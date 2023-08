Englannin tähti oli aina liian hyvä liian nuorena – MM-kisat olivat jymymenestys, kunnes turnauksen rumin temppu keskeytti ylistyslaulun

Espanja ja Englanti kohtaavat jalkapallon MM-loppuottelussa sunnuntaina kello 13. Ylen suora lähetys ottelusta alkaa kello 12.15 TV2:ssa, Areenassa ja Yle-sovelluksessa.

Kun muu joukkue juhli kentällä naisten maajoukkueen historian ensimmäistä MM-finaalipaikkaa, Lauren James lymyili stadionin alakäytävien uumenissa.

Lopulta valokuvaajat löysivät hänet halaamassa joukkuetovereitaan – takuuvarmasti helpottuneena.

Kahta ottelua aiemmin James oli töpännyt pahasti. Tarkoitukselliselta näyttänyt astuminen nigerialaispelaajan selän päälle johti punaiseen korttiin ja pelikieltoon. Teko uhkasi leimata nuoren pelaajan muutoin upeaa turnausta.

– Olen pahoillani tapahtuneesta. Englannin faneille ja joukkuetovereilleni haluan sanoa, että teille ja teidän kanssanne pelaaminen on suurin kunnia, ja lupaan oppia kokemuksestani, James kirjoitti Twitterissä vastauksena tallomalleen Michelle Alozielle, joka suhtautui tilanteeseen alusta asti kepeällä otteella.

James talloo vastustajaa ja saa punaisen kortin.

Nigeria-ottelu on ainoa tahra Jamesin muutoin täydellisessä nousussa kohti huippua.

Hänen kohdallaan huipulla todella tarkoitetaan kirkkainta kärkeä, sillä viimeistään tämän vuoden aikana kansainvälinen media on oikeasti alkanut asetella Jamesin harteille paineita nousta jopa maailman parhaaksi pelaajaksi.

– Pääsääntöisesti hän on näyttänyt näissä kisoissa parasta antiaan. Hän on valtavan hyvä pelaamaan linjojen välissä ahtaassa tilassa. Hän voi pelata keskellä tai laidemmalla, koska on erinomainen pallon kanssa – kääntymään, muuttamaan suuntaa ja salaamaan valintojaan, Yle Urheilun asiantuntija Jonne Kunnas luettelee.

– Sitten päästään syöttö- ja potkuvalikoimaan, joka on upea. Hän avaa jalan ja potkaisee kierteellä takakulmaan. Hän pystyy myös viimeistelemään hyvin erilaisista palloista ja on siksikin arvaamaton.

Sekä Englannin päävalmentaja Sarina Wiegman että Chelsea-kollega Emma Hayes ovat antaneet vapauksia ja vastuuta sopivassa tahdissa. Englannin maajoukkueesta avautui vielä merkittävämpi rooli, kun maailman toiseksi parhaaksi pelaajaksi äänestetty Beth Mead ja viime vuoden EM-kisoissa ylistetty Fran Kirby loukkaantuivat.

Sunnuntaina James nähtäneen jälleen kentällä, kun Englanti kohtaa MM-loppuottelussa Espanjan.

Avaa kuvien katselu Chelsean vahva ja taitava pelaaja on vaikea pideltävä. Kuva: Getty Images

Kun James oli ensimmäistä kertaa avauskokoonpanossa MM-kisoissa, hän teki heti maalin Tanskan verkkoon. Toisella kerralla hän tyrmäsi Kiinan melkein yksin. Hän teki historiaa Englannin maajoukkueiden kautta aikain ensimmäinen pelaajana, joka on ollut mukana viidessä maalissa samassa MM-ottelussa. Hattutemppu jäi videotarkistuksen päähän.

Turnauksen neljän ottelun tehomerkinnät ovat kolme maalia ja toiset kolme maaliin johtanutta syöttöä.

Englanti juhli EM-kisojen voittoa viime kesänä kuukausi ennen Jamesin A-maajoukkuedebyyttiä. Nyt hän on valmennuksen kultainen avain tiirikoimaan pelillisiä lukkoja, ja taikuri jota maajoukkueen kapteeni Leah Williamson kuvaili ”huijauskoodiksi”.

– EM-finaalia katsoessa halusin todella varmistaa, että olen mukana tänä kesänä. Sain siitä vähän lisää motivaatiota ja nälkää. Haluan kokea sen, minkä he kokivat viime vuonna, James sanoi lehdistötilaisuudessa.

Vaivatonta ylivoimaa

Ei yllätä, että Jamesin sukunimeä kantaa avainpelaaja niin Englannin naisten kuin miestenkin maajoukkueessa.

Isä Nigel James pelasi Englannin alasarjoissa, mutta löysi kutsumuksensa perustaessaan oman akatemiansa.

Chelsean puolustaja, ja nykyinen kapteeni, Reece James syntyi juuri ennen vuosituhannen vaihdetta. Chelsean hyökkääjä James syntyi vajaat kaksi vuotta myöhemmin, melkein täydellisesti pihapelikaveriksi. Sisaruskatraan täydentää muutamaa vuotta vanhempi isoveli.

Toistojen määrästä kertoo se, miten helpolta Jamesin pelaaminen näyttää. MM-kisoissa hän on osoittanut pystyvänsä viimeistelemään tyylikkäitä ”Urheiluruutu-maaleja” ilman, että ilmekään värähtää.

– Vaivattomuus on hyvä kuvaus. Joistain pelaajista paistaa kliseisesti kokemus pienpeleistä jossain pihoilla ja kaduilla. Näyttää siltä kuin suoritusta ei miettisi liikaa, jolloin se tulee niin kevyesti tai helpon näköisesti, Kunnas sanoo.

Niin Hollywoodilta kuin se kuulostaakin, James oli vuosia liian hyvä löytääkseen sopivaa paikkaa edes Lontoon suurimmista seuroista.

Hän oli molempijalkainen pelaaja ja itsevarma pallossa jo alle 10-vuotiaana harjoitellessaan Chelsean akatemiassa vanhempien pelaajien kanssa. Pelaamaan ei vielä ollut asiaa, koska James oli liian nuori.

Seuraava seura oli Arsenal, jonka naisten edustusjoukkueen harjoituksiin James nostettiin 14-vuotiaana. Hän debytoi Arsenalin naisten kautta aikain toiseksi nuorimpana pelaajana ja pelasi joukkueessa muutaman pääsarjaottelun.

Yhdessä Englannin parhaista joukkueista nousukasta katsottiin myös nyrpeästi.

– Yhtäkkiä 14-vuotias tyttö harjoitteli 35- ja 28-vuotiaiden naisten kanssa. Kentällä pelataan jalkapalloa, mutta sen ulkopuolella heillä ei ollut mitään yhteistä. Ihmiset näkivät pikkutytön. Jotkut osasivat käsitellä sen ja laittoivat käden hänen olalleen. Toiset eivät pystyneet siihen ja sanoivat, ettei hän kuuluisi sinne, vaan kouluun, Nigel-isä muisteli kesällä.

Kun sopivaa ruutua ei löytynyt, Manchester United tuli kuvioihin täydelliseen aikaan. Joukkuetta valmensi Casey Stoney, joka oli viimeisinä pelivuosinaan ehtinyt nähdä Jamesin ensiaskelia Arsenalin harjoituksissa ja ällistynyt.

– Hän oli uskomaton. Tekninen ja vahva. Hän pystyi ottamaan pallon ja kääntymään kumpaan suuntaan tahansa. Hän pystyi olemaan räjähtävä ja hankkimaan tilaa. Hän pystyi pyörittelemään vastapelaajaa tavoin, joita en edes tiennyt mahdollisiksi, Stoney kertasi The Athleticille.

Unitedin naisten edustusjoukkueen toiminta alkoi nykymuodossaan vasta vuonna 2018. Matka piti aloittaa toiselta sarjatasolta, jolle James oli aivan liian hyvä. Joukkue hävisi kauden aikana vain yhden ottelun ja varmisti nousunsa Englannin Superliigaan hyvissä ajoin. James puolestaan pelasi 18 ottelua ja teki niissä 14 maalia.

– Ilman sitä siirtoa en varmaan olisi tässä pisteessä. Jotkut pitivät sitä askeleena alaspäin, koska menin sarjaporrasta alemmas, mutta joskus se antaa mahdollisuuden mennä eteenpäin, James on sanonut.

Avaa kuvien katselu Stoney on kertonut sanoneensa jo 16-vuotiaalle Jamesille, että tässä on ainesta maailman parhaaksi. Kuva: Tottenham Hotspur FC via Getty I

Nousun jälkeen James iski Unitedin ensimmäisen maalin Superliigassa ja oli joukkueen kauden paras maalintekijä. Kävi selväksi, että myöskään United ei enää ollut riittävän tasokas peliympäristö.

Kaksi vuotta sitten oli kotiinpaluun aika, kun ikää ja kokemusta oli otollisesti. Superliigaa dominoiva Chelsea teki entisen akatemiapelaajansa kanssa sopimuksen, jonka on määrä kehittää nyt 21-vuotiasta pelaajaa yhä lähemmäs lajin kirkkaimpia tähtiä.

Brittimedian mukaan siirtosumma oli siihen mennessä kautta aikain suurin kahden englantilaisen naisten joukkueen välillä.

– Polku on ollut järkevä. Hän oli nopeasti tärkeä osa ManU:n projektia ja pääsi siellä hyvään ympäristöön. Nykyiset ominaisuudet olivat nähtävissä jo silloin, mutta mennyt vuosi on ollut tehojen ja yleisesti hyökkäyspelaamisen osalta jo aikamoista lentoa, Jonne Kunnas summaa.

Takaisin parrasvaloihin

Viimeisin puolitoista viikkoa on ollut Jamesille uran kovin koetinkivi.

Kentällä hän on luonnonlahjakkuus, mutta sen ulkopuolisia tilanteita ei ole voinut harjoitella varhaislapsuudesta asti uudelleen ja uudelleen.

James on yleensä julkisuudessa varautunut ja ujo, eikä mieluusti anna haastatteluja. Brittimediassa hänestä oli kuultu jo kauan sitten, mutta seurat asettivat tarkoituksella muurin teinipelaajan ja tiedotusvälineiden väliin.

Nyt se on ollut vaikeampaa. James on ollut keskellä kaihtamaansa julkisuutta ja vapautuu kahden ottelun pelikiellostaan Englannin naisten kautta aikain tärkeimpään otteluun. Pelikiellon aikana häntä on paikannut Ella Toone, jonka avulla Englanti on edennyt MM-finaaliin.

Kunnas ymmärtää päävalmentaja Wiegmanin vaikean aseman, kun laaditaan loppuottelun pelisuunnitelmaa.

– Yleensä kannatan sitä, että parhaat pelaavat, mutta tähän tapaukseen liittyy jotenkin erityisen paljon henkisen puolen taakkaa ja latausta. Siksi mietin, olisiko joukkueen pelaamisen ja Jamesin itsensäkin kannalta helpompi tulla vaihdosta ja muuttaa siinä kohtaa peliä?

Avaa kuvien katselu James oli mukana kuudessa Englannin kahdeksasta maalista lohkovaiheessa. Kuva: Getty Images

Jamesin onneksi Englanti voitti ensimmäisen pudotuspelikierroksen Nigeria-ottelun rangaistuspotkukilpailussa. Jos tie olisi noussut pystyyn niin aikaisin ja alivoimaisena, olisi punaisen kortin saanut pelaaja todennäköisesti armottoman ryöpytyksen kohteena.

Sen sijaan hän on selvinnyt paljon vähemmällä kuin David Beckham, jonka kohtalokkaaseen punaiseen korttiin miesten vuoden 1998 MM-kisoissa Jamesin temppua on rinnastettu. Beckham joutui karmaisevaan ryöpytykseen, mutta teki silti hienon uran suosittuna mainoskasvona.

Samanlaista inhimillistä vapahdusta on joissain lähteissä soviteltu myös Jamesin kohdalle.

Nyt hänellä onkin mahdollisuus puhdistaa imagonsa kertaheitolla. Jos Wiegman luottaa joukkueensa toiseksi nuorimpaan pelaajaan vielä loppuottelussakin, on James samalla yksi todennäköisimmistä sankareista. Painetilanne on kuitenkin poikkeuksellinen.

– Jos katson pelkkiä peliesityksiä, panen Jamesin kentälle. Hän on yksinkertaisesti parempi pelaaja. Tähän liittyy kuitenkin paljon muuta, koska Englannista tuleva paine kohdistuu niin vahvasti häneen, Kunnas sanoo.

Kaikki jalkapallon MM-kisoista: Kisauutiset, puheenaiheet, Futistietäjä, ohjelma, tulokset ja tilastot löydät Ylen MM-kisasivuilta.