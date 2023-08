Hanne Ihanuksen antibioottikuuri myöhästyi päiväkausia etävastaanoton vuoksi – asiantuntija: asiakkaalla on oikeus kieltäytyä etähoidosta

Se oli hätäinen tilanne.

Joensuulainen Hanne Ihanus huomasi aamuyöllä, että hänellä sijoituksessa olevan kissan takajalka oli luonnottomassa asennossa.

Kun Ihanus yritti pakata kivuliasta kissaa kuljetuslaukkuun päivystysreissua varten, kissa puri häntä useamman kerran.

Ihanus toimii Susirajan eläinsuojeluyhdistyksen kissakoordinaattorina, eikä purema ollut ensimmäinen laatuaan. Hän tiesi tarvitsevansa antibioottikuurin.

– Kissan puremat tulehtuvat käytännössä aina, koska ne ovat pistohaavoja ja mukana tulee bakteereja. Niin kävi nytkin.

Aiemmilla kerroilla Ihanus on päässyt näyttämään puremajälkeä hoitajalle ja saanut saman tien antibiootit. Tällä kertaa hänet ohjeistettiin lähettämään sähköpostilla kuva puremasta.

– Kesti kolme päivää ennen kuin sain antibiootit eli etähoito ei ainakaan tässä tapauksessa nopeuttanut hoitoon pääsyä, Ihanus sanoo.

Avaa kuvien katselu Hanne Ihanuksella on tällä hetkellä kotonaan viisi kissaa ja kaksi koiraa. Kinkku-kissa on uusin asukas. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Yli sata ihmistä kertoi kokemuksistaan

Digitaalisia palveluja on ollut käytössä sosiaali- ja terveydenhuollossa jo vuosia, mutta viime vuosina palveluiden määrä ja kirjo on kasvanut. Osin syynä on ollut sotealaa piinaava pula hoitajista ja lääkäreistä.

Yle kysyi lukijoilta kokemuksia terveydenhuollon etäpalveluista ja omatoimisesta hoidosta.

Vastaajia kertyi reilut 100, ja Ihanus on yksi heistä.

Muut osallistuneet esiintyvät jutussa nimettöminä, sillä kyse on osin arkaluonteisista terveystiedoista. Heidän henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa ja Yle on ollut heihin yhteydessä.

Etävastaanotot ovat jo arkipäivää

Ylen saamien vastausten perusteella etenkin hoitajien ja lääkäreiden etävastaanotot alkavat olla arkipäivää.

Parhaimmassa tapauksessa etävastaanotto koettiin nopeaksi ja vaivattomaksi tavaksi saada apua.

Etävastaanotolla oltu monesti, ja kerran oli oikein onnistunut kokemus. Lääkäri uskoi puhetta, että peräpukamat ovat pahat. Ei tarvinnut tunkea puhelinta hanuriin. Resepti tuli lääkkeisiin, että heilahti, sairauslomaa ja jatkohoitoaika muutaman päivän päähän. Säästää siinä aina sadan kilometrin ajelun. Mies, 50, Pirkanmaa

Avaa kuvien katselu Kissan puremat ovat syviä pistohaavoja. Kuvan pureman Hanne Ihanus sai, kun hän yritti lääkitä jalkansa satuttanutta kissaansa. Tuolloin hän oli jo saanut antibioottikuurin. Kuva: Hanne Ihanuksen kotialbumi

Kaikki ongelmat eivät ratkea etänä

Ihmisten Ylelle lähettämissä kokemuksissa korostuivat tapaukset, missä etähoito ei ollut toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Erityisen turhauttavana koettiin, jos apu jäi kokonaan saamatta tai jos vakavaan vaivaan tarjottiin ratkaisuksi itsehoitoa.

Koronan aikana jouduin kuvaamaan iho-ongelmiani lääkärille. Sen jälkeen tavattiin etänä ja lääkäri valitti, että miulla on liian huonolaatuinen webkamera ja ettei hän saa kuvista selvää. Tuli fiilis, että anteeksi, kun en ole hankkinut tarpeeksi laadukkaita laitteita. En saanut iho-ongelmiini lopulta mitään apua. Nainen, 30, Pohjois-Karjala

Otin intiimistä ihoalueesta kuvia ja lähetin ihotautien erikoislääkärille. Diagnoosi oli väärä ja ongelma jatkui, kunnes pääsin nokikkain lääkäriin. Mies, 70, Pohjois-Savo

Kriisiytynyt tilanne saattaa hämärtää rajaa, mikä on akuuttia ja vaarallista ja mikä on turvallista ja kiireetöntä. Esimerkiksi hengitysharjoitusten tarjoaminen itsehoidoksi itsetuhoiselle saattaa olla vain tuhoisampi ratkaisu hoitaa tilannetta. Nainen, 22, Pohjois-Karjala

Itä-Suomen aluekoordinaattori Johanna Ahvalo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta katsoo, että on lääkäreiden ja hoitajien vastuulla kutsua asiakas vastaanotolle, jos ongelma ei ole hoidettavissa etänä.

Ahvalo työskentelee THL:n luotsaamassa Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelmassa. Hänen tehtävänään on auttaa hyvinvointialueita parantamaan sotepalveluja Itä-Suomessa.

– Asiakkaan kanssa pitää arvioida, miten on järkevä edetä. Vaikka ensimmäinen kontakti olisi ollut etänä, suunnitelmaa voi aina muuttaa, jos kuulostaa siltä, että olisi parempi tavata, Ahvalo sanoo.

Avaa kuvien katselu THL:n aluekoordinaattori Johanna Ahvalo näkee, että jokainen asiakas pitää kohdata yksilönä. Digipalveluita voi tarjota ihmisille, joille ne sopivat. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Etäpalvelut vaativat asiakkaalta aktiivisuutta

Etäpalveluiden lisääntyminen sysää ihmisille entistä enemmän vastuuta oman hoitonsa onnistumisesta.

Pelkkä asiointi etäklinikalla edellyttää, että osaa täyttää oirekyselyn, vastata tarkentaviin kysymyksiin ja mahdollisesti ottaa valokuvan oireista.

Kuvien lähettely ja oirekuvausten täyttely tuntuu turhauttavalta. Kuvat eivät ainakaan minun ottamina vastaa todellisuutta, kun ei ole huippulaatuista järjestelmäkameraa ja tuntuu että kuvan laatu huononee lisää, kun sen lataa terveyskeskuksen sovellukseen. Nainen, 48, Uusimaa

Piti ottaa kuva jalassa olevasta rakkulasta ja puhkaista se itse. Kuvaaminen oli helppoa, mutta puhkaisemisen olisin mieluummin jättänyt hoitajalle. Nainen, 36, Uusimaa

Avaa kuvien katselu Tämän kuvan lukija lähetti lääkärille jalkaansa ilmestyneestä rakkulasta. Hän sai ohjeeksi puhkaista rakkulan. Kuva: Lukijan kuva

Ylelle lähetettyjen kertomusten perusteella omatoiminen hoito on yleistä etenkin suun terveydenhuollossa. Kun hammaslääkäriajat ovat kortilla, asiakkaat saavat ensiavuksi ohjeen korjata lohjennut hammas tai irronnut paikka apteekeissa myytävällä väliaikaisella paikka-aineella.

Paikkaaminen oli tuubin ohjeen mukaan suhteellisen helppoa hammastikulla, koska kyse oli alahampaasta, johon näki hyvin peilin avustuksella. Tökkäsin lohkeamaan paikka-ainetta ja silottelin reunat siten, ettei kieleen tuntunut terävä reuna. Lopullinen paikka tehtiin sitten myöhemmin, kun sain ajan hammaslääkäristä. Nainen, 68, Keski-Suomi

Asiakkaalla on lupa sanoa ei

Osa vastaajista kertoi tehneensä itselleen hoitotoimenpiteitä, jotka olisi mieluummin jättänyt ammattilaiselle.

Umpilisäkkeeni poistettiin taannoin ja tähystysleikkauksessa tulleet haavat tikattiin itsestään sulavin tikein. Tikit eivät kuitenkaan jostain syystä sulaneet. Kun soitin Siun soten vatsapolille, minua neuvottiin leikkaamaan itse tikit pois. Tein niin pitkän epäröinnin jälkeen. Onneksi haavat eivät tulehtuneet. Kun kerroin tästä toiselle hoitajalle, hän kauhistui ja syytti hoitovirheestä. Nainen, 22, Pohjois-Karjala

THL:n aluekoordinaattori Johanna Ahvalo korostaa, että asiakkaalla on aina oikeus kieltäytyä, jos etänä asiointi tai annetut hoito-ohjeet tuntuvat ylivoimaisilta.

– Jos tuntee epävarmuutta, siitä pitää ehdottomasti sanoa.

Kieltäytyminen voi olla hankalaa, joten etäpalveluissa luottamuksellinen suhde on erityisen tärkeää.

Avaa kuvien katselu Erilaiset ihottumat ja iho-oireet ovat vaivoja, joita moni olisi valmis hoidattamaan myös etänä. Kuva: Lukijan kuva

Keksittyjä tietoja oirekyselyyn

Kun kohtaaminen tapahtuu videoyhteydellä tai chatissa viestittelemällä, riski väärinymmärryksiin kasvaa.

Näin voi käydä myös silloin, jos hoitaja toimii viestinvälittäjänä potilaan ja lääkärin välissä, ja kirjaukset ovat puutteellisia tai epätarkkoja.

Moni vastaaja koki, ettei ollut saanut kerrottua asiaansa niin kuin olisi halunnut.

En ole saanut kerrottua oireista valmiilla kaavakkeella kunnolla. Yhteen kaavakkeeseen jouduin itse keksimään verenpaineen, pituuden ja painon, koska ne olivat pakolliset tiedot joita ilman sitä ei voinut lähettää, mutta en minä niitä tiennyt. Niiden perusteella omakannassa lukee nyt muun muassa painoindeksistä tarkkaa tietoa, mikä ei perustu mihinkään. Nainen, 30, Pohjois-Karjala

En oikein tykkää oirekyselyistä, koska kun mielikuvitus lähtee epätoivoisessa tilanteessa oikein laukkaamaan, niin kaikki oireet tuntuvat omakohtaisilta. Nainen, 62, Keski-Suomi

Lisäkysymysten tekemiseen aito vuorovaikutustilanne on paljon parempi kuin viestittely sovelluksessa. Voin hyvin kuvitella montakin tilannetta, jossa potilas jää vain ihmettelemään, kun ei ymmärrä, mitä on sanottu ja mitä seuraavaksi tapahtuu tai mitä potilaan pitäisi itse tehdä. Nainen, 48, Uusimaa

Johanna Ahvalo katsoo, että etänä asiointi on turvallisempaa, jos lääkäri tai hoitaja tuntee potilaan hyvin.

Samalla on kuitenkin tilanteita, missä etäisyydestä on hyötyä. Ahvalo kertoo, että etenkin nuorten on usein helpompi hakea apua etänä.

– Esimerkiksi mielenterveysongelmat ja sukupuolitaudit ovat tilanteita, joissa nuoret mielellään asioivat etänä. Ne voivat tuntua kiusallisilta ja noloilta, ja ruutu välissä madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä. Se on tosi hyvä, sillä silloin asiat eivät jää hoitamatta.

Avaa kuvien katselu Hanne Ihanus kertoo, että kynnys hakea apua on korkea, sillä hoitoonpääsy on vaikeaa. Etäpalvelua hän olisi valmis käyttämään, jos hoidolla ei ole kiire. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Asiantuntija ei rakentaisi koko sotea digipalveluiden varaan

Johanna Ahvalo toivoo, että keskustelussa muistettaisiin, että Suomessa on paljon ihmisiä, jotka haluavat käyttää digitaalisia palveluja.

– Tarjotaan siis digitaalisia palveluja heille, jotka haluavat ja osaavat käyttää niitä. Näin soteammattilaisten fyysisiä vastaanottoaikoja vapautuu niille, joille digipalvelut eivät syystä tai toisesta sovi.

Harva tyrmää etäpalvelut kokonaan. Esimerkiksi reseptien uusiminen, aiemmin todetun taudin seuranta, tavallinen flunssa, selkeä virtsatieinfektio ja silmätulehdus ovat vaivoja, jotka moni on valmis hoitamaan etänä.

Ahvalo uskoo, että tulevaisuudessa digivastaanottojen määrä lisääntyy, mutta pelkästään niiden varaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ei voi rakentaa.

– Kun henkilöstä on vaikea saada, helposti ajatellaan, että sotepalvelut voisi korvata kokonaan digitaalisilla palveluilla. Näin ei suinkaan ole.

Toimivatko etäpalvelut ja omatoiminen hoito terveydenhuollossa?