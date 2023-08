Autot kokoontuvat satojen katsojien edessä vantaalaisella parkkipaikalla – osa kuskeista ei malta olla polttamatta kumia vaarasta huolimatta

Perjantai-iltana Vantaan tiedekeskus Heurekan parkkipaikalla autot starttaavat, kumi palaa ja savu nousee. Paikalla on sadoittain ihmisiä.

– Sinä aikana, mitä olen täällä käynyt, ei ole ikinä ollut näin paljon porukkaa. Joka kerta on katsojia ja ajajia lisää. Kun on enemmän liikennettä, myös vaaratilanteita on enemmän, Lahdesta ajoja seuraamaan tullut Olivia Laatunen sanoo.

Mukaan miittiin voi tulla kuka tahansa. Virallista järjestäjää tapahtumalla ei ole. Autot lipuvat jonossa katsojien ohi.

Tapahtumasta kerrotaan kuitenkin useilla verkon autoharrastajien sivuilla. Verkossa leviävän tapahtumakutsun mukaan se järjestetään aina joka kuun kolmas perjantai.

Heurekan tiedekeskus sulkee ovensa perjantaina kello 17, joten iltaisin parkkipaikalla ei enää liiku museovieraita. Tiedekeskuksen toimitusjohtaja Mikko Myllykoski kertoo olevansa tietoinen tapahtumasta, mutta toteaa, ettei se liity keskuksen toimintaan.

Kerran kuussa pidettävään Vantaa Cruisingiin voi osallistua kuka tahansa. Yleisöä on paikalla sadoittain.

Vantaa Cruising on harrastajien tuntema tapahtuma. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo olevansa myös tietoinen tapahtumasta.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen komisario ja yleisjohtaja Altti Pirinen sanoo, ettei heillä ole mitään autoharrastajia vastaan. Suurin osa harrastajista käyttäytyy tällaisissa kokoontumissa mallikkaasti. Ajetaan jonossa ja näytetään, mitä on talven aikana rakenneltu autotallissa.

– Suomessa ihmisillä on lähtökohtaisesti oikeus kokoontua, mutta ei saisi hölmöillä. Parkkipaikka ei ole oikea paikka revitellä, komisario Pirinen toteaa.

Yleisö seuraa ajoa aivan tien vieressä.

Kännyköillä kuvataan kumia polttavia autoja

Vantaalaiset Emma Jokitalo ja Jaakko Mällinen ovat katsomassa ensimmäistä kertaa.

– Vähän polttelisi mennä mukaan, mutta pitäisi olla takavetoinen auto. Jos vain on järkeä päässä, niin kaikki menee ok, nauraa Mällinen.

– Ajamaan en menisi, mutta kyydissä voisin olla, Jokitalo sanoo.

Poliisia ei tällä kertaa näy paikalla.

Ilmassa on vauhtia, savua ja adrenaliinia. Autot, jenkkiraudat ja moottoripyörät ajavat kapeaa väylää parkkipaikan reunalla. Vauhti kiihtyy, savu nousee. Kännyköillä kuvataan videoita.

Yleisö seuraa tapahtumaa silmä tarkkana. Mukaan voi osallistua monenlaisella menopelillä.

Mukana tapahtumassa on vanhempiakin autoja.

Poliisin mukaan kumin polttamisesta taajama-alueella voidaan kirjoittaa sakkoja.

Osaa katsojista harmittaa joidenkin kuskien liiallinen vauhti

Lahtelaiset Jesse Halttunen ja Simo Kymäläinen nauttivat vauhdista ja fiiliksestä.

Osa autoista driftaa aivan katsojien edessä. Se jakaa mielipiteitä.

– Ylimääräinen kiihdyttely ja driftaus on minusta vähän turhaa, se on aika riskipeliä. Kumin poltto paikalta on hallitumpaa, Halttunen sanoo.

– Täällä on muutamia sellaisia, jotka kiihdyttelevät suoralla edes taas, se on aika vaarallisen näköistä, Kymäläinen täydentää.

Komisario Pirinen korostaa myös sitä, että ajovirheen seuraukset voivat olla vaarallisia.

– Eihän se isoa virhettä vaadi, että auto lähtee käsistä, kun kumia poltetaan. Jos siinä on yleisöä lähellä, niin kaikki tietää, mitä siitä seuraa, jossa auto menee sinne väkijoukkoon, komisario Pirinen sanoo.

Poliisi puuttuu tarvittaessa epämääräiseen liikennekäyttäytymiseen. Poliisi tekee arvion tilanteesta ja toimii sen mukaan. Jos poliisi keskeyttää koko tapahtuman, niin autoilijat ja yleisö saattavat vain siirtyä toiseen paikkaan.

– Toivomme, että touhu pysyisi järjen rajoissa siellä kokoontumispaikalla, komisario Pirinen sanoo.

