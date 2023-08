Luontoharrastajan Iranista löytämä hämähäkki paljastui aiemmin tuntemattomaksi lajiksi – lajilöytö vahvistettiin Turun yliopistossa

Luoteis-Iranista on löytynyt tieteelle uusi hämähäkkilaji Persian kultatarantula (Chaetopelma persianum).

Hämähäkin löysi paikallinen luontoharrastaja, joka lähetti hämähäkistä kuvan Turun yliopiston tutkijalle. Hämähäkkitutkija Alireza Zaman vahvisti sen olevan toistaiseksi tuntematon laji valokuvan ja lähetetyn näytteen perusteella.

Turun yliopisto kertoo tiedotteessa, että löydetty tarantula on kaivajahämähäkki ja se asuu korkeilla ja vehreillä vuoristoseuduilla Pohjois-Iranin Zagros-vuoristossa. Nimi kultatarantula viittaa löydetyn yksilön villamaisiin, kullansävyisiin karvoihin.

Uusi laji kuuluu Chaetopelma-sukuun, joka on suhteellisen pieni suku ja joka on levinnyt Kreetalle, Sudaniin ja Lähi-itään. Se on myös yksi kahdesta ainoasta Välimeren alueella elävästä tarantula-suvusta.

Vastikään julkaistu lajilöytö oli ensimmäinen havainto tästä suvusta Iranissa. Lajilöytö laajentaa Chaetopelma-hämähäkkien tunnettua levinneisyysaluetta lähes 350 kilometriä itään päin.

Uuden lajin nimi Chaetopelma persianum kunnioittaa sen esiintymismaata Irania, joka on historiallisesti tunnettu Persiana. Kirjoittajat ehdottavat lajin yleiskieliseksi nimeksi Persian kultatarantula.