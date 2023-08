Katso, miten kallistunut sähkö voi näkyä kotisi laitteiden käyttöhinnoissa – asiantuntija kehottaa miettimään, jättääkö saunomisen välistä

Kuluttajat ehtivät kesän aikana tottua edulliseen sähköön, mutta viime päivinä sen hinta on kuitenkin noussut. Valtion kestävän kehityksen yhtiön, Motivan, johtavan asiantuntijan Päivi Suur-Uskin mukaan pörssisähkösopimuksen tehneen kuluttajan voi olla vaikeaa varautua lähiviikkojen sähkön hinnan nousuun.

– Nyt kun on tämä poikkeustilanne, niin on vaikea tietää niitä edullisia hetkiä, sillä ei ole säännönmukaisuutta. Kuluttajien on vaikeaa ennakoida tulevien päivien tai viikkojen hintoja, Suur-Uski kertoo.

Piikki pörssisähkön hinnassa johtuu monesta häiriötekijöistä, kuten Olkiluoto 2:n sähköntuotannon keskeyttämisestä sekä rajoituksista Ruotsin ja Suomen sähkönsiirrossa. Myös Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen 37 päivää kestävä vuosihuolto vaikuttaa asiaan.

– Viime talvena esimerkiksi tiedettiin, että yöaikaan on edullisempaa ja aamuisin ja iltaisin on kallista. Nyt häiriötilanne on hieman erilainen, eikä tässä voi vielä tietää, milloin on halpoja hetkiä, Suur-Uski sanoo.

Yle laski, kuinka paljon tavallisten sähköisten kodinlaitteiden käyttöhinnat voivat nousta aikaisempaan verrattuna.

Näin laskennat tehtiin Laskennoissa vertailukohtana käytettiin pörssisähkön viimeisen 28 vuorokauden keskiarvoa, joka oli laskentahetkellä noin 3,4 senttiä kilowattitunnilta.

Toisena vertailukohtana käytettiin tulevan sunnuntai-illan 20.8. kello 20:n sähkönhintaa, joka on 31,01 senttiä kilowattitunnilta.

Erilaisten laitteiden välillä on eroja siinä, kuinka paljon ne sähköä kuluttavat. Laskennat ovat siis suuntaa antavia.

Hinta-arviot koskettavat vain pörssisähkösopimuksen tehneitä. Mikäli kuluttajalla on käytössään määräaikainen sähkösopimus, pörssisähkön heilunta ei tällöin kosketa häntä.

Ennakointi vaikeaa

Koko lauantain sähkönhinnan keskiarvo on 14,48 senttiä kilowattitunnilta ja sunnuntain 12,37 senttiä kilowattitunnilta.

Miten voi sitten varautua sähkönhinnan nousuun, jos on ottanut talouteensa pörssisähkösopimuksen?

– Voi katsoa tarkasti seuraavan päivän hintoja, miettiä niitä omia tekemisiä ja hakea sitten kaikkein edullisimmat hetket, Motivan johtava asiantuntija Suur-Uski toteaa.

Suur-Uskin mukaan kuluttajien kannattaa halutessaan myös olla käyttämättä joitain kodin sähkölaitteita lähipäivinä.

– Voi miettiä, että mennäänkö tämä viikko saunomatta ja pesemättä ekstrapyykkejä, Suur-Uski sanoo.

Tilanteen kestoa on vaikeaa arvioida, mutta se voi kestää jopa joitain viikkoja.

– Toivotaan, että kestää vain tämän viikon. Sitten taas pörssisähkö on ollut jo kauan todella edullista, että eihän tämä yksi viikko sen edullisuutta heitä hukkaan, Suur-Uski huomauttaa.

Voit seurata pörssisähkön tuntihintoja Ylen Teksti-tv:n sivulta 189.