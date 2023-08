Rekkaralli Venäjälle jatkuu EU-pakotteista huolimatta, mutta nyt suomalaisella kalustolla – näin kuljetusala selittää tilanteen

Suomalaiset kuljettajat alkoivat saamaan yhteydenottoja sen jälkeen, kun pakotteet ovat kieltäneet venäläiset rekat EU-alueella.

Kesäkuun lopussa EU kielsi alueellaan Venäjän rekisterissä olevat perävaunut ja puoliperävaunut. Jo ennen sitä Venäjän rekisterissä olevat rekat kiellettiin EU-alueella.

Kesäkuun lopussa tulleen uuden rajoituksen jälkeen rahteja Venäjälle on kuljetettu loppuun saakka yhä enemmän puhtaasti suomalaisella kalustolla.

Tullin mukaan näyttää alustavasti siltä, että kesäkuun lopussa tulleet uudet rajoitukset eivät ole vähentäneet liikennettä itärajalla.

Jokainen arvioi itse

Suomen kuljetus-ja logistiikka-alan edunvalvontajärjestö Skal ry:n toimitusjohtaja Anssi Kujala toteaa, että on tullin tehtävä tutkia rajat ylittävää liikennettä ja katsoa, ettei pakotteiden alaista tavaraa ole liikenteessä.

– Me emme ala tässä syyttäjäksi tai tuomariksi.

Kujala sanoo, ettei halua puolustella mitään, mutta hänen tietojensa mukaan osa rajan yli kuljetettavasta tavarasta on niin sanottua humanitaarista esimerkiksi äidinmaitotuotteita.

Kyselyjä yrittäjille

Skalin mukaan yrittäjille on tullut kyselyitä, lähtisivätkö he ajamaan venäläisille tai vuokraisivatko he venäläisille perävaunua.

– Nämä yritykset eivät halua nimeään julkisuuteen. Nämä yritykset, jotka minulle siitä kertoneet, ovat todenneet, että he eivät lähde siihen bisnekseen, kertoo Anssi Kujala.

Kaakkois-Suomen kuljetusalan yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Eeva-Maija Koponen sanoo, että suurin osa yrittäjistä, jotka ovat joskus ajaneet Venäjälle, eivät ole lähteneet sinne enää.

– Tiedän firmoja, jotka kuljettavat rahtia Venäjälle, mutta suurin osa niistä ei ole meidän jäseniä.

Rekkarahtia Venäjällä kuljetetaan yhä enemmän suomalaisella kalustolla.

Tiettyjä tuotteita saa viedä

Kansainvälisiin pakotteisiin erikoistuneen Solid Plan Consulting oy:n toimitusjohtaja Aleksi Pursiaisen mukaan EU:n vientikieltoon kuuluu laajat listat tuotteita, mutta on myös tuotteita, jotka eivät listalla ole tai joille voi olla mahdollista saada vientilupa. Tällaisia ovat esimerkiksi lääketieteelliset tuotteet ja laitteet. Vientikielloista vapaita tuotteita saa edelleen viedä Venäjälle.

– Siinä, että suomalaiset rekat ajavat rahtia Venäjälle, ei välttämättä ole siis mitään laitonta.

EU-pakoteasetuksien mukaan venäläiset maantiekuljetusyritykset eivät saa toimia EU:n alueella, eikä EU:ssa enää saa kuljettaa tavaraa Venäjälle rekisteröidyissä perävaunuissa.

Venäläinen kaupallista maantiekuljetustoimintaa harjoittava yritys ei saa hoitaa tavaraliikennettä Euroopan unionin alueella myöskään käyttämällä EU:sta vuokraamaansa perävaunua.

Paljon tyhjiä rekkoja

Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit kertoo, että noin 40 prosenttia Suomesta Venäjälle menevistä rekoista on tyhjiä. Noin 60 prosentissa rekoista on jotakin tavaraa sisällä, kun ne lähtevät tullista.

Rakshitin mukaan rekkarahdissa menevät rahtimäärät ovat marginaalisen pieniä verrattuna sotaa edeltäneeseen aikaan.

– Siellä on jäljellä enää erilaista kemianteollisuuden tuotetta ja optisia, lääketieteellisiä laitteita ja tämäntyyppisiä asioita.

Hän muistuttaa, että Suomen viennistä vain puolet on Suomen omaa vientiä ja puolet on muiden EU-maiden vientiä.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Keskustelu on auki 23.8. kello 23.00 asti.