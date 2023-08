Ruokamyrkytys vai jopa ilkivaltaa? Selvitimme, mitä Mikkelin poikkeuksellisesta kouluruokamyrkytysepäilystä nyt tiedetään

Useiden mikkeliläiskoulujen oppilaat alkoivat voida pahoin syötyään kasvistäytteisiä tortilloja keskiviikkona. Perjantai-iltapäivään mennessä vähintään lieviä oireita saaneita on tullut yli 400. Syytä selvitetään parhaillaan, mutta suurin epäily kohdistuu nyt tortillalevyihin.

Kysyimme Mikkelin kaupungin terveysvalvonnan johtaja Maria Tirkkoselta, miten tapausta nyt tutkitaan, ja voidaanko esimerkiksi ilkivaltaista tekoa sulkea pois.

1. Mitä tilanteesta tiedetään nyt?

Kaupungin keskuskeittiöstä oli keskiviikkona toimitettu noin 4000 kasvistäytteistä tortilla-ateriaa kaupungin kaikkiin 14 kouluun.

– Perjantaihin mennessä on käynyt ilmi, että oireita saaneita oppilaita on pitkälti yli 400. Oireilevia on lähes kaikissa kaupungin kouluissa paria poikkeusta lukuun ottamatta. Oireilua ei ole ilmennyt Urpolan ja Otavan kouluissa, joissa on ollut eri ruokalista. Joukossa on myös muutamia kouluruokaa syöneitä aikuisia.

Oppilailla ja henkilökuntaan kuuluvilla aikuisilla on esiintynyt muun muassa oksentelua, pahoinvointia, vatsakipua, ripulia ja päänsärkyä. Oirekyselyn perusteella valtaosalla vastanneista oireet ovat kuitenkin olleet lieviä.

Päivystykseen ei ole tullut kuin yksittäinen kysely asiasta. Kukaan ei myöskään ole joutunut sairaalahoitoon.

Terveysvalvonnan johtaja Maria Tirkkosen mukaan kouluruoasta aiheutunutta pahoinvointiepidemiaa selvitetään ruokamyrkytysepäilynä.

2. Miten näin voi päästä käymään?

– Tätä juuri selvitämme. Keskuskeittiön ei epäillä tehneen mitään väärin, Tirkkonen sanoo.

Esimerkiksi tortillalettu on ollut valmistuote, jotka on otettu pakkauksista. Oppilas on itse ottanut letun linjastolta ja täyttänyt sen.

– Täytettä on tehty keskuskeittiössä, mutta tähän mennessä selvitetyn perusteella keskuskeittiössämme on tehty ruuat huolellisesti. Lisäksi keskuskeittiön ja koulujen vastuullisuutta osoittaa se, että ruuista ja raaka-aineista löytyvät vaaditut näytteet, jotta tämän kaltaisia tapauksia voidaan selvittää.

Eli keskuskeittiön toiminnassa ei ole tässä vaiheessa ilmennyt mitään laiminlyöntiä?

– Ei.

Maria Tirkkonen pitää mahdollisena, että epidemian syy löytyy keittiöiden ulkopuolelta.

– Tuotteet voivat tulla keskuskeittiöön lähes valmiina. On toki mahdollista, että oireiden aiheuttaja on peräisin muualta, eikä keskuskeittiö ole pystynyt siihen vaikuttamaan. Tämä selviää, kun ruokanäytteiden tulokset valmistuvat. Ensisijaisesti en olisi syyttämässä keskuskeittiötä. Pikemminkin kehumassa, sillä esimerkiksi näytteidenotto on hoidettu esimerkillisen hyvin.

Tirkkosen mukaan esimerkiksi tortillalettujen ja eri raaka-aineiden tuotenumerot ovat tarkkaan selvillä.

3. Miten poikkeuksellisesta tilanteesta on kyse?

– Suomessa esiintyy hyvin harvoin ruokamyrkytyksiä tai edes ruokamyrkytysepäilyjä. Varsinkin laajat ruokamyrkytysepidemiat ovat Suomessa poikkeuksellisia. Toiseksi niitä ilmenee harvoin kouluruokailun yhteydessä. Kolmanneksi poikkeuksellista on etenkin oireiden nopea ilmaantuminen. Suuri osa ruokaa syöneistä on saanut oireita viimeistään noin tunnin kuluessa syömisestä, mikä on aivan poikkeuksellista, Tirkkonen tiivistää.

4. Miten tapahtunutta nyt selvitetään?

– Kolme keinoa on erityisen tärkeitä. Ensin olemme keränneet mahdollisimman paljon tietoa tilanteesta. Lisäksi olemme tehneet kyselyn oireista sairastuneille. Toiseksi ruokanäytteet tutkitaan. Kolmanneksi käymme läpi keskuskeittiön ja koulujen toimintatavat.

Tirkkonen on tyytyväinen siihen, että oppilaiden vanhemmat ja opettajat ovat vastanneet kattavasti oirekyselyyn. Perjantaihin mennessä kyselyyn oli vastannut jo yli parituhatta vanhempaa.

Ruokavirasto on Tirkkosen mukaan aloittanut tänään näytteiden tutkimisen.

5. Voidaanko tässä vaiheessa sulkea pois esimerkiksi ilkivaltainen teko?

– Mitään ei voi sulkea pois ennen kuin asia on loppuun asti selvitetty. Tällä hetkellä tätä pidetään kuitenkin erittäin epätodennäköisenä. Ruuat tehdään kuitenkin hyvin suojatusti, Tirkkonen sanoo.