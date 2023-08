Omakotitaloalueen kellarit alkoivat yhtäkkiä tulvia keväisin, eikä syy ole selvinnyt – asukkaat toivovat kaupungilta apua

Seppo Suutarin kodin kellarin betonilattiaan on tehty reikä, joka on reilun metrin syvyinen. Reiän pohjalla näkyy vettä ja uppopumppu. Se pumppaa pohjavettä pois noin 4000–5000 litraa vuorokaudessa.

Suutarin kellaritiloihin nousi vettä keväällä 2021 noin viisi millimetriä ja vuotta myöhemmin jo 10 senttimetriä.

– Sitä ei enää millään imurilla saanut pois. Veden annettiin olla ja pikkuhiljaa se hävisi sieltä jättäen jäljet rakenteisiin.

Seppo Suutari toivoo, että vesiongelma saataisiin ratkaistua yhdessä kaupungin kanssa.

Kellarissa sijaitsevan puuvaraston seinän alaosassa maali hilseilee. Kellarin lattialla ei ole nyt vettä, mutta rakenteet ovat kosteat.

Avaa kuvien katselu Kellarin salaojassa on uppopumppu, joka pumppaa pohjavettä pois noin 3000–4000 litraa vuorokaudessa. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

– Kosteusprosentti on lattiassa ja seinän alaosassa yli kuudenkymmenen, vaikka sen pitäisi olla alle neljänkymmenen, toteaa Suutari.

Ongelmat ilmenivät meluvallin rakentamisen jälkeen

Suutari on asunut Lappeenrannan Mattilassa Närhentiellä 38 vuotta. Vesi alkoi nousta kellaritiloihin vasta tällä vuosikymmenellä.

Seppo Suutari ei elä ongelman kanssa yksin. Vettä on keväisin noussut myös kahteenkymmeneen muuhun Kurjentien ja Närhintien alueella oleviin kiinteistöihin.

Tilanne oli tänä keväänä helpompi. Suutari arvelee syyksi, että Kurjentiellä sijaitsevan kiinteistön omistajalla on myös uppopumppu, mikä pumppaa vettä pois 30 kuutiota vuorokaudessa. Keväällä pumpatttava vesimäärä oli huomattavasti suurempi.

Asukkaiden mukaan ongelma ilmeni Kurjentien verkostosaneerauksen ja Vaalimaantien meluvallin rakentamisen jälkeen.

Lappeenrannan kaupungin teettämän tutkimusten mukaan vuonna 2018 rakennettu meluvalli ei ole syy vesien nousemiseen talojen kellareihin. Toisaalta selvää syytä pohjaveden nousulle ei ole löytynyt.

Kaupunki tekee lisätutkimuksia

Rakennuslautakunta päätti tällä viikolla velvoittaa maanomistajaa eli kaupunkia selvittämään meluvallin ja teiden alittavien purkureittien sijainnit, koot, korkeusasemat ja kunto aina Vaalimaantien itäpuolelle asti.

Lisäksi alueelle sijoitetaan tämän vuoden aikana kuusi pohjaveden tarkkailuputkea varmistamaan pohjaveden korkeuden seuranta tarkastusraportin mukaisesti.

Avaa kuvien katselu Kurjentien talot ovat rakennettu 1950- ja 1960 -luvuilla. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Lappeenrannan kaupungin rakennustarkastaja Päivi Salmisen mukaan pohjaveden tarkkailuputkien avulla saadaan tietoa pohjaveden korkeuksista ja liikkeistä Mattilan alueelta.

– Tämän hetken tietojen mukaan pohjavesi liikkuu metrin ja puolentoista metrin syvyydessä. Ongelmia voi tulla, jos kiinteistön perustukset ovat tämän alapuolelle, sanoo Salminen.

Salmisen mukaan myös ilmasto on kosteampaa kuin aikaisemmin, mikä aiheuttaa vanhoille kiinteistölle omat ongelmansa.

– Aiemmin alueella on ollut läpäisevä hulevesiputkisto, johon on matkan varrella jäänyt osa vesistä. Nyt siellä on toisenlainen putkisto, joka ohjaa vedet oikeaan suuntaan. Näiden vaikutusta on vielä vaikea arvioida, toteaa Päivi Salminen.

Salminen muistuttaa, että kiinteistön omistaja on viime kädessä itse vastuussa omasta rakennuksestaan.