkki rohkaisi tarttumaan härkää sarvista.

– Kun kaupunkiin suunnitellaan uusia alueita, voi hulevesien puhdistamiseen suunnitella vaikkapa kosteikon. Mutta kun suurin osa kaupungista on valmista, on kaivosuodatus oikeastaan ainoa vaihtoehto, sanoo kaavoituksen erityisasiantuntija Anna Räisänen Turun kaupungilta.

Avaa kuvien katselu Ilman suodatinta hulevesikaivo on portti suoraan vesistöön. Yleinen käsitys on, että hulevedet puhdistettaisiin jätevedenpuhdistamoissa, mutta valtaosa niistä päätyy luonnonvesiin käsittelemättöminä. Kuva: Mika Moksu / Yle

Myös kaupunkipurojen tila paranee

Hulevesien vaikutus vesistöissä heijastuu laajasti veden laatuun ja eläimistöön. Raskasmetallit kulkevat ravintoketjussa petokalojen kautta ihmisiin, ja ravinteet saavat vesistöt rehevöitymään. Ravinteet ruokkivat myös sinilevää, joka on uimareiden riesa. Turussa hulevesien suodattamisella halutaan parantaa myös kaupunkipurojen, kuten Jaaninojan vedenlaatua. Purossa asuu uhanalaisia taimenia sekä jokirapua. Parhaimmillaan kaupunkipurot ovat myös ihmisille tärkeitä virkistyspaikkoja.

– Henkilökohtaisesti pidän hienona elementtinä puistossa virtaavaa puroa, jossa sorsat uivat. Ihmiset eivät välttämättä edes tiedä, että kaupunkipuroja on kodin lähellä, Räisänen sanoo.

Lahden ja Turun katuverkostolle tulee yhteensä noin sata kaivosuodatinta puhdistamaan hulevesiä. Menetelmä on tarkoitus ottaa käyttöön myös Helsingissä, mutta lopullista päätöstä asiasta ei ole vielä tehty.