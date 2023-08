Alkuperäiskansojen festari, Ijahis Idja tarjoaa musiikin ohella myös tanssitaidetta – seuraa toisen festaripäivän ensihetkiä striimissä kello 18

Lauantain yksi pääesiintyjistä on norjalainen Felgen Orkester, joka on lähtöisin Karasjoelta. Bändin motto on lyhyesti Joik’n’roll.

Seuraa suoraa lähetystä Ijahis Idjan musiikkifestivaaleilta kello 18 alkaen.