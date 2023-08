Kiinalainen kiinteistöjätti yrittää eroon satojen miljardien veloista – Evergrande hakee pelastusta Yhdysvalloista

PEKING Kiinalainen kiinteistöyhtiö Evergrande on hakeutunut Chapter 15 -konkurssimenettelyyn Yhdysvalloissa. Kiinalaisyhtiön edustajat jättivät hakemuksen New Yorkissa.

Chapter 15 on viimeinen oljenkorsi monille vaikeuksiin ajautuneille kansainvälisille yrityksille, joilla on toimintaa Yhdysvalloissa. Kun Evergrande hakeutuu konkurssiin New Yorkissa, suojaa Yhdysvaltain laki sitä velkojilta muissa maissa.

Tämä mahdollistaa sen, että Evergrande voi vielä yrittää järjestää jättimäisiä velkojaan. Niitä on Kiinan lisäksi eri puolilla maailmaa.

Konkurssi Yhdysvalloissa voi siis estää kiinteistökehittäjää kaatumasta lopullisesti ja ajamasta samalla Kiinan markkinoita syöksykierteeseen. Rakennus- ja kiinteistöala vastaavat noin neljäsosaa Kiinan koko taloudesta.

Valtava kasvuvauhti kostautui

Evergrande oli takavuosina yksi maailman suurimmista rakennuttajista ja kiinteistökehittäjistä. Se omisti yli 1 300 kiinteistöä 280 kiinalaisessa kaupungissa ja rakennutti muun muassa maailman suurinta jalkapallostadionia. Se oli mukana myös Kiinan kasvavassa sähköautobisneksessä.

Kasvu luisui ylikierroksille, ja Evergrande velkaantui hallitsemattomasti. Kiinassa toissa vuonna puhjennutta kiinteistömarkkinakriisiä pidetään suurelta osin Evergrande-kriisinä.

Yhtiön velat arvioidaan yli 300 miljardin dollarin suuruisiksi. Ulkomaisissa velkajärjestyissä on kiinni noin 31,7 miljardia dollaria.

Maailman velkaantunein kiinteistöyhtiö

Velkasaneeraus, jota Evergrande vielä yrittää, on yksi kaikkien aikojen suurimmista. Evergrandea kutsutaan maailman velkaantuneimmaksi kiinteistöyhtiöksi.

Kiinan rakentaminen, kiinteistösijoitukset ja asuntokauppa ovat olleet lamassa yli vuoden. Jatkuvat huonot uutiset hermostuttavat rahoitusmarkkinoita.

Useiden muiden pankkiiriliikkeiden tavoin Morgan Stanley laski torstaina Kiinan talousennustettaan 4,7 prosenttiin. Kiinan hallituksen tavoitteena on viiden prosentin kasvu.

Markkinat ovat toistaiseksi turhaan odottaneet tietoa, millaisiin tukitoimiin Kiinan johto olisi valmis ryhtymään Evergranden ja maansa muiden kiinteistökehittäjien pelastamiseksi. Myös Modern Land China ja Tianji Holdings ovat hakeutuneet Chapter 15 -menettelyyn Yhdysvalloissa liiketoimiensa pelastamiseksi.